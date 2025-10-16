Je Gemini 3.0 za rohem? Záhadná informace prozrazuje datum spuštění

- Nová generace modelu Gemini má být představena překvapivě brzy
- Podle posledních spekulací bychom se měli dočkat ještě tento měsíc
- Uniklé informace je nicméně potřeba brát s rezervou
Umělá inteligence Gemini od Googlu je poměrně populární a ve srovnání s konkurencí také vcelku pokročilá. Gigant z Mountain View nicméně nehodlá usnout na vavřínech a podle posledních spekulací již připravuje další generaci s číselným označením 3.0, která by měla navázat na nedávné spuštění odlehčeného modelu Nano Banana. Na sociálních sítích se objevil obrázek interního kalendáře plánovaných milníků společnosti Google, v rámci kterého se můžeme dočíst, kdy má příští generace Gemini oficiálně dorazit.
Nový model Gemini ještě tento měsíc
Zveřejněný snímek ukazuje časovou osu cílů, kterých Google hodlá dosáhnout, včetně konkrétních termínů, kdy by se tak mělo stát. Jedním z těchto milníků je také oznámení data, které vypadá jako oficiální představení Gemini 3.0. Harmonogram uvádí řadu dat, které je třeba před tímto oznámením splnit, včetně interního testování a testování chyb v novém modelu. Oznámení má proběhnout 22. října, nicméně je zde pravděpodobnost, že půjde skutečně jen o oznámení a že Gemini 3.0 nebude v tomto datu k dispozici široké veřejnosti.
Důvěryhodnost uniklého snímku je nicméně poměrně sporná a je potřeba jej brát se značnou rezervou. Snímek se objevil znenadání a bez jasné digitální stopy, takže je velmi těžké říci, zda se jedná o skutečnou roadmapu, či zda si z nás jen někdo dělá dobrý den. Tento druh informací většinou firmy drží úzkostlivě pod pokličkou, aby se nedostali na veřejnost, na druhou stranu Google není v tomto ohledu zrovna přeborník a nebylo by až tak velkým překvapením, kdyby snímek odpovídal realitě.
Google skutečně hodlá v dohledné době uvést na trh Gemini 3.0 a to bez ohledu na aktuální pravděpodobný únik interních informací. Gemini 2.5 Pro Google uvedl na trh v březnu a nahradil s ním svůj dosud nejpokročilejší model umělé inteligence. Tento model byl uveden na trh s možností „myšlení“, přičemž model 2.5 Pro je schopen i komplexnějšího tréninku. Jestli se třetí verze skutečně dočkáme 22. října, to se teprve ukáže.