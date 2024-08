Pixel 9 odhalen: atraktivní vstupenka do světa Googlu a umělé inteligence

Základní Pixel 9 přichází s působivým poměrem výbavy a ceny

V nabídce je atraktivní design, výkonný čipset, skvělé fotoaparáty, umělá inteligence a královská podpora

Pokud nelpíte na teleobjektivu, může se pro vás jednat o zajímavou volbu

Google na dnešní tiskové konferenci představil rekordní počet smartphonů. Pro zájemce je potěšující, že i ten nejlevnější Pixel 9 pohání stejně výkonný procesor a umí všechny AI vychytávky jako jeho dražší sourozenci. Pokud vyloženě nelpíte na fotoaparátu s optickým zoomem, může pro vás být Pixel 9 zajímavou vstupenkou do světa Googlu.

Pixel 9: skvěle vybavený základ

Základní Pixel 9 se dá ve zkratce popsat jako lehce ořezaná obdoba Pixelu 9 Pro – oba telefony mají navlas stejné rozměry (152,8 × 72 × 8,5 mm) a téměř stejnou hmotnost (198 gramů). Společným jmenovatelem je i voděodolnost IP68 a nový zaoblenější design celého těla včetně fotomodulu.

V něm se nacházejí následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní (velikost snímače 1/1,32″) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.68,

48Mpx širokoúhlý (velikost snímače 1/2,55″) se zorným polem 123° a světelností f/1.7.

Jedná se tedy o stejnou výbavu jako v případě Pixelu 9 Pro, s výjimkou teleobjektivu, který u základního modelu tradičně chybí. Odlišná je i selfie kamerka, která má u Pixelu 9 rozlišení 10,5 megapixelu a světelnost f/2.2. Kamerka se nachází v kruhovém otvoru displeje nahoře uprostřed.

Zobrazovač je od Pixelu 9 Pro lehce odlišný – jde o OLED panel s úhlopříčkou 6,3″, rozlišením 1080 × 2424 pixelů a podporou dynamické obnovovací frekvence 60–120 Hz. Panel podporuje HDR obsah a jeho maximální jas dosahuje 2700 nitů.

Vše, co máte na Pixelech rádi

Pixel 9 pohání čipset Google Tensor G4 v doprovodu 12 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 128 a 256 GB. Kapacita akumulátoru činí 4700 mAh, přičemž podporováno je jak rychlé (45 wattů) dobíjení, tak i bezdrátové nabíjení (až 12 wattů). Bezdrátově se telefon umí o energii i podělit. Bezdrátovou komunikaci zajišťují standardy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 a NFC, podpora UWB u nejlevnějšího modelu chybí.

Operačním systémem je Android 14 s příslibem brzké aktualizace na Android 15, přičemž zajištěna je i dlouhá podpora do budoucna, a to po dobu 7 let. Součástí systému jsou všechny Google „vychytávky“, včetně mnoha proprietárních funkcí v oblasti fotoaparátu a integrovaného AI asistenta Gemini. Toho dokonce dostanete na 6 měsíců zdarma v pokročilejší variantě Advanced v rámci balíčku Google One AI Premium s 2TB prostorem na Google Disku.

Cena a dostupnost

Pixel 9 půjde do prodeje v bílé, černé, zelené a růžové barvě, a to 22. srpna za cenu startující na 22 990 korunách. Telefon je možné předobjednat již dnes přímo na webu Googlu, popř. v obchodech O2, Datart nebo Alza.cz. Ke každému zakoupenému modelu Google jako bonus přibalí:

3 bezplatné měsíce služby YouTube Premium (pro nové uživatele),

6 bezplatných měsíců služby Fitbit Premium (pro nové uživatele),

6 měsíců služby Google One AI Premium s 2TB úložištěm na Google One (pro nové uživatele).