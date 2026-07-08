Lepší než Ronaldo? Humanoidní roboti v Číně předvedli neuvěřitelnou show

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- V Šanghaji se uskutečnilo fotbalové klání humanoidních robotů, „plechoví“ fotbalisté proti sobě soutěžili v penaltách
- Na skutečném šampionátu by sice neuspěli, ale jak jsme mohli v uplynulých dnech přesvědčit, i mistr Messi se někdy utne
Neproměněnou penaltou v zápase Argentiny s Egyptem se Lionel Messi zapsal do historie jako první hráč, který během jednoho fotbalového mistrovství světa neproměnil více než jeden pokutový kop. Mrzet ho to ale nakonec nemuselo. Argentinci po divokém závěru otočili skóre zápasu, zvítězili 3:2 a postupují do čtvrtfinále. Zahrávání pokutových kopů zkrátka není jednoduchá disciplína. Už před startem šampionátu se o tom přesvědčili také humanoidní roboti na veletrhu MWC v Šanghaji.
„Plechoví“ fotbalisté v akci
Na úvod technologického veletrhu se na penaltový puntík postavili robotičtí fotbalisté, kteří si v rámci soutěže Humanoid Robot Football Penalties Challenge pokoušeli překonat o nic míň robotického brankáře. Událost měla sloužit jako kontrolovaný zátěžový test autonomního rozhodování. Humanoidní roboti museli pracovat s velkým množstvím prostorových informací (zjistit polohu míče či analyzovat pohyb brankáře) a na jejich základě následně vystřelit na bránu. To všechno bez předem naprogramovaných sekvencí či jakýchkoliv vnějších zásahů.
Z dostupných videí vyplývá, že se soutěže zúčastnili roboti od společností Booster Robotics a Unitree Robotics. Při samotném penaltovém rozstřelu se hodnotila kritéria jako přesnost vnímání, rovnováha, plánování pohybu či reakce pod tlakem, který při zahrávání pokutových kopů zažívají skuteční hráči z masa a kostí. Pokud se však chcete pustit do sledování téměř dvouhodinového záznamu, musíme vás varovat – někteří roboti si s exekucí kopu dávají pořádně na čas, aniž by se to jakkoliv projevilo na výsledku.
Fotbalová ukázka robota Atlas
Fotbalovými schopnostmi se před nedávnem chlubil také známý robot Atlas od společnosti Boston Dynamics. Ve zveřejněném videu robot nejprve stojí před velkou obrazovkou a pozorně sleduje pohyby skutečných hráčů, jejich držení těla a reakce během zápasů. Po skončení každého klipu se Atlas přesune do tréninkové zóny, kde se počínání hráčů pokouší napodobit.
Ve videu Atlasovi fotbalový míč rozhodně nepřekáží, dokonce si poradí s technicky složitým kopem zvaným rabona, při kterém kopací noha zezadu křižuje nohu stojnou. Stále je však třeba mít na paměti, že sledujeme propagační materiál, který bezpochyby vznikal ve velmi kontrolovaných podmínkách. Snaha o trefení míče ostatně může v podání humanoida vypadat i poněkud komicky.
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Radost i zranění
Za zmínku stojí také momenty, kdy Atlas napodobuje emoce skutečných fotbalistů. Po zdárném dokončení úkolu například zvedá vítězoslavně nad hlavu své robotické paže. Jindy zase poklekne na jedno koleno, aby napodobil reakci na zranění, kterou před několika okamžiky viděl na záběrech ze zápasu.
Společnost Hyundai Motor Company, mateřská společnost Boston Dynamics, popsala ukázku jako první seznámení Atlase s fotbalem v rámci iniciativy s názvem School of Football.