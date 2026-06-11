Používáte Office 2019 na macOS? Už brzy přijdete o možnost editovat dokumenty

- Microsoft příští měsíc prakticky znefunkční balík Office 2019 na platformě macOS
- Jeho uživatelé nebudou moci vytvářet nové dokumenty, ani editovat ty stávající
- Zájemci o Office tak budou muset zainvestovat do novější verze, anebo začít předplácet balík Microsoft 365
Koupili jste si kancelářský balík Office 2019 pro macOS s tím, že jej budete používat donekonečna? Máme pro vás špatnou zprávu. Příští měsíc dojde k vypršení licenčního certifikátu, bez kterého nebude možné vytvářet nové dokumenty nebo editovat stávající. Nepomůže přitom ani aktualizace systému, ani přeinstalování Office.
Office 2019 pro macOS přestane za měsíc plnohodnotně fungovat
Pokud chcete používat kancelářský balík Microsoft Office, máte dva hlavní způsoby, jak si legálně opatřit licenci – buď pravidelně platit za službu Microsoft 365, anebo si koupit jednorázovou licenci. V druhém případě nejste vázaní platbou předplatného a můžete si „svůj“ software užívat, jak dlouho chcete. Tedy alespoň do doby, kdy vám aplikace nebo operační systém neoznámí vzájemnou nekompatibilitu.
Do poslední škatulky bohužel spadá balík Office 2019 pro platformu macOS. Jeho podpora oficiálně skončila v říjnu roku 2023, nicméně dosud jeho aplikace fungovaly bez potíží. Od 13. července ale přijde jedno zásadní omezení – aplikace Word, Excel, PowerPoint a OneNote přijdou o možnost vytváření a editace dokumentů, a budou fungovat pouze v režimu pro čtení.
Důvodem tohoto omezení je expirace licenčního certifikátu, který se již ze strany Microsoftu nedočká obnovy. Redmondští ještě do minulého měsíce na svých stránkách slibovali, že balík Office 2019 bude fungovat i po skončení podpory, nyní na tom samém místě „visí“ strohé oznámení, že uživatelé Office 2019 nepřijdou po skončení podpory o žádná data.
Microsoft by sice mohl pro Office 2019 vydat nový certifikát, evidentně to ale nemá v plánu. Musel by totiž dva a půl roku od ukončení oficiální podpory vydat aktualizaci celého balíku, čímž by popřel veškerou dosavadní praxi. Redmondští namísto toho doporučují uživatelům předplatné služby Microsoft 365, anebo zakoupení licence nejnovějších Office 2024. Levnější možností může být i zakoupení licence Office 2021, avšak tomuto balíku vyprší podpora letos v říjnu a je otázkou, jak dlouho bude po skončení podpory fungovat.