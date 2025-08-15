TOPlist

Google vylepšil Gemini: zapamatuje si vaše preference a odkáže se na dřívější konverzace

Dominik Vlasák
15. 8. 9:00
  • Google naučil Gemini dvojici užitečných funkcí
  • Jedna mu umožní odkazovat se na předchozí konverzace, ta druhá zase snadněji zapomínat
  • Dostupné budou pro všechny uživatele v rámci následujících týdnů

AI Gemini od Googlu se naučila dvě nové funkce, které mu dávají možnost ještě více personalizovaných odpovědí na vaše dotazy. Google v únoru letošního roku naučil Gemini odkazovat se na již proběhlé konverzace a poskytovat více osobní odpovědi, nicméně to má jeden háček – uživatel musí Gemini aktivně o využití informací z předchozí debaty požádat. A právě tato nutnost nyní odpadá. Nastavení, které se podle Googlu bude časem vyvíjet, si pamatuje klíčové údaje a preference, které jste sdíleli a bude ve výchozím nastavení zapnuté.

Gemini si bude lépe věci pamatovat, ale také snadněji zapomínat

„Již dříve jste debatovali o vývoji schopností postav ve vašem oblíbeném komiksu. Pokud nyní požádáte Gemini, aby vymyslel jedinečné téma narozeninové oslavy, může vám navrhnout oslavu podle vaší oblíbené postavy s tematickým jídlem a vlastním fotokoutkem s rekvizitami,“ uvádí Google jeden z příkladů použití. Osobní kontext je ve výchozím nastavení povolen, avšak uživatelé jej mohou vypnout v nastavení. Funkci již začal Google postupně zavádět a během následujících týdnů by se měla dostat ke všem uživatelům. Zpočátku bude funkce fungovat pouze v Gemini 2.5 Pro, přičemž podpora pro 2.5 Flash přijde v blízké budoucnosti.

Druhá funkce se zaměřuje na přesný opak té první, tedy na konverzace, které naopak nechcete, aby si Gemini pamatoval a v budoucnu na ně odkazoval. Gemini takové dočasné konverzace uchová až po dobu 72 hodin, aby vám pomohla s následnými dotazy. K dispozici by tato funkce dočasných konverzací měla být z postranního panelu, přičemž k uživatelům by postupně měla nová funkce dorazit v rámci následujících týdnů.



Vizualizace ikon Gemini a dalších Google aplikací



Ultimátní AI asistent? Gemini brzy dokáže využívat data z vašeho účtu Google

Google se nyní snaží využít vaše konverzace s Gemini ke zlepšení služeb Google pro všechny uživatele. Ačkoli to může znít nejednoznačně, v podstatě to znamená, že Google bude odebírat vzorky vašich budoucích nahrávek a konverzací, aby mohl trénovat své modely. Nejen pro Gemini, ale pro všechny umělé inteligence stále platí, že byste měli být velmi obezřetní v tom, co s AI sdílíte, přičemž byste se měli vyhnout osobním a citlivým údajům nejen o vás, ale také o ostatních lidech.

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

