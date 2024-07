Apple Intelligence se odkládá. Některé funkce dorazí v říjnu, jiné až v roce 2025

Apple ještě nemá hotové své funkce umělé inteligence a potřebuje víc času na testování. Je tedy prakticky vyloučeno, že by byla sada funkcí Apple Intelligence alespoň zčásti dostupná již v září, jak se původně spekulovalo. Nové informace přinesl novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg.

Gurman v nejnovějším vydání svého newsletteru přináší klasicky jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Tou špatnou je, že Apple ještě nemá hotové funkce Apple Intelligence a potřebuje více času pro vývoj a testing. V důsledku toho nebude žádná AI funkce dostupná už v září při vydání nových iPhonů a iOS 18.

„Chystané funkce umělé inteligence společnosti Apple se objeví později, než se předpokládalo, takže se nestihne první možný termín aktualizace softwaru iPhonu a iPadu, ale společnost bude mít více času na opravu chyb,“ píše Gurman.

NEW: Apple Intelligence will arrive later than anticipated, coming in iOS 18.1 and iPadOS 18.1 in October and missing the initial September releases. Still, 18.1 will go into beta for developers this week. https://t.co/LqXDvjO6ef

— Mark Gurman (@markgurman) July 28, 2024