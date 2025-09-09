AirPods Pro 3 jsou nabušené funkcemi: osobní překladač, měření srdečního tepu a špičkové ANC

- Nová sluchátka AirPods Pro 3 padnou prakticky do každých uší
- Apple změnil tvar, zvýšil odolnost a přidal několik užitečných funkcí
- Sluchátka nově změří váš tep a poslouží jako překladatel
Apple už za malou chvíli představí zbrusu nové iPhony, ještě předtím nám ale ukázal třetí generaci svých AirPods Pro. Sluchátka si ponechávají ikonický design svých předchůdců, oproti nim se ale Applu podařilo do titěrného těla napěchovat několik nových technologií, které jednak vylepšují zvuk, ale přidávají nové funkce.
AirPods Pro 3: nový tvar, který sedne do každého ucha
Apple u nových AirPods Pro 3 lehce pozměnil design, aby sedly do téměř každého ucha – špunty jsou o něco menší a dokonalému zapadnutí poslouží i vyměnitelné špuntíky, které budou nově nabízeny v pěti velikostech. Apple rovněž zvýšil odolnost, sluchátka nově splňují krytí IP57, takže jim neuškodí záplava potu nebo běh v dešti.
AirPods Pro 3 si pochopitelně polepšily v kvalitě zvuku, a to díky nové akustické architektuře a vylepšenému aktivnímu potlačení okolního hluku. Apple se pochlubil, že oproti minulé generaci má být ANC 2× účinnější, oproti první generaci dokonce 4×. Podle Applu se jedná o nejlepší aktivní potlačení hluku na světě.
Osobní překladatel
V AirPods Pro 3 se nachází nový čip, který umí několik zajímavých novinek. Jednou z nich je funkce automatických překladů – pokud na váš protistrana mluví cizí řečí, sluchátka vám automaticky překládají jeho slova do vašeho jazyka.
Sluchátka přitom nepřekládají pouze slova, ale chápou celé fráze – v překladu si totiž vypomáhají umělou inteligencí, která dokáže porozumět přirozenému jazyku. Aby nic nezůstalo ztraceno v překladu, je možné na spárovaném iPhonu sledovat tok slov v textové podobě.
Nejpřínosnější je tato funkce v situacích, kdy AirPods Pro 3 mají v uších obě komunikující osoby – takto každá z nich dostává instantně přeložené informace. Bohužel se nedá počítat s tím, že funkce bude v první vlně podporovat češtinu.
Článek postupně doplňujeme o nové informace….