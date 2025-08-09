TOPlist

Apple Intelligence využije plný potenciál modelu GPT-5. Jen si na to chvíli počkáme

Dominik Vlasák
9. 8. 8:00

Apple Visual Intelligence, inteligentní vizuální prvky v iOS 18.4
  • Během představení GPT-5 od OpenAI nepadlo ani slovo, jak to bude s Apple Intelligence
  • Redaktoři dvou renomovaných serverů se proto zeptali, jaké s ním má Apple plány
  • Překvapivě z Applu dostali zajímavé odpovědi

Umělá inteligence od Applu s názvem Apple Intelligence využívá nejen vlastní nástroje, ale spoléhá také na integraci populárního ChatGPT od OpenAI. S oznámením nového modelu GPT-5 se logicky nabízela otázka, zda se tato nová verze objeví také v rámci AI od Applu, přičemž samotná společnost OpenAI se k tomuto nijak nevyjádřila. Redaktoři serveru 9to5Mac se proto zeptali rovnou Applu a dostali od něj překvapivou odpověď.

Nejnovější model ChatGPT se podívá i do Apple Intelligence

Nejnovější model GPT-5 bude k dispozici také v rámci Apple Intelligence, nicméně má to jeden podstatný háček – nebude to hned. Novinka bude do AI z Cupertina zapracována až později a do zařízení s nakousnutým jablíčkem ve znaku dorazí až v rámci nových systémů, konkrétně iOS 26, iPadOS 26 a macOS Tahoe 26. Apple Intelligence se spoléhá na ChatGPT například při zodpovídání některých dotazů skrze Siri, nebo v rámci funkce Visual Intelligence, ale nyní AI od Applu využívá model GPT-4o.

Apple veřejně prohlásil, že další významné aktualizace jeho softwaru dorazí až na podzim letošního roku, avšak pravděpodobně budou pro všechny uživatele spuštěny příští měsíc. Redaktor serveru The Verge se nicméně Applu dotázal, zda bude model GPT-5 k dispozici už v rámci vývojářských či veřejných beta verzí chystaných systémů a pokud ano, kdy by se tak mohlo stát. Gigant z Cupertina nicméně na tento dotaz prozatím neodpověděl a je pravděpodobné, že se objeví až v rámci ostré verze systémů.



Model Chat-GPT 5 v mobilní aplikaci ChatGPT od OpenAI



Nejdokonalejší AI? Právě vydaný model GPT-5 je podle šéfa OpenAI stejně revoluční jako uvedení iPhonu

Model GPT-5 byl uvolněn ve čtvrtek pro všechny uživatele ChatGPT, což znamená, že si ho můžete už nyní vyzkoušet i v rámci bezplatné varianty populární umělé inteligence. OpenAI uvádí, že ChatGPT nyní používá přibližně 700 milionů lidí týdně.

