SpaceX boří americkou burzu. Elon Musk je první dolarový bilionář na světě

- Společnost SpaceX vstoupila v pátek na americkou burzu
- Jednalo se o nejvyšší primární veřejnou nabídku v historii
- Z Elona Muska se stal první dolarový bilionář na světě, zaměstnanci SpaceX jsou milionáři
Vesmírná společnost SpaceX vstoupila na konci minulého týdne na americkou burzu Nasdaq a stala se tak veřejně obchodovatelnou firmou. Tato událost se do historie zapsala jako největší primární veřejná nabídka (IPO) v historii burzy – firma SpaceX vstupem na burzu získala 75 miliard dolarů, z Elona Muska se stal první dolarový bilionář na světě, a ze zaměstnanců firmy se přes noc stali milionáři.
SpaceX patří mezi nejbohatší firmy světa
Investoři projevili o akcie SpaceX nebývalý zájem, což se projevilo na jejich ceně. Obchodovat se začaly na ceně okolo 150 dolarů za akcii (IPO cena byla přitom „pouze“ 135 USD), za první den jejich cena vystřelila o 20 procent. Díky tomu se firma Elona Muska zařadila mezi nejhodnotnější společnosti na světě – její tržní kapitalizace se aktuálně drží na hodnotě 2,1 bilionu dolarů a pravděpodobně ještě poroste. SpaceX má tak vyšší tržní hodnotu než Meta nebo Tesla.
Díky úspěšnému vstupu SpaceX na burzu posílil Elon Musk svoji pozici na žebříčku nejbohatších lidí na planetě, a co víc, stal se vůbec prvním člověkem v historii, jehož jmění převyšuje 1 bilion amerických dolarů. Stalo se tak 110 let poté, co se John D. Rockefeller stal prvním dolarovým miliardářem. Elon Musk vlastní přibližně 42 procent akcií SpaceX v hodnotě zhruba 800 miliard dolarů, dalších zhruba 280 miliard mu patří díky automobilce Tesla.
Z úspěchu se ale neraduje pouze Elon Musk, ale i spousta zaměstnanců firmy SpaceX. Firma totiž v minulosti vyplácela zaměstnancům bonusy ve formě neveřejných akcií, přičemž mnozí z nich tyto akcie drželi déle než 10 let. Díky vstupu na burzu se hodnota těchto akcií znásobila a učinila ze 4 400 zaměstnanců firmy dolarové milionáře, 400 z nich prý dokonce vlastní akce převyšující hodnotu 100 milionů dolarů.