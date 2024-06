Těšíte se na Apple Intelligence? Tyhle funkce nevyzkoušíte dříve, než v zimě

Apple plánuje vydávat funkce umělé inteligence (AI) postupně

Přinášíme výčet funkcí, které jednoznačně dorazí až později, neřkuli až příští rok

Jedná se zejména o celkovou integraci Apple Intelligence do systému, anebo redesign aplikace Mail

Sada funkcí Apple Intelligence vypadá působivě a impozantně, ovšem jeden háček přece jenom má. Většina funkcí – z těch, které Apple představil, i z těch, o kterých se vůbec nezmínil – však nebude dostupná hned v září, kdy se počítá s uvedením iOS 18 do provozu. Novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg se ve svém newsletteru podělil o výčet funkcí, které dle něj dorazí později, než si myslíte. Jaké to jsou?

Chytřejší Siri: kontextové vyhledávání a podobně

Nejprve se zaměříme na funkcionality, které podle Gurmanova odhadu dorazí až v příštím roce 2025. Jednou z hlavních, stěžejních věcí je pak hlasová asistentka Siri, její redesign a úzká integrace s nejen nativními aplikacemi.

V jednoduchosti lze prohlásit, že všechny nové funkce přepracované Siri budou k dispozici až s odstupem času. Jedná se především chápání kontextu u lidsky podaných příkazů, sémantické indexování dat a osobních informací o uživateli, anebo kontextové vyhledávání spojené s generativními prvky. Například: najdi moje fotky v obleku, vyber tu nejlepší a pošli ji e-mailem nebo připoj k dokumentu.

Později dorazí také funkce on-screen awareness pro Siri. AI díky tomu bude vědět, co přesně máte na displeji a budete se tedy moci ptát na otázky v kontextu toho: například při prohlížení fotky Cristiana Ronalda se budete moci zcela nahodile zeptat, kolik včera v zápase nastřílel gólů. A Siri vám na to dá správnou odpověď.

Další jazyky a integrace ChatGPT

V době uvedení (ať už to bude kdykoliv) bude Apple Intelligence funkční pouze na zařízeních s nastaveným jazykem americká angličtina. Žádný jiný jazyk přitom podporován nebude. Apple údajně pracuje na tom, aby se to změnilo co nevidět, dříve než v roce 2025 to však nabude.

Tak trochu je to propojené s integrací AI modelu GPT-4o od společnosti OpenAI. Ten totiž česky umí, podpora dalších jazyků prostřednictvím tohoto modelu je tak nasnadě. Nic z toho zatím Apple nekomentoval, avšak ze zkušenosti víme, že podpora češtiny nikdy nebývá hlavní prioritou, pochopitelně.

Co se týká samotného nasazení ChatGPT, zde můžeme očekávat trochu příjemnější novinky. Podle slov Applu je spuštění v plánu ještě pro tento rok, do prosince tak lze očekávat tuto praktickou funkci. Co víc, Apple už má být v kontaktu s Googlem, ale třeba i čínskými giganty Baidu nebo Alibaba, kteří mají zajistit integraci dalších AI nástrojů.

A co další funkce?

Z dalších, běžnějších funkcí, bude v září při uvedení chybět například kompletní redesign aplikace Mail. Pak jde spíše o dílčí novinky pro Apple TV a Vision Pro. Například nebude hned možné na Vision Pro pracovat s virtuálním širokým monitorem, stejně jako sledovat simultánně až 5 sportovních přenosů ve Vision Pro nebo upravovat prostorové video prostřednictvím Final Cutu Pro.

A co Genmoji, tedy funkce generování vlastních emotikon, která dle Applu probíhá také pomocí umělé inteligence. Zrovna neomezená továrna na vlastní emotikony by dle tvrzení Applu měla být „dostupná tento podzim“, velmi pravděpodobně však ne hned v září. Nicméně půjde o jednu z prvních funkcí Apple Intelligence, která bude dostupná na podporovaných zařízeních.