iPhone 16 dostane nejpokročilejší fotosenzor. Vyrobí ho velký konkurent

Apple chystá výměnu dodavatele fotočipů do iPhonů

Japonské Sony nejspíše vymění za svého velkého rivala Samsung

Pokud firma ze Soulu splní všechny požadavky a testy, bude dodávat fotočipy už do iPhonu 16

Ačkoli by si Apple nejraději vyráběl všechno sám a postupně k tomu činí patřičné kroky, v některých odvětvích je zkrátka lepší zajít ke konkurenci a to nejvhodnější dostupné řešení jednoduše koupit. V případě fotoaparátů patří mezi jedničky na trhu japonské Sony a také jihokorejský gigant Samsung, který zároveň patří mezi největší konkurenty Applu nejen na poli chytrých telefonů. Když ale jde o byznys, jde rivalita stranou a i nezapřisáhlejší nepřátelé se dokáži dohodnout.

Tenčí a rychlejší fotočip od Samsungu

Podle serveru The Elec testuje Apple pokročily SMOS senzor od Samsungu, který by si mohl odbýt premiéru už v iPhonu 16. Apple v současné době provádí závěrečné hodnocení kvality obrazových snímačů CMOS dodaných společností Samsung System LSI. Tyto snímače mají být použity v hlavním fotoaparátu chystaného iPhonu 16. Historicky Apple odebíral CIS pro své iPhony výhradně od společnosti Sony, ale nedávný vývoj údajně naznačuje strategický odklon od japonského dodavatele kvůli obavám o spolehlivost a potřebě začlenit do systému fotoaparátu nové technologie.

Rozhodnutí zapojit Samsung údajně vychází z problémů, kterým Apple čelil v loňském roce ve vztahu k Sony. Apple požadoval, aby Samsung zahájil vývoj nových obrazových snímačů v roce 2023 poté, co je Sony nedodalo dostatečně včas, což přispělo k obtížím při stanovení data uvedení iPhonu 15 na trh. Pokud Samsung projde probíhajícími testy kvality, bude to poprvé, co společnost dodá fotočipy pro iPhone. Nový obrazový snímač vyvinutý společností Samsung se vyznačuje pokročilejší konstrukcí se třemi vrstvami.

Nová technologie využívá hybridní lepení mezi vrstvami, které je spojuje přímo přes měděnou podložku, čímž se eliminuje potřeba výčnělků pro přenos signálu. Díky tomu je fotočip menší a nabízí vyšší rychlost přenosu dat. Očekává se, že na podzim bude oznámena řada iPhone 16 s novými funkcemi týkající se fotoaparátů, jako je vyhrazené tlačítko Capture, 48megapixelový širokoúhlý fotoaparát a další novinky.