Google povolil: populární AI generátor obrázků Nano Banana už nebude zamčený jen v Gemini

- Google integruje svůj AI generátor obrázků Nano Banana přímo do služeb Lens a Vyhledávání, čímž ho zpřístupňuje širšímu okruhu uživatelů
- Uživatelé mohou nově vytvářet a upravovat obrázky pro vizuální vyhledávání přímo v aplikaci Lens bez nutnosti používat aplikaci Gemini
- Technologie se v budoucnu objeví také v aplikaci Fotky Google a již nyní vylepšuje vizuální přehledy v nástroji NotebookLM
Google postupně proplétá různé prvky své AI do řady svých služeb a populární genreátor a editor obrázků s kódovým označením nano Banana není výjimkou. Ten byl doposud dostupný pouze v rámci Gemini (plus samozřejmě v rámci Google AI Studio), ale nově se z něj začíná stávat důležitá součást služeb jako Google Lens či samotné Vyhledávání.
Obrázky všude kolem nás
Uživatelé tak s rozšířením Nano Banana získávají možnost tvořit a upravovat vizuální obsah přímo při vyhledávání. Které ostatně nedávno i v Česku konečně spustilo svůj plnohodnotný AI režim, nicméně integrace Nano Banana představuje zásadní krok k hlubší integraci generativní AI do každodenních nástrojů běžných lidí.
Nejviditelnější změnou je implementace do služby Google Lens. Nově bude možné po pořízení snímku aktivovat funkci Nano Banana pomocí textového příkazu a obrázek okamžitě přetvořit. Tato funkce se objeví jako nová volba ve spodní části rozhraní Lens a eliminuje tak potřebu přecházet do samostatné aplikace Gemini pro úpravu nebo tvorbu obrázků.
AI vyhledávání
Podobné vylepšení přichází i do takzvaného AI Módu ve Vyhledávání Google. Zde bude možné nejen vyhledávat produkty a předměty podobné těm na obrázku, ale také samotný obrázek pomocí AI upravit a na základě této upravené verze zahájit nové, přesnější vyhledávání. Taková funkce pak otevírá nové možnosti pro kreativní a specifické vizuální dotazy, obzvláště v souvislosti s nakupováním produktů.
Rozšíření technologie pro generování a úpravy obrázků se ale netýká pouze vyhledávání. Google nasazuje Nano Banana také do svého oblíbeného poznámkového nástroje NotebookLM. Tam pomáhá vytvářet vizuálně poutavější přehledy videí (Video Overviews) tím, že jim dokáže přiřadit různé grafické styly, jako je například vodomalba, retro nebo anime. Skvělý NotebookLM je tak díky „banánovým“ obrázkům zase o fous lepší.
Google nezapomíná ani na Fotky
V nadcházejících měsících se navíc počítá s integrací Nano Banana do Fotek Google. Google sice zatím neupřesnil detaily, každopádně dřívější testování naznačilo, že by technologie mohla sloužit k pokročilým úpravám, jako je spojování prvků z různých fotografií do jednoho celku, vytváření inteligentních koláží nebo prolínání snímků. Ostatně různé generativní úpravy fotek jsou ve Fotkách Google přítomné už nějakou dobu, a tak dává smysl na jejich schopnosti přitlačit zase o něco víc.
Kdy se výše zmíněné vychytávky objeví i u nás v plnohodnotné verzi je zatím velkou otázkou. Jak už to tak bývá zvykem, Google zavádí podobné novinky postupně, občas relativně pomalu a začíná v Americe, případně také třeba v Indii. Nakonec jsme se tu ale dočkali i onoho zmíněného AI režimu, a tak je integrace do Google Lens, vyhledávání a nakonec i do Fotek jen otázkou času.