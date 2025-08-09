Apple Intelligence využije plný potenciál modelu GPT-5. Jen si na to chvíli počkáme

- Během představení GPT-5 od OpenAI nepadlo ani slovo, jak to bude s Apple Intelligence
Umělá inteligence od Applu s názvem Apple Intelligence využívá nejen vlastní nástroje, ale spoléhá také na integraci populárního ChatGPT od OpenAI. S oznámením nového modelu GPT-5 se logicky nabízela otázka, zda se tato nová verze objeví také v rámci AI od Applu, přičemž samotná společnost OpenAI se k tomuto nijak nevyjádřila. Redaktoři serveru 9to5Mac se proto zeptali rovnou Applu a dostali od něj překvapivou odpověď.
Nejnovější model ChatGPT se podívá i do Apple Intelligence
Nejnovější model GPT-5 bude k dispozici také v rámci Apple Intelligence, nicméně má to jeden podstatný háček – nebude to hned. Novinka bude do AI z Cupertina zapracována až později a do zařízení s nakousnutým jablíčkem ve znaku dorazí až v rámci nových systémů, konkrétně iOS 26, iPadOS 26 a macOS Tahoe 26. Apple Intelligence se spoléhá na ChatGPT například při zodpovídání některých dotazů skrze Siri, nebo v rámci funkce Visual Intelligence, ale nyní AI od Applu využívá model GPT-4o.
Apple veřejně prohlásil, že další významné aktualizace jeho softwaru dorazí až na podzim letošního roku, avšak pravděpodobně budou pro všechny uživatele spuštěny příští měsíc. Redaktor serveru The Verge se nicméně Applu dotázal, zda bude model GPT-5 k dispozici už v rámci vývojářských či veřejných beta verzí chystaných systémů a pokud ano, kdy by se tak mohlo stát. Gigant z Cupertina nicméně na tento dotaz prozatím neodpověděl a je pravděpodobné, že se objeví až v rámci ostré verze systémů.
