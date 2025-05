Ultimátní AI asistent? Gemini brzy dokáže využívat data z vašeho účtu Google

V dnešní době, kdy jsou služby od jednoho poskytovatele typicky úzce provázané, může být až překvapující, že umělá inteligence Gemini od Googlu dosud neměla přístup k vašim e-mailům nebo událostem v kalendáři. Ač se to zdá neuvěřitelné, je tomu tak, ne však na dlouho.

Google se totiž chystá prostřednictvím AI Gemini udělat z vašeho Android telefonu skutečného osobního superasistenta. K tomu by mu měla dopomoci právě možnost nahlédnout do osobních dat uživatele a porozumět tak hlouběji jeho zájmům, potřebám a dotazům v různých oblastech života.

Josh Woodward, viceprezident Googlu zodpovědný za aplikaci Gemini a vedení Google Labs, nedávno poodhalil plány, jak z Gemini udělat toho „nejosobnějšího, nejproaktivnějšího a nejvýkonnějšího“ AI asistenta současnosti. Klíčovou změnou má být právě schopnost Gemini využívat data z vašeho osobního účtu Google k tomu, aby vám mohl efektivněji pomáhat.

Great software feels like an extension of you. We're building @GeminiApp to be the most PERSONAL, PROACTIVE, and POWERFUL assistant.

👀Here's the strategy:

1/ PERSONAL: The best assistant gets you. It starts by knowing your past chats (launching soon), but we’ll go further:… pic.twitter.com/VJmuS3gkXy

— Josh Woodward (@joshwoodward) May 1, 2025