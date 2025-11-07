Apple Music se propojí s WhatsAppem, hudbu brzy nasdílíte přímo do statusu

- Sdílíte rádi svou oblíbenou hudbu s přáteli? Apple Music chystá výrazné zlepšení
- Časově omezené příspěvky v rámci WhatsApp Status budou vypadat podobně, jako v případě Spotify
- Do ostrého provozu by se novinka mohla dostat s příchodem iOS 26.2
Poslech hudby je běžnou součástí života většiny z nás, přičemž nejeden uživatel se také rád se svým hudebním vkusem pochlubí i na sociálních sítích. Jedna z předních hudebních streamovacích služeb, kterou Apple Music bezesporu je, nyní připravuje překvapivou integraci celosvětově oblíbené komunikační aplikace WhatsApp. Konkrétně by se integrace měla týkat časově omezených Statusů, které jsou ekvivalentem WhatsAppu k Příběhům známých z Instagramu či Facebooku/Messengeru.
Sdílení oblíbené hudby bude ještě jednodušší
Ve WhatsApp Status mohou uživatelé sdílet fotografie, videa, texty i hlasové poznámky doplněné o samolepky, GIFy a tak podobně, přičemž aktualizace Statusu zmizí po 24 hodinách. Alternativně mohou tímto způsobem uživatelé sdílet skladby a podcasty, které zrovna poslouchají, přímo ze Spotify, a to s několika možnostmi přizpůsobení rozvržení, včetně konkrétních úryvků textů.
Tato funkce způsobila při svém původním uvedení poměrně velký rozruch a uživatelé Apple Music se mnohokrát dotazovali, kdy budou moci také sdílet svou oblíbenou hudbu tímto způsobem, místo aby byli omezeni na standardní sdílení, které publikuje výrazně nudnější příspěvky.
Apple proto nyní pracuje na této vylepšené integraci, která by mohla být spuštěna s příchodem iOS 26.2. V první beta verzi pro vývojáře je totiž možnosti, když uživatel klepne na možnost Sdílet text písně a poté na novou možnost WhatsApp Status, může vybrat několik řádků z textu skladby a poté sdílet výrazně lépe vypadající časově omezený příspěvek.
Zajímavé je, že WhatsApp Status se při pokusu o sdílení samotné skladby, nikoli pouze textu, nezobrazuje pokaždé jako možnost, což naznačuje, že Apple možná zapomněl deaktivovat novou možnost sdílení z nabídky, zatímco na této funkci aktivně pracuje. Abyste mohli tuto funkci využít, budete pochopitelně potřebovat předplatné Apple Music, které stojí 165 korun měsíčně pro jednotlivce (případně 89 korun pro studenty), nebo 259 korun za tarif zahrnující další rodinné příslušníky.