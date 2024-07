iPhone 16 dostane nový typ baterie. Dočkáme se lepší výdrže a snadnější výměny

Apple chystá do příštího iPhonu nasadit nový typ baterie s delší výdrží

Plášť z nerezové oceli baterii umožní navýšit hustotu článků o 5 až 10 procent

Zároveň by měla jít snadno vyměnit kvůli nařízení Evropské unie

Výdrž na baterii je dlouhodobě jedno z nejvíce diskutovaných témat ve světě chytrých telefonů. Nejedna společnost se snaží hledat stále nové způsoby, jak se současnými technologiemi prodloužit výdrž smartphonů, aniž by to mělo vliv na hmotnost či velikost baterie. Výjimkou není ani Apple, který se snaží na delší výdrži pracovat nejen softwarově, ale také hardwarově. A právě chystaný iPhone 16 by mohl nabídnout nový typ baterie, jenž prodlouží výdrž, alespoň podle známého analytika Ming-Chi Kua.

Nová technologie baterie přijde ještě letos

Nová baterie s kovovým pláštěm by měla umožnit vyšší energetickou hustotu a tím i nabídnout delší výdrž na jedno nabití. Ve svém příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter) Kuo prohlásil, že nasazení pláště z nerezové oceli pro baterii umožní o 5 až 10 procent vyšší hustotu článků, aniž by to překročilo bezpečnostní limity a porušilo regulace ze strany Evropské unie. Uniklé snímky baterie iPhonu 16 Pro s kovovým pláštěm se na internetu objevily už v roce 2023, přičemž server The Information přišel v té době s detailnějším rozborem nového typu baterie od Applu.

Nařízení Evropské unie požaduje od výrobců zařízení, aby baterie byla nejen přístupná pro možnou výměnu ze strany uživatele, ale také, aby ji šlo vyměnit z běžně dostupnými nástroji, přičemž v platnost vstoupí v roce 2025. Společnost Apple toho chce dosáhnout pomocí technologie elektricky indukovaného odlepování, která uživatelům umožňuje použít nízké elektrické napětí k rychlému odlepení baterie namísto standardních lepicích pásků, které je potřeba nahřát.

Očekává se, že tato nová metoda výměny baterie bude mít premiéru v nejméně jednom modelu iPhone 16 ještě letos a příští rok by se mohla rozšířit na všechny verze iPhone 17.