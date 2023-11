iPhony s delší výdrží! Apple vyvíjí vlastní typ baterie, představí ji do dvou let

Apple údajně pracuje na novém typu baterie, která má mít lepší vlastnosti než ty současné

Rozdíl má být ve větším podílu křemíku na úkor grafitu

Dříve jak v roce 2025 se ale nejspíše nedočkáme

Baterie jsou Achillovou patou chytrých telefonů už nějaký ten pátek a prozatím nic nenaznačuje tomu, že bychom se v dohledné době dočkali nějaké revoluční změny. To ovšem neznamená, že firmy do vývoje baterií neinvestují a nesnaží se zlepšit jejich vlastnosti. Podle poslední spekulace, se kterou přišel server ET News, se o vylepšení akumulátoru pokouší Apple, který údajně experimentuje s novými postupy při výrobě. Apple zřejmě zvažuje použití alternativních katodových materiálů, které by zvýšily celkový výkon bateriového modulu, s cílem zvýšit efektivní životnost baterií svých budoucích produktů.

Delší výdrž a rychlejší nabíjení už do dvou let?

Společnost z Cupertina už nyní o svých bateriích tvrdí, že si je designuje sama, to má ovšem do použití vlastní technologie poměrně daleko. Na vývoji skutečně vlastní baterie podle všeho Apple pracuje už delší dobu, minimálně od roku 2019, kdy od konkurenčního Samsungu přetáhnul vysoce postaveného zaměstnance, který má dohlížet právě na vývoj akumulátorů. Apple dle dostupných informací chce ve svých článcích využívat více křemíku namísto grafitu, což jak se již prokázalo, má pozitivní vliv na celkovou kapacitu a kratší dobíjecí časy.

Použití křemíku má ovšem i své stinné stránky – během nabíjení má totiž baterie tendenci zvětšovat svůj objem, což je v současných designech chytrých telefonů poměrně problematické. Spekulace nicméně tvrdí, že Apple přišel na způsob, jak tento problém minimalizovat. Nová technologie by mohla pomoci nejen zvýšit výdrž nejen v iPhonech, kde se to logicky nabízí, ale také v ostatní elektronice, jako jsou například iPady či headset Vision Pro. Ve hře je také využití nové technologie v rámci spekulovaného vývoje elektromobilu, pokud tedy Apple skutečně vlastní vozidlo vyvíjí.

Pakliže jste se těšili na příští generaci iPhonu s lepší výdrží, musíme vás zklamat. Podle informací ET News se nasazení v produktech nedočkáme dříve než v roce 2025. I tak ovšem není jisté, zda se Apple odhodlá k nasazení nového typu baterie do jejich nejvýdělečnějšího produktu.