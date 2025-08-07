Nejdokonalejší AI? Právě vydaný model GPT-5 je podle šéfa OpenAI stejně revoluční jako uvedení iPhonu

- Společnost OpenAI právě vydala GTP-5, novou verzi svého vlajkového modelu
- Podle šéfa společnosti Sama Altmana jde o nejlepší model na světě v oblasti programování či psaní textu
- Nová verze oblíbeného modelu je rovnou dostupná i pro neplatící uživatele
Společnost OpenAI právě vydala novou verzi svého vlajkového AI modelu GPT-5. Podle šéfa společnosti Sama Altmana jde o mnohem výraznější skok kupředu než v případě předchozích verzí, podobně jako v případě uvedení prvního iPhonu s Retina displejem. Oproti předchozím verzím je tvůrci rovnou zpřístupnili i neplatícím uživatelům.
Jako diskuze s absolventem doktorského studia
Zástupci OpenAI tvrdí, že GPT-5 je chytřejší, rychlejší a méně náchylný k chybám a nepřesným odpovědím. „S GPT-3 jste mohli mluvit jako se středoškolákem. Na otázky někdy odpovídal správně, jindy z něj ale vypadl úplný blábol,“ vysvětloval Altman na nedávné tiskové konferenci s tím, že model GPT-4 už zvládal odpovídat jako vysokoškolák. „V případě GPT-5 ale máte poprvé opravdu pocit, že mluvíte s odborníkem na úrovni PhD,“ tvrdí Altman.
GPT-5 is here.
Rolling out to everyone starting today.https://t.co/rOcZ8J2btI pic.twitter.com/dk6zLTe04s
— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
Zpět na vrcholu?
Přestože se ChatGPT může pochlubit téměř 700 miliony uživatelů týdně, v silné konkurenci model společnosti OpenAI již delší dobu zaostává za konkurencí. Zástupci technologické firmy doufají, že s příchode GPT-5 se situace změní. Podle Altmana jde o nejlepší model na světě v oblasti programování, psaní, zdravotní péče a mnoha dalších.
Usilovné přemýšlení
Model GPT-5 rovněž upouští od rozdělení na dvě větve – běžnou a „uvažující“ (v angličtině reasoning). Nově jde o jednotný model, který ale na pozadí používá jakýsi „router“, s jehož pomocí dochází k automatickému přepínání verzí podle potřeby. Alternativně můžete umělé inteligenci dát pokyn „think hard“ (ve volném překladu přemýšlej usilovně), kterým aktivujete reasoning model.
Tentokrát se společnost OpenAI rozhodla, že model GPT-5 okamžitě zpřístupní všem uživatelům ChatGPTm, tedy i neplatícím uživatelům, pro které však platí neupřesněný limit počtu dotazů, po jehož dosažení se model automaticky přepne na méně výkonnou „mini“ verzi. Pro vývojáře, kteří k GPT-5 přistupují prostřednictvím API OpenAI, bude model k dispozici ve třech variantách za různé ceny: GPT-5, GPT-5 mini a GPT-5 nano.
Barevné chaty či konverzace s nerdem
Používání nového modelu si navíc můžete zpestřit čtveřicí nových osobností, díky nimž s vámi umělá inteligence bude rozmlouvat z pozice cynika, robota, posluchače a nerda. Nově si také můžete změnit barvu jednotlivých chatů.
OpenAI tvrdí, že se GPT-5 umí lépe přiznat, když se mu nepodaří dokončit úkol nebo přesně odpovědět na otázku. Podle společnosti mu díky tomu budou lidé více důvěřovat. Jaká data byla použita k trénování GPT-5, ale společnost neuvedla.