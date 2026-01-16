Recenze reproduktoru Wiim Sound: konkurence pro Sonos s displejem a skvělým zvukem

- Kromě skvělého zvuku ve výbavě najdeme kruhový dotykový displej
- Reproduktor nabízí Hi-Res audio 24bit/192 kHz a výkon 100 W
- S cenou 8 490 korun se jedná o zajímavou alternativu ke značce Sonos
Značka Wiim je na trhu jen okolo pěti let a mezi některými hudebními hegemony je tedy stále spíše za nováčka. Na druhou stranu si i za relativně krátkou dobu vybudovala zvučné jméno především díky dobře zpracovaným streamerům a zesilovačům, které často nabízejí velmi širokou konektivitu v kombinaci s minimalistickým designem.
Model Wiim Amp jsem měl sám možnost před časem otestovat, nyní ale společnost vstupuje do nového segmentu, představila totiž dvojici reproduktorů: bezdrátový chytrý reproduktor Wiim Sound a subwoofer Wiim Sub Pro. První jmenovaný jsem měl možnost vyzkoušet.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Wiim Sound se zdá být sympatickým all-in-one řešením, protože poslouží sám o sobě jako mono i ve stereu nebo spolu se subwooferem. Zdroj hudby může být připojen přes Wi-Fi, Bluetooth, ale nechybí ani kabelové varianty. Reproduktor zvládá bezztrátové formáty a podporuje řadu platforem pro streaming i multiroom audio. Nabídne ale také dotykový displej nebo dotyková tlačítka či dálkový ovladač a vlastně i ovládání prostřednictvím aplikace v telefonu. Je tedy jen na uživateli, v jakém scénáři bude tohoto „všeuměla“ používat.
Design a provedení
Wiim Sound pořídíte ve dvou barevných provedeních: černá a bílá. Testoval jsem decentní tmavou verzi, do některých interiérů ale bezesporu lépe zapadne bílá, která vypadá taktéž velmi povedeně. Vzhled reproduktoru je na první pohled velmi minimalistický. Válcovité tělo je opleteno jemnou tkaninou, která je na přední straně narušena jen kruhovým displejem s úhlopříčkou 1,8″ a stříbrným logem výrobce.
Horní strana má lesklou povrchovou úpravu a po zapnutí reproduktoru se v této oblasti rozsvítí piktogramy navádějící na dotykové ovládání přehrávání. Spodní strana válce ukrývá pouze gumové nožky pro lepší stabilitu reproduktoru a také konektorovou výbavu v podobě napájecího konektoru, 100Mbps Ethernet pro síťové připojení nebo 3,5mm Jack konektor například pro gramofon.
Reproduktor váží 2,5 kg a měří 146 x 146 x 194 mm, nejedná se tedy o žádného obra, ani v menším bytě tak nebudete zápasit s jeho umístěním. Ideálně se vejde na poličku, do knihovny nebo na pracovní stůl. Spolu s reproduktorem dorazil také dálkový ovladač Wiim Voice Remote 2 Lite. Již dle názvu je zřejmé, že tento ovladač zvládá i hlasové pokyny pro asistenta Amazon Alexa.
Na boční straně má tlačítko pro aktivaci mikrofonu. Jeho tělo je kovové a vypadá o dost lépe, než základní model ovladače, který jsem testoval spolu se zesilovačem Wiim Amp. Zároveň je nutno zmínit, že u tohoto ovladače nemusíte řešit baterie, má totiž dobíjecí akumulátor, který nabijete pomocí USB-C konektoru na spodní straně přístroje. Do ruky vyloženě sedne a vyhovovalo mi také rozložení tlačítek. Kromě ovladače je součástí balení také 3,5mm/RCA kabel pro připojení například ke gramofonu.
Už u zmíněného zesilovače značky Wiim jsem v loňském roce nabyl dojmu poctivého zpracování. Jednoduchý design spolu s kvalitními materiály funguje téměř vždy a podobně tomu je také u reproduktoru Wiim Sound včetně ovladače Voice Remote 2. Oba produkty působí prémiově a za cenu 8 490 korun opravdu nelze čekat více, což nyní myslím v tom nejlepším slova smyslu.
Zvuk
Wiim Sound je relativně subtilní reproduktor a hned při prvním poslechu jsem byl příjemně překvapen, jak bohatý je zvuk, který z něj vychází. Spolehlivě vyplní menší místnost a nebál bych se jej použít ani ve středně velkých prostorách. Díky 4″ wooferu za výškami a středy nijak nezaostávají ani basy, přičemž reproduktor nabízí široké možnosti ladění přes ekvalizér.
Samozřejmým nedostatkem je pouze monofonní přednes, každopádně Wiim Sound je možné spojit i s druhou jednotkou a nabízí se také propojení se subwooferem, a to už pak musí být pořádná muzika. V takové konfiguraci může Wiim nahradit i dražší Hi-Fi systémy.
Zvukový přednes je velmi detailní a i v nástrojově bohatě obsazených nahrávkách lze jednotlivé zdroje zvuku krásně identifikovat. Taktéž maximální úroveň hlasitosti je z mého pohledu více než dostatečná. S ohledem na cenu a rozměry je opravdu s podivem, jak kvalitní zvukový přednes je možné s novým Wiimem zažít.
Ovládání
Již jsem zmínil dotykový displej, který umožní zobrazení různých údajů, ale zpřístupní také širokou škálu ovládacích prvků. Kromě něj na horní části reproduktoru svítí další dotyková tlačítka pro jednoduché ovládání přehrávání. Široké možnosti ovládání dále nabízí přibalený dálkový ovladač, ale veškeré ovládací prvky najdeme také v doprovodné aplikaci Wiim Home. Celé řešení tak může působit schizofrenně, na druhou stranu je jen na vás, jaké způsoby ovládání si oblíbíte a budete je používat.
Osobně musím přiznat, že dotykový displej jsem využíval primárně k zobrazení přebalu přehrávaného alba nebo pro časový údaj při vypnutém přehrávání. Ačkoliv displej reaguje hbitě a jeho rozlišení i barvy jsou hezké, pro pravidelné ovládání bych jej ideálně nepoužíval. Pokud máte reproduktor na stole nebo polici ve výši pasu, dobře dostupná jsou horní tlačítka, která jsem používal určitě častěji.
Velmi příjemná je ale také manipulace s ovladačem, který jsem často upřednostnil před telefonem, kde ale na druhou stranu člověk nejčastěji hledá obsah pro přehrávání a stejně jej tím pádem má někde při ruce. Nakonec hodnotím jako velmi sympatické, že výrobce připravil několik scénářů ovládání, které dávají smysl v různých typech umístění reproduktoru ale také při různých připojených zdrojích zvuku. Záleží tedy vždy na konkrétním použití.
Technické parametry
Wiim Sound je osazen 4″ wooferem a dvojicí 1″ tweeterů. Tato sestava má k dispozici celkem 100 W výkonu a frekvenční rozsah zde začíná na 50 Hz a končí na 20 kHz. Podporováno je také Hi-Res audio 24bit/192 kHz a nechybí ani funkce pro korekci místnosti AI RoomFit. Co se týče konektivity, samozřejmostí je Bluetooth 5.3, ale potěší hlavně Wi-Fi 6E.
Dále se nabízí připojení přes Ethernet 100 Mb/s nebo 3,5mm audio jack. Zmínit musím také širokou podporu platforem: Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA, LMS nebo Roon Ready. Jednoznačnou nevýhodou je chybějící Apple AirPlay. Mezi podporované kodeky pro přenos přes Bluetooth patří SBC, AAC i LC3 a z hlediska asistentů je ve výbavě Alexa nebo Google Assistant
Doprovodná aplikace
Aplikace Wiim Home je vítaným pomocníkem, na denní bázi ji ale nejspíše nebudete potřebovat. Do jisté míry supluje dálkový ovladač nebo ovládání přímo na zařízení, nabídne však i pokročilá nastavení. Z hlediska zvuku se bavíme především o ekvalizéru, který může být buďto grafický, nebo parametrický, přičemž je možné pro každý zdroj zvuku nastavit jiný filtr. Funkce RoomFit přizpůsobí přehrávání vaší poslechové místnosti a je určitě dobré měření provést při každé změně pozice reproduktoru. Dynamic Bass je funkce pro zvýraznění basových frekvencí a nabízí se také nastavení limitu hlasitosti nebo fade-in/fade-out efekt při přechodu mezi skladbami.
Ve zmíněné aplikaci můžete pracovat také s nastavením displeje zařízení. Jas můžete nastavit fixně, adaptivně a nebo displej zcela deaktivujete. Na standby obrazovku si můžete vybrat z mnoha typů hodinových ciferníků a také při přehrávání hudby může displej zobrazovat různé scény. Většina z nich nějakým způsobem pracuje s přebalem hudebního alba, což mi přišlo velmi sympatické. Hudbu si tak můžete lépe spojit i vizuálně s daným albem nebo umělcem.
V aplikaci je možné přehledně přepínat mezi zdroji zvuku i streamovacími službami, potěší také možnost nastavení presetů, které odpovídají vašim častým způsobům poslechu. Wiim Home nabízí řadu jazykových mutací, čeština zde ale není. Vybírat ale můžete ze dvojice barevných schémat.
Závěrečné hodnocení
Wiim Sound mne překvapil hned z několika důvodů. Kulatý displej jsem zprvu nepovažoval za zajímavé vylepšení, postupem času jsem si jej ale velmi oblíbil a pochopil jsem jeho přidanou hodnotu. Také drobné proporce reproduktoru nenapovídají tomu, že zvukový projev je takto bohatý a uspokojivý. Neočekával jsem ani tak široké možnosti, co se ovládání týče.
Výborná je také široká paleta možností použití všestranného reproduktoru. Může sloužit jako samostatně stojící multimediální reproduktor, ale poslouží také u gramofonu, televize nebo třeba projektoru.
Můžete mít jeden nebo dva, ale nechybí ani možnost propojení se subwooferem. Mezi hlavní nevýhody patří chybějící Apple AirPlay, což ovlivní především uživatele Apple Music. Kvůli mikrofonu v ovladači také není možné používat hlasové asistenty bez použití rukou, což se někdy obzvláště v kuchyni může hodit.
Co dodat závěrem? Zdá se, že Sonosu roste poměrně zajímavá konkurence, která kromě jiného nabídne také výborně odladěnou aplikaci a ani cena 8 490 Kč v tomto případě není nijak odrazující.
Wiim Sound
Design a zpracování8.8/10
Kvalita zvuku9.3/10
Funkce a výbava7.8/10
Mobilní aplikace9.0/10
Poměr ceny a výkonu8.6/10
Klady
- dotykový displej
- praktický dálkový ovladač
- možnost sterea i subwooferu
- variabilita použití
Zápory
- chybí AirPlay
- hlasový asistent přes ovladač