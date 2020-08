Recenze Samsung Galaxy Watch 3: elegance na každé zápěstí

Samsung před třemi týdny v rámci online Unpacked eventu nepředstavil pouze smartphone Galaxy Note 20, špičkový Note 20 Ultra, prémiový tablet Galaxy Tab S7(+) nebo bezdrátová pecková sluchátka Galaxy Buds Live, ale ukázal světu i nové chytré hodinky Galaxy Watch 3. Ty tak trochu navazují na loňské Galaxy Watch Active 2, avšak opět do hry vrací hardwarovou otočnou lunetu, proto je lze považovat za následovníky Galaxy Watch. Sice výrobce přeskočil číslovku 2, alespoň se tento model neplete s Watch Active 2.

„Trojky“ zaujmou elegantním tělem z nerezové oceli, prémiovými koženými řemínky a kvalitním zpracováním. Ostudu neudělají s formálnějším oděvem ani na zápěstích sportovců. Oproti první generaci Galaxy Watch je nově představená a námi testovaná 45mm verze o 14 procent tenčí, o 15 procent lehčí a o 8 procent menší, a přitom má větší obrazovku.

Dále nechybí voděodolnost 5 ATM, vylepšené měření srdečního tepu, EKG, GPS a mnoho sportovních funkcí. Hodinky lákají i na špičkový kruhový displej, výborné hardwarové parametry a dobrou výdrž na baterii. Nechybí ani operační systém Tizen s povedeným prostředím One UI.

Tělo z nerezové oceli, kožený řemínek s 22mm uchycením, kvalitní zpracování

Pěkný displej, povedené uživatelské prostředí, mnoho sportovních funkcí

Dobrá výdrž baterie, bezdrátové nabíjení, voděodolnost 5ATM

Samsung Galaxy Watch 3 se prodávají v několika barevných provedení a ve dvou velikostech. Doporučená cena za 41mm variantu je stanovena na 11 499 Kč včetně DPH a za větší 45mm verzi zaplatíte 12 499 Kč. U operátorů budou ještě dostupné LTE verze hodinek, které budou dražší o 1 500, respektive 1 000 korun. Dokáží si vyšší cenu obhájit? A jaké další funkce nabízí, vám prozradí naše recenze Samsung Galaxy Watch 3.

Obsah balení

Obsah balení asi nikoho nepřekvapí. Samsung novou generaci zabalil do pěkné podlouhlé krabičky ve stylu Apple Watch, ve které uživatel nalezne jen nezbytné příslušenství.

Nacházejí se zde samotné hodinky, stručná uživatelská příručka a dokovací puk s kabelem a USB-A koncovkou pro bezdrátové nabíjení. Náhradní řemínek v jiné velikosti zde bohužel chybí.

Elegantní design s mechanickou otočnou lunetou

Samsung Galaxy Watch 3 přicházejí po delší odmlce s mechanickou otočnou lunetou, která hodinkám dodává určitý charakter. Ovšem není tu jen na parádu, nýbrž slouží k pohodlnému a velmi návykovému ovládání prostředí. Další její nespornou výhodou je, že díky ní je displej lépe chráněn. Kvůli tomu je také zobrazovací panel zapuštěn do těla, avšak ne tolik jako u předchozích generací.

Za ty roky, co Samsung vyrábí chytré hodinky, dotáhl design k dokonalosti. Vyzdvihnout musím výborné dílenské zpracování a prémiové materiály. Tělo je vyrobeno z nerezové oceli (později bude dokonce dostupná verze z titanu) a líbí se mi kombinace lesklých prvků a broušených hran. Námi testovaná 45mm verze je určena spíše pro pány, zatímco pro dámy je určená 41mm varianta.

Fyzické rozměry jsou 46,2 x 45 x 11,1 mm a příznivá je i hmotnost 53,8 gramů. Menší model nabízí tělo s proporcemi 42,5 x 41 x 11,3 mm a jeho hmotnost je 48,2 gramů. Je potřeba podotknout, že model Galaxy Watch Active 2 v 44mm verzi má stejný displej jako 45mm Watch 3, ale je kompaktnější, tenčí a lehčí.

Hodinky jsou dostupné v námi testované konzervativní černé barvě Mystic Black a v elegantní stříbrné Mystic Silver. 41mm varianta je dostupná v dámské růžovo-zlato-bronzové Mystic Bronze a také ve stříbrné variantě.

Prémiové zpracování, tělo z nerezové oceli a kožený řemínek

Ke každé variantě je dodáván kožený řemínek (Premium Genuine Leather). 45mm varianta disponuje 22mm uchycením řemínků a menší verze nabízí 20mm uchycení. Pásek je velice příjemný, má sponu z nerezové oceli, pěkné prošívání, avšak dle mého úsudku se nejedná o nejkvalitnější kožený řemínek, i když se jde o pravou kůži.

Také nedoporučuji se s páskem koupat nebo cvičit, pokud se hodně potíte, protože voda a pot mu samozřejmě nedělají moc dobře. Výměna originálních řemínků je díky speciálním osičkám velmi pohodlná a díky standardnímu uchycení není žádný problém si pořídit jakýkoli jiný pásek s danou roztečí.

Zatímco u větší varianty hodinek je luneta po vnějším obvodu příjemně vroubkovaná, u menší verze je celá luneta hladká, což jistě nebude příliš praktické. Na pravé straně si nelze nevšimnout dvou tlačítek pro ovládání systému a na levém boku našel své místo drobný výdech reproduktoru.

Na těle najdeme i dva mikrofony pro volání, či zadávání hlasových povelů. Spodní strana je z části vyrobena z kvalitního tvrdého plastu a k tělu hodinek je přichycena čtyřmi šroubky. Uprostřed se nachází velký senzor srdečního tepu, který je kryt odolným sklem a skládá z osm fotodiod.

Skvělý displej se stále stejným rozlišením

Chytré hodinky Galaxy Watch 3 nabízejí perfektní 1,4“ kruhový dotykový displej, respektive 1,2“ u 41mm verze. Což jsou stejné úhlopříčky jako u Galaxy Watch Active 2. Panel je samozřejmě typu Super AMOLED, což zaručuje absolutní černou a výborné zobrazovací vlastnosti. Displej nabízí krásné živé barvy, skvělé pozorovací úhly a výbornou čitelnost na přímém slunci.

Rozlišení displeje je už pro hodinky od Samsungu typických 360 x 360 pixelů. Displej je tak akorát jemný, avšak po několika letech už by to rozlišení mohlo povyskočit. Proti poškrábání jej kryje ochranné sklo Gorilla Glass DX, což je trochu zvláštní, protože loňský model byl kryt Glass DX+. Potěší možnost ovládání displeje v rukavicích, funkce Always On nebo automaticky nízký jas ve tmě, respektive maximální jas na sluníčku.

Hardwarová výbava a konektivita

Hardwarová výbava hodinek je na vysoké úrovni. Hnacím motorem se opět stal dvoujádrový procesor Exynos 9110 (10 nm) z vlastní produkce Samsungu s taktem 1,15 GHz. Sekunduje mu slušný 1 GB operační paměti (1,5 GB RAM u LTE verze) a vřelých 8 GB interního úložiště, kdy je uživateli dostupných zhruba 4,2 GB místa pro hudbu a aplikace. Za větší paměť výrobce rozhodně chválím, protože se od minulých generací zdvojnásobila.

O konektivitu se stará Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0 a NFC. Mezi systémy určování polohy patří A-GPS, Glonass, Galileo a Beidou. Zamrzí absence ANT+, které bylo naposled dostupné u Gear S3, což je škoda. Mezi senzory zde najdeme akcelerometr, barometr, gyroskop, snímač srdečního tepu (8 fotodiod) a světelný senzor pro detekci přiblížení a okolního osvětlení.

Ve výbavě najdeme také elektrokardiogram (EKG). Za zmínku stojí i fakt, že hodinky splňují americký vojenský standard MIL-STD-810G, voděodolnost a prachuvzdornost s certifikací IP68 (vydrží v hloubce 1,5 po dobu 30 minut) a voděodolnost 5 ATM, takže jsou vhodné k plavání, nikoliv však k potápění.

Výdrž baterie a bezdrátové nabíjení

V útrobách se ukrývá uživatelsky nevyjímatelný akumulátor o kapacitě 340 mAh, respektive 247 mAh u 41mm verze. To je oproti 42mm Galaxy Watch pokles o 23 mAh, respektive rozdíl v kapacitě baterie mezi 45mm Watch 3 a 46mm Galaxy Watch je znatelných 132 mAh. Nicméně kapacity baterií jsou shodné s Galaxy Watch Active 2.

Díky pomalému bezdrátovému nabíjení (5V/1A) se nabijí zhruba za dvě a půl hodiny. Dobíjení obstarává bezdrátová technologie Qi, takže je možné využít jakoukoliv bezdrátovou nabíječku s tímto standardem. V balení dostanete nabíjecí „puk“, který má dostatečně dlouhý kabel a snadno se magneticky přichytí k hodinkám.

Výrobce udává výdrž při běžném užívání až 60 hodin (při nenáročném používání až 131 hodin). U menší 41mm verze se při běžném používání dostanete na více než 43hodinovou výdrž, respektive na 95 hodin výdrže při nenáročném používání.

V praxi jsem hodinky nabíjel jednou za tři dny. Měl jsem nastavený jas displeje na hodnotu 7 z 10, automatický nízký/vysoký jas, vypnutou funkci Always-on, automatickou detekci cvičení, monitoring spánku, automatickou GPS a Wi-Fi, nepřetržité monitorování srdečního tepu, občasné spouštění aplikací (navigace, hudební přehrávač aj.), zapnuté Bluetooth a přijímal jsem a vyřizoval notifikace, včetně hovorů.

Výdrž je dobrá, ale pozor na zapnutou GPS

Při plné zátěži se zapnutou funkcí Always-on, maximálním jasu displeje, zvýšenou sportovní aktivitou a neustálým využívání aplikací (včetně her), dokážou hodinky vydržet pouze jeden a půl dne. Pokud často sportujete se zapnutou GPS, tak se může výdrž baterie rapidně snížit. Ze zkušeností je výdrž u větší varianty lepší než u té menší.

Velkou zásluhu na slušné výdrži má i funkce „klidového režimu“ při sundání a odložení hodinek, kdy dochází k přerušení příjmu notifikací, displej je zhasnutý a většina funkcí je také vypnuta. Tuto funkcionalitu například postrádají oblíbené Apple Watch, takže Samsung musím pochválit.

Úsporný režim omezí výkon, některé funkce, přepne zobrazení do barev v odstínech šedi, umožní používat pouze aplikace zprávy a volání a notifikace se zobrazí pouze při vašem rozsvícení displeje. Úsporný režim výdrž baterie více než zdvojnásobí.

Lze zapnout i režim „pouze hodinky“, kdy by baterie měla vydržet až neuvěřitelných 40 dní bez nabíjení, tuto funkci jsem bohužel nebyl schopen během testování ověřit. Velmi užitečnou funkcí je i Optimalizace baterie, ta vám poradí, jak co nejlépe optimalizovat nastavení funkcí pro co nejdelší výdrž.

Samsung Galaxy Watch 3 potěší i sportovce

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, Galaxy Watch 3 nejsou jen chytré hodinky na parádu, ale potěší i sportovně založené uživatele. Dokáží sledovat až 40 sportovních aktivit (převážně fitness cvičení), přičemž sedm z nich lze aktivovat automaticky. Jedná se o běh, chůzi, cyklistiku, veslovací trenažer, eliptický trenažer, dynamický trénink a plavání. Takže před zahájením sportování se už nebude stávat, že monitoring zapomenete zapnout.

Nejčastěji mi hodinky detekovaly chůzi, i když jsem třeba běžel. Při ní se měří počet kroků, spálené kalorie, průběh tepové frekvence, kilometry a rychlost. U Denní aktivity máte možnost nastavit váš fitness cíl a zaznamenány jsou vystoupaná podlaží, počet ušlých kroků, srdeční tep, spálené kalorie nebo doba (ne)aktivních minut. Pokud nebudete aktivní víc jak hodinu, tak vás hodinky vyzvou, abyste se alespoň protáhli.

Pokročilý monitoring sportovních aktivit

U každé aktivity si můžete nastavit cíl cvičení, vzhled a rozvržení obrazovek při cvičení (ovladač hudby a zobrazované údaje), automatickou pauzu, frekvenci vedení (oznámení informací) nebo si aktivovat stále zapnutou obrazovku.

Kromě předinstalované aplikace Samsung Health si můžete do hodinek stáhnout i plejádu aplikací od Under Armour, tj. Endomondo, MapMyRun, MyFitnessPal, Under Armour Record nebo ciferník Under Armour – vlastní den. Nechybí ani populární nástroj Strava nebo mnoho jiných sportovních aplikací.

Trenér při běhání a analyzér běhu

Známou a povedenou funkcí je Trenér běhu, díky které dostáváte užitečné rady během běhu v reálném čase. Můžete si vybrat z několika tréninků (lehký klus, lehký běh, spalování kalorií, vytrvalostní klus, vytrvalostní běh, zvýšení rychlosti, zachování rychlosti) nebo si v telefonu vytvořit vlastní tréninky.

Před spuštěním příslušného tréninku dostanete náhled s informacemi o obtížnosti, délce (v kilometrech a minutách, graf s průměrnou a maximální rychlostí a s rozdělením do jednotlivých fází (rozcvičení, hlavní fáze cvičení a odpočinek – vydýchání. Během tréninku dostáváte vizuální i zvukové (v angličtině) rady od trenéra, abyste věděli, v jaké fázi tréninku jste, zda máte správný tep apod.

Novinkou je analyzér běhu poskytující spousty podrobných informací, např. o asymetrii, pravidelnosti, vertikální oscilaci apod. Při sportování vám také hodinky hlídají spotřebu kyslíku, protože umí měřit nasycení krve kyslíkem. Dále umí detekovat pády a automaticky poslat SOS signál s vaší polohou.

V aplikaci Samsung Health také najdete více než 120 instruktážních videí pro domácí cvičení, které si můžete zobrazit v telefonu nebo na televizi. Při cvičení zároveň v reálném čase vidíte vaši tepovou frekvenci a další údaje. Součástí těchto tréninků je zároveň i časový harmonogram, který se vám uloží do kalendáře, abyste na příští cvičené nezapomněli.

Perfektní záznam stresu i tepové frekvence

Hodinky mají vestavěnou funkci Stress Tracker, tedy sledování stresu, což má uživateli pomoci zachovat koncentraci speciálními dýchacími a relaxačními cvičeními. Vestavěný senzor srdečního tepu je poměrně dost velký, obsahuje 8 fotodiod a měl by nabízet přesnější monitoring srdeční frekvence.

Dokáže měřit tepovou frekvenci nepřetržitě, takže hodinky vás ihned dokáží upozornit na nějaké abnormální hodnoty. Ve výbavě najdeme také elektrokardiogram (EKG), nicméně v České republice a na Slovensku tuto funkci zatím stále není možné využívat. Nezbývá, než je doufat, že ji Samsung zpřístupní později. Pro dámy je určená funkce pro sledování menstruačního cyklu.

Vhodné i pro plavce, avšak doporučuji s jiným řemínkem

Galaxy Watch 3 se jsou po vzoru předchozích generací vhodné pro povrchové plavání. Nechybí tak možnost deaktivování dotykového displeje, což můžete udělat v horní liště rychlých nastavení nebo se automaticky zapne při spuštění aktivity plavání. Po vypnutí funkce dojde také k přehrání vysokého tónu pro odstranění vody z reproduktoru.

Aktivita plavání umožňuje dvě základní cvičení – bazén a venkovní. V prvním případě se zaznamenává doba cvičení, tempo na 100 metrů, spálené kalorie, počet, délka a typ bazénu nebo srdeční tep. U venkovního plavání máte navíc k dispozici údaj o uplavané vzdálenosti, která je zaznamenána pomocí GPS.

Škoda, že aplikace neumí zaznamenat tempa, rozpoznat styl nebo stanovit skóre SWOLF. Pro lepší záznam plavání bude muset sáhnout k aplikacím třetích stran. Například Endomondo nebo Swim.com jsou pokročilejší nástroje pro plavecký trénink. Poslední zmíněná vám umožní snadno sledovat hodnoty, jako je počet uplavaných bazénů, čas na jeden bazén, plavecký styl, tep, kalorie a mnohé další.

Monitoring spánku

Pokud chcete mít dokonalý přehled o svém zdraví, pak vás jistě potěší, že Watch 3 zaznamenají i váš spánek. Spánková aktivita se je klasifikována do čtyřech fází (bdění, lehký a hluboký spánek nebo REM fáze). Je sledována i účinnost spánku nebo počat spálených kalorií.

Všechny naměřené údaje si zobrazíte v hodinkách i v telefonu v podobě grafu a přehledných statistik. Zajímavou funkcí je, že pokud máte nastavený budík, vzbudí vás v nejvhodnějším časovém okamžiku kolem nastavené doby, abyste se probudili skutečně odpočatí.

Operační systém Tizen s prostředím One UI

Samsung u svých chytrých hodinek od začátku vsází na vlastní operační systém Tizen a ani u modelu Galaxy Watch 3 tomu není jinak. Konkrétně se jedná již o verzi 5.5, která je doplněna uživatelským rozhraním One UI ve verzi 2.0. To přináší některé designové změny a prostředí je tak ještě líbivější.

Hned v úvodu je třeba zmínit, že hodinky lze spárovat s telefony se systémem Android 5.0 a vyšším (s minimální hodnotou RAM 1,5 GB) nebo se všemi iPhony (od iPhonu 5) s iOS 9.0 a novějším. Spojení probíhá přes Bluetooth a vzdáleně i přes Wi-Fi.

Aplikace Galaxy Wearable obstarává kompletní správu hodinek, tj. nastavení, aktualizace, instalaci aplikací nebo úpravu ciferníků. Pokud budete chtít využívat sportovní funkce a monitoring spánku, tak je potřeba si nainstalovat i aplikaci Samsung Health.

Velmi povedené uživatelské prostředí

Prostředí je takřka stále stejné. Je velice rychlé a uživatelsky přívětivé. Můžete vybírat z devatenácti předinstalovaných ciferníků nebo z velkého množství (převážně placených) ciferníků v obchodě Galaxy Store. Pokud kdekoli v sytému potáhnete prstem dolů, uvidíte nabídku s rychlým nastavením.

Vlevo od ciferníku se pak klasicky nacházejí oznámení, na které můžete odpovídat, mazat, zobrazit si je v telefon a další. Reagovat na zprávy, emaily apod. můžete emotikony (nově šikovně rozdělenými do kategorií), rychlými odezvami, kresbou nebo textově skrze klávesnici, na které se překvapivě píše vcelku dobře, jelikož hodinky našeptávají slova. Nově můžete odpovídat i vlastními Bitmoji.

Funguje i zadávání textu v několika světových jazycích (angličtině, němčině, francouzštině aj.). Na hovory můžete reagovat rychlými odezvami, ukončit je nebo je přijmout. Nově se při přijetí zprávy nezobrazí jen její text, ale rovnou celý chat (konverzace), což velice chválím. Na pravé straně mají své místo widgety (pomůcky), tedy interaktivní plochy, kde si můžete umístit kalendář, počasí, krokoměr, zástupce cvičení a mnoho dalších.

Aplikace a perfektní příjem notifikací

Aplikace si můžete instalovat přímo z hodinek díky aplikaci Galaxy Store. Všechny aplikace se nacházejí v menu aplikací, které je řazené do spirály. Nabídku vyvoláte spodním tlačítkem a pohybujete se v ní otočnou lunetou. Jako první položkou v seznamu je nabídka spuštěných aplikací, které zde můžete ukončovat nebo se mezi nimi přepínat.

V hodinkách jsou v základu nainstalované všechny potřebné nástroje. Mezi ty, které byste si měli určitě stáhnout, patří kalkulačka, hlasová poznámka, ovládání fotoaparátu, Samsung Internet (prohlížeč), mapy HERE WeGo, Spotify, Endomondo, Strava, Najít moje auto nebo Výškoměr. Velice se mi líbila i aplikace „prezentér“, díky které můžete přes Bluetooth ovládat PowerPoint nebo myš vašeho počítače. Nově mezi aplikacemi najdeme i poštovního klienta Outlook.

Mezi další funkci, která se mi osobně hodně líbí je Denní přehled. Hodinky vám každý den ráno zobrazí, co vás ten den čeká, tzn. jaké bude počasí, jaké máte dnes události, co vás čeká za sportovní aktivitu nebo kolik zbývá hodinkám energie, tj. za jak dlouho se vybijí. Stejný přehled dostáváte i večer, který vám podá zprávu, jak úspěšný byl váš dnešní den a co vás čeká zítra.

Mnoho chytrých a užitečných funkcí

Hodinky disponují funkcí Always-on displej, kdy stále (se sníženým jasem) svítí ciferník, což navozuje dojem digitálních nebo klasických hodinek. Pochválit musím obsáhlé nastavení hodinek, kde si můžete nastavit režim nerušit, oznámení, spravovat připojení (například automatickou Wi-Fi nebo párovaní Bluetooth sluchátek) a mnoho dalších.

Systém hodinek běží neuvěřitelně rychle a plynule. Načítání aplikací je svižné a nikdy se mi nestalo, že bych musel na něco čekat, nebo že by něco nešlo. Líbí se mi i vzhled prostředí a funkce, které Tizen nabízí. Množství a kvalita aplikací se stále zlepšuje a v hodinkách mi nic nechybělo. Bohužel v Česku musíme zapomenout na bezkontaktní placení, protože Samsung Pay u nás stále nemá podporu.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy Watch 3 jsou nejlepší chytré hodinky pro Android, ale vhodné jsou i pro majitelé iPhonů. Nicméně vyplatí se jejich nákup? V mnoha obchodech stále seženete loňské Galaxy Watch Active 2, které jsou o poznání levnější, a přitom mají prakticky shodnou výbavu. Letošní model má jednu nespornou výhodu, protože nabízí mechanickou otočnou lunetu, která je praktičtější než ta digitální. Vzhled je subjektivní, ale mě osobně se více líbí hodinky bez hardwarové lunety, protože jejich displej není tolik zapuštěný do těla a design je mnohem čistší.

Mezi další plusy letošní generace patří větší úložiště, i když na Apple Watch zdaleka nedosahuje. Také chválím prémiové zpracování, tělo z nerezové oceli a příjemný kožený pásek. Vhod přijde i klasické 22mm, respektive 20mm, uchycení řemínků, takže nebude žádný problém si dokoupit jakýkoli jiný pásek s tou roztečí a pohodlně jej vyměnit.

Bohužel náhradní řemínek v jiné velikosti, jak tomu bylo u předchozích generací, v balení chybí. Potěší přítomnost reproduktoru, který se hodí nejen pro volání, ale i zvukové oznámení nebo asistenta Bixby, popřípadě hlasovou navigaci. Hodinky se velice příjemně nosí, jsou akorát tenké a spodní strana velice dobře kopíruje tvar zápěstí.

Elegantní vzhled s mechanickou lunetou

Musím vyzdvihnout kvality displeje, který má nádherné barvy, vysoký jas a velkým plusem je, že jej můžete ovládat i v rukavicích. Bohužel rozlišení je stále stejné. Výdrž baterie patří k lepšímu průměru, nabíjení je pohodlné, avšak dost pomalé. Potěší úsporný režim nebo funkce k optimalizaci výdrže baterie.

Operační systém Tizen je velice dobře odladěný, rychlý a plynulý. Prostředí je pěkně zpracované, nabízí mnoho funkcí a dostatek aplikací. V dnešní době, kdy jsem si velice zvykl platiti mobilem, jsem zklamán, že Samsung Pay není v česku dostupný a na placení hodinkami, tak musíme zapomenout.

Galaxy Watch 3 velmi dobře zaznamenají veškeré sportovní aktivity, srdeční tep, stres a mohou se pochlubit i vodotěsností 5ATM, takže jsou vhodné i pro plavce. S tím souvisí i velká spousta nástrojů pro měření sportovních aktivit. Bohužel se u nás budeme muset prozatím obejít bez měření EKG.

Doporučená cena za 41mm variantu 11 499 Kč (s LTE 12 999 Kč), respektive 12 499 Kč za větší 44mm verzi (s LTE 13 499 Kč). Oproti Galaxy Watch Active 2 i Galaxy Watch je nárůst ceny o více než 50 %, což už je hodně. Ačkoliv si troufám tvrdit, že jde o nejpovedenější chytré hodinky pro Android, vyšší cena jim ubírá na atraktivitě.