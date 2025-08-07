TOPlist

Nejdokonalejší AI? Právě vydaný model GPT-5 je podle šéfa OpenAI stejně revoluční jako uvedení iPhonu

Marek Bartík
Marek Bartík 7. 8. 21:13
0
Model Chat-GPT 5 v mobilní aplikaci ChatGPT od OpenAI
  • Společnost OpenAI právě vydala GTP-5, novou verzi svého vlajkového modelu
  • Podle šéfa společnosti Sama Altmana jde o nejlepší model na světě v oblasti programování či psaní textu
  • Nová verze oblíbeného modelu je rovnou dostupná i pro neplatící uživatele

Společnost OpenAI právě vydala novou verzi svého vlajkového AI modelu GPT-5. Podle šéfa společnosti Sama Altmana jde o mnohem výraznější skok kupředu než v případě předchozích verzí, podobně jako v případě uvedení prvního iPhonu s Retina displejem. Oproti předchozím verzím je tvůrci rovnou zpřístupnili i neplatícím uživatelům.

Kapitoly článku
Jako diskuze s absolventem doktorského studia
Zpět na vrcholu?
Usilovné přemýšlení
Barevné chaty či konverzace s nerdem

Jako diskuze s absolventem doktorského studia

Zástupci OpenAI tvrdí, že GPT-5 je chytřejší, rychlejší a méně náchylný k chybám a nepřesným odpovědím. „S GPT-3 jste mohli mluvit jako se středoškolákem. Na otázky někdy odpovídal správně, jindy z něj ale vypadl úplný blábol,“ vysvětloval Altman na nedávné tiskové konferenci s tím, že model GPT-4 už zvládal odpovídat jako vysokoškolák. „V případě GPT-5 ale máte poprvé opravdu pocit, že mluvíte s odborníkem na úrovni PhD,“ tvrdí Altman.

Zpět na vrcholu?

Přestože se ChatGPT může pochlubit téměř 700 miliony uživatelů týdně, v silné konkurenci model společnosti OpenAI již delší dobu zaostává za konkurencí. Zástupci technologické firmy doufají, že s příchode GPT-5 se situace změní. Podle Altmana jde o nejlepší model na světě v oblasti programování, psaní, zdravotní péče a mnoha dalších.

Nejnovější verze ChatGPT 5
Nejnovější verze ChatGPT 5

Usilovné přemýšlení

Model GPT-5 rovněž upouští od rozdělení na dvě větve – běžnou a „uvažující“ (v angličtině reasoning). Nově jde o jednotný model, který ale na pozadí používá jakýsi „router“, s jehož pomocí dochází k automatickému přepínání verzí podle potřeby. Alternativně můžete umělé inteligenci dát pokyn „think hard“ (ve volném překladu přemýšlej usilovně), kterým aktivujete reasoning model.

Tentokrát se společnost OpenAI rozhodla, že model GPT-5 okamžitě zpřístupní všem uživatelům ChatGPTm, tedy i neplatícím uživatelům, pro které však platí neupřesněný limit počtu dotazů, po jehož dosažení se model automaticky přepne na méně výkonnou „mini“ verzi. Pro vývojáře, kteří k GPT-5 přistupují prostřednictvím API OpenAI, bude model k dispozici ve třech variantách za různé ceny: GPT-5, GPT-5 mini a GPT-5 nano.

Barevné chaty či konverzace s nerdem

Používání nového modelu si navíc můžete zpestřit čtveřicí nových osobností, díky nimž s vámi umělá inteligence bude rozmlouvat z pozice cynika, robota, posluchače a nerda. Nově si také můžete změnit barvu jednotlivých chatů.



Ilustrace Taylor Swift z Midjourney



Nepřehlédněte

Nahá Taylor Swift na videu? Pro AI od Elona Muska žádný problém

OpenAI tvrdí, že se GPT-5 umí lépe přiznat, když se mu nepodaří dokončit úkol nebo přesně odpovědět na otázku. Podle společnosti mu díky tomu budou lidé více důvěřovat. Jaká data byla použita k trénování GPT-5, ale společnost neuvedla.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Screenshot ze hry Batman Arkham Knight
Humble Bundle nabízí neodolatelnou nabídku, ocení ji fanoušci Batmana a Pána prstenů
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 19:30
0
Chytrý telefon Xiaomi 14T Pro
Oblíbený Xiaomi s vlajkovou výbavou najdete za historicky nejnižší cenu. Ušetřit můžete dokonce přes 3 000 Kč
PR článek
PR článek PR článek 17:00
Donald Trump a Elon Musk
Tim Cook masíruje Trumpovi ego. Prezidentovi daroval sošku z 24karátového zlata
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
2
Basim, hlavní hrdina hry Assassins's Creed Mirage
Fanoušci Assassin’s Creed, zbystřete! Oblíbený díl míří do předplatného Game Pass
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0

Kapitoly článku