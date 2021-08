Recenze Samsung Galaxy Watch 4: elegantní hodinky s příchutí Wear OS

Samsung před dvěma týdny v rámci online Unpacked eventu nepředstavil pouze špičkový ohebný smartphone Galaxy Z Fold 3 (recenze), povedené véčko Galaxy Z Flip 3 (recenze) nebo bezdrátová sluchátka s ANC Galaxy Buds 2, ale odhalil i nové chytré hodinky Galaxy Watch 4 a Watch 4 Classic. V této recenzi se zaměříme na levnější model. Samsung Galaxy Watch 4 svým názvem navazují na loňské Galaxy Watch 3, ovšem svým vzhledem a cenou jdou ve šlépějích Galaxy Watch Active 2.

Novinek je letos opravdu hodně, ale tou úplně nejvýraznější je přechod s Tizenu na operační systém Wear OS od Google. S tím je spojená i platební služba Google Pay, která je nově dostupná i v České republice a na Slovensku. Konečně je tak možné s hodinkami od Samsungu bezkontaktně platit.

Operační systém Wear OS, možnost párování jen s Android smartphony

Bezkontaktní placení skrze Google Pay, mnoho sportovních funkcí

Elegantní voděodolné tělo, avšak průměrná výdrž baterie

Podrobné monitorování vašeho těla, spánku i chrápání

Další inovace zaujmou především aktivně založené uživatele. Na dýnku se nachází Samsung BioActive Sensor, který obsahuje optický a elektrický monitor srdeční činnosti a bioelektrický odporový sensor. Díky tomuto senzoru si uživatelé mohou měřit krevní tlak, tep či monitorovat stav kyslíku v krvi. Jako jediné umí hodinky měřit také stavbu těla, podobně jako chytré váhy. Dozvíte se tak, kolik máte vody v těle, jak těžké jsou vaše kosti či jaký máte poměr tuku a svalů.

Hodinky Samsung Galaxy Watch 4 se prodávají v několika barevných provedení a ve dvou velikostech. Doporučená cena za 40mm variantu je stanovena na 6 999 Kč včetně DPH a za větší 44mm verzi zaplatíte 7 599 Kč. Větší 44mm verze bude dostupná také s LTE za 8 999 korun. Jaké jsou hodinky s novým systémem? A jaké další funkce nabízí, vám prozradí naše podrobná recenze Samsung Galaxy Watch 4.

Obsah balení je prostý

Obsah balení asi nikoho nepřekvapí. Samsung novou generaci hodinek zabalil do pěkné podlouhlé krabičky, ve které uživatel nalezne jen nezbytné příslušenství.

Nacházejí se zde samotné hodinky, stručná uživatelská příručka a nabíjecí stanice s metrovým kabelem a USB-A koncovkou. Náhradní řemínek v jiné velikosti zde bohužel chybí.

Elegantní design bez otočné lunety

Jak už jsem zmínil v úvodu, Watch 4 spíše navazují na Watch Active 2, s čímž je spojené hlavně to, že zde chybí mechanická otočná luneta (využívat ale můžete její digitální varianty). Nicméně tento charakteristický prvek pro hodinky Samsung nechybí u varianty Classic, která navíc disponuje tělem z nerezové oceli. Základní model sází na tělo z hliníku. Opískovaný hliník působí elegantně, a navíc jsou díky němu hodinky lehčí.

Za ty roky, co Samsung vyrábí chytré hodinky, dotáhl design k dokonalosti. Ovšem základní Watch 4 jsou poněkud odlišnější. Tělo nemá takové oblé křivky jako u Watch Active 2. Kovový rám je nově viditelný pouze na levém a pravém boku. V místě upínání řemínku nahrazuje hliník sklo. Krycí sklo displeje je nově zcela rovné a navazuje na zkosenou hranu skleněného rámečku.

Osobně musím říct, že se mi tento nový design líbí, i když díky němu hodinky působí více sportovně. Vyzdvihnout musím výborné dílenské zpracování. Námi testovaná 44mm verze je určena spíše pro pány, zatímco pro dámy je určená 40mm varianta.

Jejich fyzické rozměry jsou 44,42 x 43,3 x 9,8 mm a příznivá je i hmotnost pouhých 30,3 gramů. Menší model nabízí tělo s proporcemi 40,4 x 39,3 x 9,8 a jejich hmotnost je nízkých 25,9 gramů. Nová generace je tedy sice vyšší, ale je užší a výrazně tenčí v pase (o více než milimetr).

Hmotnost zůstala ve srovnání s hliníkovou verzí Watch Active 2 prakticky stejná. Hodinky jsou pocitově opravdu lehoučké. 44mm varianta je dostupná v námi testované elegantní stříbrné, dále v zelené a černé. 40mm verze je nabízena taktéž ve stříbrné, černé a v růžové.

Galaxy Watch 4 mají prémiové zpracování

Ke každé variantě je dodáván gumový řemínek s 20mm uchycením. Pásek je velice příjemný a něžný k pokožce. Sponu má z hliníku a přebytečný konec pásku se provléká po řemínek, aby neplandal. Pásek je ve velikosti M/L.

Výměna originálních řemínků je díky speciálním osičkám velmi pohodlná a díky standardnímu uchycení není žádný problém si pořídit jakýkoli jiný pásek s danou roztečí. Na pravé straně si nelze nevšimnout dvou tlačítek pro ovládání systému a na levém boku pod hliníkovým rámem našel své místo drobný výdech reproduktoru.

Na těle najdeme i dva mikrofony. Spodní část je z části vyrobena z kvalitního tvrdého plastu a k tělu hodinek je přichycena čtyřmi šroubky. Uprostřed se nachází velký senzor srdečního tepu, který je kryt odolným sklem a nijak nevystupuje.

Jemnější displej s automatickou regulací jasu

Chytré hodinky Galaxy Watch 4 nabízejí perfektní 1,36“ kruhový dotykový displej, respektive 1,19“ u 40mm verze. Což jsou takřka stejné úhlopříčky jako u Galaxy Watch Active 2, respektive Watch 3. Panel je samozřejmě typu Super AMOLED, což zaručuje absolutní černou a výborné zobrazovací vlastnosti. Displej nabízí živé barvy, skvělé pozorovací úhly a výbornou čitelnost na přímém slunci.

Rozlišení displeje se konečně zvýšilo. Dlouhá léta Samsung používal rozlišení 360 x 360 pixelů. Větší varianta má rozlišení 450 x 450 pixelů (330 ppi) a menší 396 x 396 (330 ppi). Zvýšení rozlišení kvituji. Nyní není viditelný žádný rastr – vše je perfektně jemné. Panel proti poškrábání kryje ochranné sklo Gorilla Glass DX+, stejně jako Watch Active 2.

Potěší i možnost ovládání displeje v tenčích rukavicích. V lyžařských rukavicích lze displej ovládat velice silným přítlakem. Vzhledem k malému displeji je ale ovládání v tlustších rukavicích dosti nepříjemné. Nezapomnělo se ani na funkci Always On a potěší automatická regulace jasu displeje.

Hardwarová výbava a konektivita

Hardwarová výbava hodinek je na vysoké úrovni. Hnacím motorem se stal nový dvoujádrový procesor Exynos W920 (5 nm) z vlastní produkce Samsungu s taktem 1,18 GHz. Sekunduje mu slušných 1,5 GB operační paměti a vřelých 16 GB interního uložiště. Za větší paměť výrobce rozhodně chválím, protože se od minulé generace zdvojnásobila, respektive od Watch Active 2 zčtyřnásobila. Dostupných je ovšem zhruba jen 7,6 GB pro aplikace, hudbu ad.

O konektivitu se stará Wi-Fi 4 (nově dual-band), Bluetooth 5.0 a NFC. Mezi systémy určování polohy patří A-GPS, Glonass, Galileo a Beidou. Zamrzí absence ANT+, které bylo naposled dostupné u Gear S3, což je škoda. LTE varianta má samozřejmě v útrobách i eSIM.

Mezi senzory zde najdeme akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, světelný senzor, optický snímač srdečního tepu, elektrický srdeční snímač, senzor bioelektrické impedanční analýzy.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch 4 44mm Systém: Wear OS Rozměry: 44,4 x 43,3 x 9,8 mm , Hmotnost: 30 gramů Čipset: Exynos W920 RAM: 1,5 GB , Interní paměť: 16 GB , Displej: Super AMOLED, 1,36", 450 × 450 px Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: , GPS: Baterie: 361 mAh Li-Ion , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Za zmínku stojí i fakt, že hodinky splňují americký vojenský standard MIL-STD-810G, voděodolnost a prachuvzdornost s certifikací IP68 (vydrží v hloubce 1,5 po dobu 30 minut) a voděodolnost 5 ATM, takže jsou vhodné k povrchovému plavání, nikoliv však k potápění.

Výdrž baterie a nabíjení

V útrobách hodinek se ukrývá uživatelsky nevyjímatelný akumulátor o kapacitě 361 mAh, respektive 247 mAh u 40mm verze. To je oproti Galaxy Watch 3 a Galaxy Watch Active 2 nárůst o 21 mAh. U menší varianty jsou kapacity totožné.

Bezdrátové nabíjení (5V/1A) je opět dost pomalé. Díky němu se nabijí z nuly na sto procent zhruba za dvě a půl hodiny. Dobíjení obstarává bezdrátová technologie Qi, takže je možné využít jakoukoliv bezdrátovou nabíječku s tímto standardem. V balení dostanete nabíjecí „puk“, který má dostatečně dlouhý kabel a snadno se magneticky přichytí k hodinkám.

Výdrž je pouze průměrná

Výrobce udává výdrž hodinek při běžném užívání až 40 hodin, a to i u menší verze. U loňského modelu avizoval výdrž více než 56 hodin. Takže i přes větší baterii je vidět, že nový systém by hodinkách v tomhle směru nemusel úplně přinést zlepšení. A jaké je to v praxi?

Hodinky jsem testoval dva týdny. Během nichž jsem se většinou dostal na dva (výjimečně na tři) dny na jedno nabití. Měl jsem nastavený automatický jas, vypnutou funkci Always on, automatickou detekci cvičení, monitoring spánku, automatickou GPS a Wi-Fi, monitorování srdečního tepu každých 10 minut, občasné spouštění aplikací (navigace, hudební přehrávač aj.), zapnuté Bluetooth a přijímal jsem a vyřizoval notifikace, včetně hovorů.

Pozor na zapnutou GPS

Při plné zátěži se zapnutou funkcí Always on, zvýšenou sportovní aktivitou dokážou hodinky vydržet pouze jeden pracovní den. Pokud často sportujete se zapnutou GPS, tak se může výdrž baterie rapidně snížit. Výdrž baterie je tak jedním z mála nedostatků nových hodinek od Samsungu.

Jednou z příčin horší výdrže oproti minulým generacím je použití nového systému, který se Samsungu zřejmě nepodařilo úplně optimalizovat. Respektive větší porce aplikací a funkcí si bere svou daň v podobě horší výdrže. Hodinky nemají ani tak výrazný „klidový režim“, kdy by při sundání a odložení hodinek, docházelo k přerušení příjmu notifikací, ke zhasnutí displeje a uspání většiny funkcí.

Základní úsporný režim

Hodinky disponují úsporným režimem, který omezí rychlost procesoru, sníží jas o 10 %, omezí používání sítí, polohy a synchronizace na pozadí a deaktivuje gesta. Tento režim výdrž baterie prodlouží řádově o jednotky hodin. Bohužel silnější úsporný režim schází.

Ovšem lze zapnout i funkci „pouze hodinky“, kdy se vypnou veškeré funkce a zbyde pouze zobrazování času po stisknutí tlačítka Domů. Poté by baterie měla vydržet až neuvěřitelných 30 dní bez nabíjení, tuto dobu jsem bohužel nebyl schopen během testování ověřit. Schází velmi užitečná funkce Optimalizace baterie, kdy by vám hodinky poradili, jak co nejlépe optimalizovat nastavení funkcí pro co nejdelší výdrž.

Galaxy Watch 4 potěší sportovce

Galaxy Watch 4 nejsou jen chytré hodinky na parádu, ale potěší i sportovně založené uživatele. Dokáží sledovat více než 90 sportovních aktivit (převážně fitness cvičení), přičemž sedm z nich lze aktivovat automaticky. Jedná se o běh, chůzi, cyklistiku, veslovací trenažer, eliptický trenažer, dynamický trénink a plavání. Takže před zahájením sportování se už nebude stávat, že monitoring zapomenete zapnout.

Nejčastěji mi hodinky detekovaly chůzi, při které se měří počet kroků, spálené kalorie, průběh tepové frekvence, kilometry a rychlost. U Denní aktivity máte možnost nastavit váš fitness cíl a zaznamenány jsou vystoupaná podlaží, počet ušlých kroků, srdeční tep, spálené kalorie nebo doba (ne)aktivních minut.

Pokud nebudete aktivní víc jak hodinu, tak vás hodinky vyzvou, abyste se alespoň protáhli. Kromě předinstalované aplikace Samsung Health si můžete do hodinek stáhnout i plejádu jiných sportovních aplikací – Google Fit, Strava, Nike Run a další.

Senzor Samsung BioActive

Hodinky mají vestavěnou funkci pro sledování stresu a nepřetržitě umí měřit tepovou frekvenci, takže vás hodinky ihned dokáží upozornit na nějaké abnormální hodnoty. Senzor Samsung BioActive měří EKG a krevní tlak v reálném čase. Ovšem maření krevního tlaku budete muset nejprve hodinky zkalibrovat za pomocí klasického měřiče krevního tlaku.

Jako jediné umí hodinky měřit také stavbu těla, podobně jako chytré váhy. Dozvíte se tak, kolik máte vody v těle, jak těžké jsou vaše kosti či jaký máte poměr tuku a svalů.

Stačí položit prostředníček na horní tlačítko a prsteníček na spodní, a senzor změří všechny potřebné údaje, kterých je přibližně 2 400. Celé měření trvá zhruba 15 vteřin. Přesnost nebude kdovíjaká, ale k základním informativním účelům to postačí.

Vhodné i k plavání

Galaxy Watch 4 se jsou po vzoru předchozích generací vhodné pro povrchové plavání. Nechybí tak možnost deaktivování dotykového displeje, což můžete udělat v horní liště rychlých nastavení nebo se automaticky zapne při spuštění aktivity plavání. Po vypnutí funkce dojde také k přehrání vysokého tónu pro odstranění vody z reproduktoru.

Aktivita plavání umožňuje dvě základní cvičení – bazén a venkovní. V prvním případě se zaznamenává doba cvičení, tempo na 100 metrů, spálené kalorie, počet, délka a typ bazénu nebo srdeční tep. U venkovního plavání máte navíc k dispozici údaj o uplavané vzdálenosti, která je zaznamenána pomocí GPS.

Škoda, že aplikace neumí zaznamenat tempa, rozpoznat styl nebo stanovit skóre SWOLF. Pro lepší záznam plavání bude muset sáhnout k aplikacím třetích stran. Například Endomondo nebo Swim.com jsou pokročilejší nástroje pro plavecký trénink. Poslední zmíněná vám umožní snadno sledovat hodnoty, jako je počet uplavaných bazénů, čas na jeden bazén, plavecký styl, tep, kalorie a mnohé další.

Monitoring spánku, včetně chrápání

Pokud chcete mít dokonalý přehled o svém zdraví, pak vás jistě potěší, že Watch 4 zaznamenají i váš spánek. Spánková aktivita se je klasifikována do čtyřech fází (bdění, lehký a hluboký spánek nebo REM fáze). Je sledována i účinnost spánku nebo počat spálených kalorií.

Také vám hodinky umožňují kontrolovat hladinu kyslíku v krvi a vzorce chrápání. Ano, i chrápání si můžete měřit. Ovšem mě se žádné chrápání zaznamenat nepodařilo :-) Detekce chrápání funguje tak, že musíte mít během spánku vedle sebe (na nočním stolku) položený smartphone, který poslouchá a detekuje chrápání.

Všechny naměřené údaje si zobrazíte v hodinkách i v telefonu v podobě grafu a přehledných statistik. Do hodinek je možné doinstalovat i oblíbenou aplikaci Sleep as Android.

Operační systém Wear OS Powered by Samsung

Samsung u svých chytrých hodinek od začátku vsází na vlastní operační systém Tizen, avšak u modelu Galaxy Watch 4 přichází (nečekaná) změna. Tou je přechod na operační systém Wear OS. Samsung na vývoji systému začal spolupracovat s Googlem a zajímavé je, že celý název platformy pro hodinky Watch 4 je Wear OS Powered by Samsung. Systém doprovází nadstavba One UI Watch 3.

Hned v úvodu je třeba zmínit, že hodinky lze spárovat pouze se smartphony se systémem Android 6 a vyšším (s minimální hodnotou RAM 1,5 GB). Nově tak není možné párování iPhony. Spojení probíhá přes Bluetooth a vzdáleně i přes Wi-Fi.

Aplikace pro smartphony Galaxy Wearable prošla menším redesignem a obstarává kompletní správu hodinek. To znamená kompletní nastavení, provádění aktualizací, instalaci aplikací, úpravu ciferníků a rozložení pomůcek, či panelu rychlého spuštění.

Pokud budete chtít využívat sportovní funkce a monitoring spánku, tak je potřeba si nainstalovat i aplikaci Samsung Health. Pro sledování EKG a krevního tlaku je nutné stáhnout Samsung Health Monitor.

Velmi povedené uživatelské prostředí

Prostředí je takřka stále stejné, avšak nadstavba One UI se vzhledově o něco více přiblížila tomu ze smartphonů. Stále nechybí možnost úpravy ciferníků, vlevo od ciferníku se pak klasicky nachází notifikační centrum a vpravo poté užitečné widgety/pomůcky. Pokud kdekoli v sytému potáhnete prstem dolů, uvidíte nabídku s rychlým nastavením.

Na oznámení můžete odpovídat, mazat je, zobrazit si je v telefon a další. Reagovat na zprávy, emaily apod. můžete emotikony (nově šikovně rozdělenými do kategorií), rychlými odezvami, kresbou nebo textově skrze hlasové zadávání (pouze ve světových jazycích), či klávesnici, na které se překvapivě píše vcelku dobře, jelikož hodinky našeptávají slova.

Nové menu aplikací a ovládání tlačítky

Aplikace si můžete instalovat přímo z hodinek díky aplikaci Google Play. Všechny aplikace se nacházejí v menu aplikací, které nově vyvoláte potažením prstu nahoru na ciferníku. Osobně mi ale více vyhovoval původní přístup přes tlačítko.

Jako první položkou v seznamu je nabídka spuštěných aplikací, které zde můžete ukončovat nebo se mezi nimi přepínat. Tuto nabídku lze také spustit spodním tlačítkem. Ostatně to je jediná jeho funkce, respektive můžete si jeho funkci změnit na návrat zpět. Zpět se vždy dostanete tahem prstu prstu z levého okraje obrazovky.

Horní tlačítko je tzv tlačítko Domů, takže po jeho zmáčknutí vždy přejedete na ciferník. Dvojitým zmáčknutím se otevře naposledy spuštěná aplikace, takže můžete pohodlně přepínat mezi dvěma spuštěnými aplikacemi. Nicméně lze nastavit i jiná funkce, či spuštění vybrané aplikace. Přidržením horního tlačítka se spustí asistent Bixby.

Nová jsou i gesta pro přijmutí a ukončení hovoru, osobně jsem je ale nepoužíval. Ze začátku recenze jsem zmiňoval, že hodinky postrádají otočnou lunetu, ovšem je možné si zapnout tzv. dotykový rámeček. Nicméně to není to stejné jako digitální luneta u Watch Active 2 – u nich je černý rámeček displeje citlivý na dotyk, zde ne. Krouživým pohybem po okraji obrazovky lze systém ovládat jako otáčením lunety, ale ne tak pohodlně.

Aplikací je víceméně pořád stejně

V hodinkách jsou v základu nainstalované všechny potřebné nástroje a při prvotním nastavování hodinek si můžete nechat naistalovat i všechny aplikace, které máte v telefonu (ovšem pokud mají příslušnou aplikaci pro hodinky).

Nechybí kalkulačka, kalendář, záznamník, ovládání fotoaparátu, Google mapy nebo aplikace Zprávy. Ovšem nově chybí emailový klient od Samsungu a také Internet. Doinstalovat nelze ani Gmail nebo Chrome. Je tu jen Outlook, popřípadě si můžete doinstalovat emailový klient od třetích stran.

Mezi dalšími populárními aplikacemi najdeme Telegram, Viber, Stocard, YouTube Music nebo Google Keep. Také mi scházela aplikace pro GoPro a hodil by se i Messenger nebo WhatsApp.

Hodně jsem si za dobu testování oblíbil Google Mapy. Na telefonu si najdu cíl, spustím navigaci, poté jej odložím a veškerá upozornění na odbočky a popis trasy mohu sledovat na hodinkách – tohle propojení se mi líbí.

Konečně s podporou placení

Bezkontaktní platby jsou v České republice velmi oblíbené, a v celosvětovém měřítku dokonce patříme mezi špičku, co se týče počtu transakcí a míst, kde lze platit pouhým přiložením platební karty. Stále oblíbenější je placení pomocí chytrého telefonu s NFC, případně chytrými hodinkami. Právě hodinky mají největší deficit, alespoň pokud jde o hodinky se systémem Wear OS.

Zatímco Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay podporuje většina tuzemských bank, schizofrenní situace je u řešení Google Pay, které sice má podporu v případě chytrých telefonů, hodinkami ale nezaplatíme. To se nicméně mění s příchodem nových hodinek od Samsungu a platby jsou dostupné jak v České republice, tak na Slovensku.

Placení je vcelku rychlé a pohodlné

Už během testování jsem mohl Google Pay na hodinkách otestovat. Aktivace se provádí úplně stejně jako u aplikace pro smartphony. Zadáte údaje o kartě a následně je nutné provést ověření z banky (v mém případě přes SMS kód).

Abyste pře každou platbou nemuseli na hodinkách zadávat vámi zvolený PIN kód, můžete se nastavit, že jej aplikace nebude vyžadovat, dokud hodinky nosíte na ruce. Jakmile je sundáte a poté nasadíte, budete nuceni provést odemknutí systému přes zvolený PIN.

Před platbou je nutné na hodinkách spustit aplikaci Google Pay. To je trochu krkolomné, protože u smartphonů stačí jen rozsvítit displej, popřípadě odemknout zařízení, přiložit jej k terminálu a je zaplaceno. V menu aplikací jsem si dal ikonku Google Pay tak, abych jí mohl rychle vyhledat. Také je možné aplikaci namapovat na dvojité stisknutí horního tlačítka. Síla NFC je dobrá a s placením jsem neměl problémy.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy Watch 4 jsou bezpochyby nejlepší chytré hodinky pro Android. Letošní model má jednu nespornou výhodu – systém Wear OS, s čímž souvisí možnost bezkontaktně platit. Po této funkci řada majitelů Samsung hodinek volala. Nový systém přináší i Google mapy a řadu dalších aplikací, ovšem některé pro změnu schází.

Se systémem se pojí jeden z největších záporů a tím je průměrná dvoudenní výdrž baterie. Ptáte se, jestli se vyplatí mezigenerační update? No, je to něco za něco. O něco horší výdrž baterie versus Wear OS s některými aplikacemi a placením navíc. Osobně se mi hodně líbí design, který je originální, čistý a elegantní. Osloví jak aktivně založené uživatele, tak ty, kterým záleží na pěkném vzhledu. Vhod přijde i klasické 20mm, uchycení řemínků, takže nebude žádný problém si dokoupit jakýkoli jiný pásek s tou roztečí a pohodlně jej vyměnit.

Potěší přítomnost reproduktoru, který se hodí nejen pro volání, ale i zvukové oznámení nebo asistentka Bixby (a v budoucnu by měl dorazit i Google Assistant), popřípadě hlasovou navigaci. Hodinky se velice příjemně nosí, jsou tenké a spodní strana velice dobře kopíruje tvar zápěstí. Příjemný mi byl i dodávaný pásek.

Nejlepší chytré hodinky pro Android s příznivou cenou

Musím vyzdvihnout kvality displeje, který má nádherné barvy, vysoký jas a velkým plusem je, že jej můžete ovládat i v rukavicích. Hodinky velmi dobře zaznamenají veškeré sportovní aktivity, srdeční tep, stres, krevní tlak, stavbu těla, EKG a mohou se pochlubit i vodotěsností 5ATM, takže jsou vhodné i pro občasné plavce.

Doporučená cena za 40mm variantu 6 999 Kč, respektive 7 599 Kč za větší 44mm verzi, je vzhledem k výbavě velice příznivá. Ani částka 8 999 Kč za LTE model hodinek není tak vysoká. Mezi největší konkurenty Samsung Galaxy Watch 4 patří především starší sesterské hodinky Watch Active 2, respektive Watch 3 s mechanickou lunetou. Novinka stojí i proti Huawei Watch 3 Pro, které nabízejí o poznání lepší výdrž, nicméně také o poznání horší operační systém.