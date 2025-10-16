TOPlist

Je Gemini 3.0 za rohem? Záhadná informace prozrazuje datum spuštění

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 16. 10. 9:00
0
Google Bard, model Gemini Pro a umělá inteligence (ilustrační obrázek)
  • Nová generace modelu Gemini má být představena překvapivě brzy
  • Podle posledních spekulací bychom se měli dočkat ještě tento měsíc
  • Uniklé informace je nicméně potřeba brát s rezervou

Umělá inteligence Gemini od Googlu je poměrně populární a ve srovnání s konkurencí také vcelku pokročilá. Gigant z Mountain View nicméně nehodlá usnout na vavřínech a podle posledních spekulací již připravuje další generaci s číselným označením 3.0, která by měla navázat na nedávné spuštění odlehčeného modelu Nano Banana. Na sociálních sítích se objevil obrázek interního kalendáře plánovaných milníků společnosti Google, v rámci kterého se můžeme dočíst, kdy má příští generace Gemini oficiálně dorazit.

Nový model Gemini ještě tento měsíc

Zveřejněný snímek ukazuje časovou osu cílů, kterých Google hodlá dosáhnout, včetně konkrétních termínů, kdy by se tak mělo stát. Jedním z těchto milníků je také oznámení data, které vypadá jako oficiální představení Gemini 3.0. Harmonogram uvádí řadu dat, které je třeba před tímto oznámením splnit, včetně interního testování a testování chyb v novém modelu. Oznámení má proběhnout 22. října, nicméně je zde pravděpodobnost, že půjde skutečně jen o oznámení a že Gemini 3.0 nebude v tomto datu k dispozici široké veřejnosti.

Roadmapa společnosti Google
Pokud je tento snímek pravdivý, bude model Gemini 3.0 představen 22. října

Důvěryhodnost uniklého snímku je nicméně poměrně sporná a je potřeba jej brát se značnou rezervou. Snímek se objevil znenadání a bez jasné digitální stopy, takže je velmi těžké říci, zda se jedná o skutečnou roadmapu, či zda si z nás jen někdo dělá dobrý den. Tento druh informací většinou firmy drží úzkostlivě pod pokličkou, aby se nedostali na veřejnost, na druhou stranu Google není v tomto ohledu zrovna přeborník a nebylo by až tak velkým překvapením, kdyby snímek odpovídal realitě.



Snímek z videa vytvořeného skrze Veo 2



Nepřehlédněte

Google povolil: populární AI generátor obrázků Nano Banana už nebude zamčený jen v Gemini

Google skutečně hodlá v dohledné době uvést na trh Gemini 3.0 a to bez ohledu na aktuální pravděpodobný únik interních informací. Gemini 2.5 Pro Google uvedl na trh v březnu a nahradil s ním svůj dosud nejpokročilejší model umělé inteligence. Tento model byl uveden na trh s možností „myšlení“, přičemž model 2.5 Pro je schopen i komplexnějšího tréninku. Jestli se třetí verze skutečně dočkáme 22. října, to se teprve ukáže.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

smartphony
Samsung se drží v čele prodejů, nové iPhony 17 ale ztrátu rychle dohánějí
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 7:00
4
Honor Magic 8 Pro v bílé barvě
Honor Magic 8 Pro přináší špičkový výkon, 200Mpx teleobjektiv a speciální AI tlačítko
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 21:00
2
Snímek z videa vytvořeného skrze Veo 2
Google povolil: populární AI generátor obrázků Nano Banana už nebude zamčený jen v Gemini
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 19:30
0
Apple MacBook Pro s M5
Apple M5: vše, co jste chtěli vědět o nejnovějším procesoru od Applu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 17:10
0

Kapitoly článku