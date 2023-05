Recenze Poco F5 Pro: poprask ve vyšší střední třídě

Smartphone vyšší střední třídy, který oproti svému bráškovi přidává několik lákadel navíc

Zaujme WQHD+ AMOLED panelem, Snapdragon 8+ Gen 1 a bezdrátovým nabíjením

Ve verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm stojí 13 999 Kč

Značka Poco, která je dceřinou společností Xiaomi, přináší na český trh v polovině roku dva svěží modely Poco F5 a F5 Pro. Na první pohled to nemusí být zřejmé, jde však o extrémně důležitou dvojici, která nepřímo doplňuje nedávno uvedené telefony Redmi. Novinky cílí především na mladé, takže disponují patřičným výkonem a nestojí tolik.

Mezi hlavní přednosti modelu Pro patří velký WQHD+ AMOLED displej s vysokým jasem, Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB RAM, voděodolnost IP53 a 5160mAh akumulátor podporující rychlé 67W drátové a 30W bezdrátové nabíjení. Nesmím opomenout ani trojici fotoaparátů na zadní straně v čele s 64Mpx snímačem s OIS.

Poco F5 Pro se v Česku prodává ve dvou barevných variantách: v čistě bílé a černé s karbonovými pruhy. Poslední zmíněnou máme na test i my. Jediná paměťová varianta 12/256 GB vyjde na 13 999 Kč včetně daně a pokud jste si pospíšili, mohli jste jej v rámci speciální akce při uvedení na trh dokonce pořídit o 1 500 Kč levněji. Jaká je Pro varianta a vyplatí se připlatit si?

Design: sázka na jistotu

Poco F5 Pro tak trochu svou konstrukcí navazuje na předchozí generaci. Opět se jedná o velké zařízení, které rozhodně není do každé ruky. Rozměry činí 162,8 × 75,4 × 8,6 mm a hmotnost se zastavila až na 204 gramech. Sice vzhledem ke svým rozměrům neváží tolik, ale při delším držení už se pronese.

Záda jsou skleněná a hodně lesklá, takže kloužou a jsou magnetem na otisky prstů. Osobně bych mnohem raději uvítal matné provedení. Zadní strana je na bocích zaoblená a vyzdobená karbonovým vzorem. Fotomodul na zádech poměrně dost vystupuje, což bohužel způsobuje houpání telefonu při položení na stůl. „Batůžek“ kopíruje vzhled telefonu, ale mně do oka příliš nepadnul.

Rám telefonu je bohužel plastový, čímž značně utrpěla tuhost zařízení. Stačí smartphonem trochu kroutit a uslyšíte vrzání a cvakání. Zpracování by rozhodně mohlo být na vyšší úrovni. Alespoň chválím za odolnost proti vodě a prachu se standardem IP53.

Boky jsou matné a horní a spodní jsou rovné. Zde svou přítomností potěší infraport, slot pro dvě nanoSIM karty a stereo reproduktory. Ty hrají hlasitě, ale postrádají plnější a basovější projev, takže patří spíš k průměru.

AMOLED s vysokým rozlišením

Moje malé nadšení z designu hravě vynahrazuje skvělý displej. Jedná se o AMOLED panel s úhlopříčkou 6,67″, vysokým rozlišením WQHD+ (1 440 × 3 200 pixelů, jemnost 526 ppi) a obnovovací frekvencí 120 Hz. K tomu si připočtěte skvělé pozorovací vlastnosti díky svítivosti 1 000 nitů (při HDR až 1 400 nitů) a je jasné, že se obrazovka vážně povedla. Nastavit lze buď 60 Hz, 120 Hz nebo dynamický mód.

Doplním, že panel vyplňuje 87,5 % přední plochy, disponuje poměrem stran 9:20 a je kryt Gorilla Glass 5. Displej je rovný, bez žádného zaoblení stran. Rámečky jsou příjemně tenké, jen jediný mírně rušivý element představuje výřez pro selfie kamerku, který můžete softwarově schovat. Potěší i dobře fungující automatická regulace jasu, možnost aktivovat Always on, tmavý režim i režim bez modrého světla od západu do východu slunce.

Zobrazovač pokrývá barevný prostor DCI-P3 a dokáže zobrazovat obsah v HDR10+ i Dolby Vision. Ani tentokrát nechybí PWM stmívání o frekvenci 1 920 Hz a certifikace SGS Low Blue Light Ex, která potvrzuje šetrnost displeje k očím. Odezva na dotyk činí 480 Hz.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

V displeji je zabudovaná optická čtečka otisků prstů. Na můj vkus se nachází poměrně nízko, ale na umístění se dá po chvíli zvyknout. Je přesná a poměrně svižná, i když znám i o dost rychlejší a citlivější senzory. Pro rychlejší odemčení je potřeba trochu více zatlačit nebo nechat prst položený nepatrně delší dobu.

K rychlému a pohodlnému odemykání můžete používat i 2D sken obličeje, který funguje dobře a nemám k němu žádné výhrady.

Hardware a výkon

Poco F5 Pro je zabiják vlajkových lodí, se kterými s v ničem nezadá ani co se výkonu týče. Hnacím motorem se stal osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (1× 3,0GHz Cortex-X2, 3× 2,5GHz Cortex-A710 a 4× 1,80GHz Cortex-A510) vyrobený 4nm technologií, který doprovází grafika Adreno 730. Operační paměť LPDDR5 nabízí ohromných 12 GB a interní úložiště typu UFS 3.1 disponuje 256 GB.

Hardwarové parametry Poco F5 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,78 × 75,44 × 8,59 mm, hmotnost: 204 g, zvýšená odolnost: IP53 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510,Adreno 730,8/12 GB,256/512 GB,162,78 × 75,44 × 8,59 mm,204 g,IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: WQHD+, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5160 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.79, 1.4µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, Full HD video Cena: 13 999 Kč Kompletní specifikace

Zážitek z používání je naprosto perfektní. Všechno běží jako po másle a na nic nečekáte. Výkonu má smartphone na rozdávání, což dokazuje i benchmark AnTuTu, ve kterém nasbíral více než 940 tisíc bodů. Ostatně to jej řadí mezi nejvýkonnější smartphony na trhu. Avšak levnější bratříček se Snapdragonem 7+ Gen 2 získal o necelé 3 tisíce bodů víc, takže jsou podobně výkonné.

Také se může pochlubit technologií LiquidCool 2.0, která zajišťuje, aby se zařízení například během dlouhého hraní mobilních her příliš nepřehřívalo. Ostatní výbava zahrnuje podpora 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, infračervený port či NFC. Poco tedy v ničem nestrádá a nabízí moderní technologie.

Rychlé drátové i bezdrátové nabíjení

Skvělá výbava pokračuje i u akumulátoru a nabíjení, které je opět hodně rychlé. Baterie nabízí kapacitu 5 160 mAh, což je hodně slušná hodnota. Nabíjet lze až 67 W drátově pomocí přibaleného adaptéru, za který mimochodem chválím, nebo bezdrátově až výkonem 30 W, což je naprosto skvělé.

Naměřená rychlost nabíjení 67W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 10 minut 17 minut 33 minut 52 minut

Drátové nabíjení podporuje standardy PD3.0 a QC3+, díky čemuž jste schopný telefon nabít na 50 % za 17 minut. Pomocí 30W podložky se na polovinu kapacity bezdrátově nabije za 32 minut.

Výdrž baterie je poměrně slušná a při běžném používání se dostanete i na dva dny na jedno nabití. V průměru jsem strávil denně zhruba 4 hodiny u obrazovky, měl zapnuté WQHD+ rozlišení, adaptivní frekvenci, automatickou regulaci jasu, neustále zapnutou Wi-Fi, mobilní datové připojení přes 5G a Bluetooth. V takovém režimu mi telefon vždy ukazoval necelých 35 hodin v provozu, což vychází zhruba na den a půl. S výdrží budete jistě spokojeni.

Android 13 a MIUI 14

Smartphone od výroby disponuje operačním systémem Android 13, který je tradičně doplněn o prostředí MIUI, tentokrát ve verzi 14.0.6. O novinkách MIUI 14 jsme se rozepsali v samostatném článku – jde například o vylepšené widgety, větší složky či nové funkce pro nativní prohlížeč.

Prostředí je hezky zpracované, nabízí řadu funkcí a je perfektně odladěné. Kromě nativních nástrojů, se bohužel mezi předinstalovanými aplikacemi nachází i řada her a dalších aplikací. Naštěstí nepotřebné můžete odinstalovat.

64Mpx fotoaparát bude muset stačit

V netradičním fotomodulu na zádech se ukrývají hned 3 fotoaparáty. Hned v úvodu ale musím prozradit, že využívat budete z velké části jen hlavní. Ten nabízí velký 1/2″ čip s rozlišením 64 Mpx a stabilizovaný objektiv s fázovým automatickým ostřením a clonou f/1.79. Druhý snímač je širokoúhlý se záběrem 120°, rozlišením 8 Mpx a clonou f/2.2. Dopočtu je 2Mpx makro kamerka (f/2.4).

Výchozí rozlišení fotografií z hlavního fotoaparátu činí 16 Mpx a přesně takovým disponuje i přední selfie kamerka, která si musí vystačit s clonou f/2.5. Aplikace Fotoaparát nabízí klasické rozložení prvků a nejdete v ní spoustu režimů.

Fotíme za dne

Hlavní fotoaparát fotí moc pěkně a v dané cenové kategorii patří k těm lepším. Prim hraje především vysoké rozlišení a velikost čipu. To s sebou přináší krásný bokeh efekt, příjemné detaily, dobrou ostrost a nízký šum. Telefon hezky volí barvy – nic není přehnané.

Mohu pochválit i snímky blízkých předmětů, které opět vynikají detaily a významnou hloubkou ostrosti. Dedikovaná makro kamerka nabízí nízké rozlišení a opravdu špatné provedené barev. Fotky by po lehčí úpravě mohly zaujmout na sociálních sítích, ale to je pro ně maximum.

Portrétní režim funguje docela hezky. Telefon si najde obličej, na ten zaostří a softwarově rozmaže pozadí. Výsledný snímek působí docela přirozeně a na danou třídu kvalitně. V aplikaci je dostupné tlačítko pro 2× přiblížení, ale nejedná se o nic jiného než o výřez ze snímku pořízeným 64Mpx snímačem.

Širokoúhlý fotoaparát nabízí opravdu nízké rozlišení a tím pádem nedosahuje vysokých kvalit. Snímky nejsou moc detailní. Chválím ale za korekci okrajů a za snahu se barevně přiblížit hlavnímu snímači.

Horší světelné podmínky a noční režim

Za hroších světelných podmínek si vede hlavní fotoaparát velice dobře, a to i u automatického režimu. Ano, noční režim scénu více prosvětlí a vytáhne kontury, ale mnohdy působí automatika přirozeněji.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

„Širokáč“ bohužel tmu příliš nezvládá, i když noční režim dost pomůže, protože fotografovanou scénu snímá o poznání delší dobu.

Záznam videa až v 8K

Poco F5 Pro zvládá u hlavního fotoaparátu natáčet až v rozlišení 8K při 24 fps. Tento snímač dále umí i 4K při 30 a 60 snímcích a to samé i ve Full HD. Širokoúhlý snímač umí kvůli nízkému rozlišení čipu pouze Full HD a to pouze s 30 snímky za vteřinu.

Potěší, že u hlavního fotoaparátu lze nahrávat zpomalené záběry se snímkování až 1 920 fps u 720p a až 960 fps u Full HD. Takový záznam se natáčí zhruba 3 vteřiny.

Co se týče kvality záznamu, video z hlavního fotoaparátu je poměrně povedené. Stabilizace je docela účinná, záběrům nechybí detaily, docela slušná ostrost i dynamický rozsah.

8K je docela použitelné, což už neplatí pro záběry z širokoúhlého fotoaparátu.

Závěrečné hodnocení

Poco F5 Pro přináší trochu toho šílenství do vyšší střední třídy. Mezi hlavní benefity patří 30W bezdrátové nabíjení, velký WQHD+ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, voděodolnost IP53 a v neposlední řadě Snapdragon 8+ Gen 1. Mezi klady mohu jistě zařadit i hlavní fotoaparát, který fotí poměrně slušně.

Bohužel je tu řada kompromisů. Když přeskočím velké rozměry a hmotnost, které nemusí všem vyhovovat, dostanu se ke zpracování, které by za mě mohlo být lepším. Plastový rám pod sílou vrže a skleněná záda jsou hodně lesklá. Vystupující fotomodul také nemá příliš opodstatnění, když tu není teleobjektiv, což je mimochodem další věc, která mi chyběla. Širokoúhlý snímač se příliš nepovedl, na něm se šetřilo.

Poco F5 Pro se prodává za cenu 13 999 Kč, což na Xiaomi může znít dost, ale vesměs to odpovídá výbavě. Pokud vám nevadí absence bezdrátového nabíjení, můžete se podívat na podobně vybavený Poco F5, jehož recenzi naleznete zde.

Poco F5 Pro 8.8 Design a zpracování 8.2/10

















Výkon a optimalizace 9.6/10

















Hardwarová výbava 8.9/10

















Kvalita fotografií a videa 7.8/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady skvělá výbava a vysoký výkon

rychlé drátové i bezdrátové nabíjení

kvalitní displej

solidní hlavní fotoaparát

dobrá výdrž baterie

stereo reproduktory

krytí IP53

bohaté prodejní balení Zápory slabší širokoúhlý fotoaparát s nízkým rozlišením

nemá teleobjektiv

plastový rám a jeho pevnost

MIUI má své mouchy

lesklá záda

vystupující fotomodul

pro někoho větší rozměry a vyšší hmotnost Koupit Poco F5 Pro