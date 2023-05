Recenze Poco F5: nová hvězda mezi telefony střední třídy

Poco F5 je nový telefon vyšší-střední třídy

Nabízí vysoký výkon, 64Mpx fotoaparát a rychlé 65W nabíjení

Stojí 10 999 Kč, v předprodeji byla cena o 1 500 Kč nižší

Xiaomi přiváží na český trh v polovině roku dva nové modely značky Poco. Na první pohled to nemusí být zřejmé, jde však o extrémně důležitou dvojici, která nepřímo doplňuje nedávno uvedené telefony Redmi. Právě námi testovaný telefon Poco F5 je totiž pouze přejmenovaný Redmi Note 12 Turbo, nejvýkonnější z celé série Note 12.

A právě Turbo mnoha zákazníkům v nabídce chybělo. Smartphone s cenou kolem 10 tisíc, ale s vysokým výkonem, rychlým nabíjením, velkou baterií i displejem a hlavně obstojným fotoaparátem. To vše určitě Poco F5, respektive Redmi Note 12 Turbo, chce splnit. Nenabral si ale moc velké sousto?

Poco F5 se v Česku prodává ve třech barevných variantách: v jednoduché modré, v bílé se světle modrými artefakty a v černé se vzorem ve stylu karbonu. Poslední zmíněnou máme na test i my. Jedina paměťová varianta 12/256 GB vyjde na 10 999 Kč včetně daně.

Obsah balení

Prodejní balení je vyvedeno v klasickém formátu, design kombinuje klubové barvy značky Poco, tedy černou a žlutou. Popisky slibují 5G a „Google aplikace, které máte tak rádi“. Uvnitř není prostor pro překvapení. Najdeme zde smartphone samotný, měkké matné plastové pouzdro, sponku na vyjmutí SIM, 67W adaptér do zásuvky a metrový bílý USB-A / USB-C kabel. Čtivo netřeba zmiňovat, to je samozřejmostí.

Design Poco nezapře Redmi

Poco F5 si možná snaží hrát na svém písečku, jednoznačně jde ale o „soudruha“ telefonů Redmi Note. Dokládá to i design. Nejenže vypadá úplně jako Redmi Note 12 Turbo, kterým zároveň je, ale nezapře designový jazyk ani u dalších modelů série Note 12.

Tělo je příjemně tenké i lehké, přece jen hmotnost 181 gramů už se dnes moc nevidí. Strany jsou hranaté, záda lehounce oblá po stranách a především lesklá, takže jde o extrémní poutač otisků prstů. Pochválím jednu designovou libůstku – objektivy fotoaparátu vystupují rovnou ze zad, nepotřebují tedy žádný obludní fotomodul. Mám toto zpracování rád, přispívá totiž k minimalismu.

Toho se totiž Poco F5 jinak moc nedrží. Karbonový vzor zad má vzbudit dojem exkluzivity, kazí jej však kontrastní bílé popisky na zádech. Vzhled nikde neruší anténní předěly, tělo je totiž ze 100 % plastové, a to včetně lesklých zad. Konstrukce by potřebovala trochu „utáhnout šroubky“, při pokusu o ohnutí ošklivě skřípe.

Po stranách najdeme tyto prvky: nahoře je 3,5mm audiojack, reproduktor, infraport a mikrofon, vpravo kolébka pro regulaci hlasitosti a tlačítko se zabudovanou svižnou čtečkou otisků, levá strana je úplně holá, takže na ní telefon může stát. Dole se nachází slot pro dvě nanoSIM, USB-C port a druhý výstup reproduktoru. Ten se pokouší o stereo, projev je však spíše průměrný. Představoval bych si ho čistší a zřetelnější.

Displej bez otravných rámečků

Už základní modely řady Redmi Note 12 disponovaly velmi obstojným displejem; ten tam jsou doby, kdy se střední třída omezovala na LCD panely. Poco F5 přichází s 6,67″ AMOLED zobrazovačem s rozlišením Full HD+ a řadou superlativů typu Dolby Vision, HDR10+ nebo jemností 395 pixelů na palec.

Zapomenout nesmíme na zvýšenou 120Hz obnovovací frekvenci – k nastavení je buď 60 Hz, 120 Hz, nebo rovnou dynamická. Tou pravou hvězdou je ale možná paradoxně velikost displeje, respektive rámečky. Obrazovka je plochá a ideálně velká – designově navíc působí velmi stylově úzké rámečky jak po stranách, tak dole a nahoře. Ve středu horní části je umístěn 5milimetrový výřez, který můžete softwarově skrýt.

Kromě toho potěší dobře fungující automatická regulace jasu, možnost aktivovat tmavý režim i režim bez modrého světla od západu do východu slunce. Jedinou výtku bych měl k maximálnímu jasu – 1 000 nitů je dost, pro ideální čtení na slunci by ale příští generace měla nabídnout minimálně 1 200 nitů, ne-li víc.

Poco je nejvýkonnější ze všech Redmi

Paradox v podnadpisu opět naráží na pojmenování telefonu – v Česku Poco F5, v Číně Redmi Note 12 Turbo. A ono označení „Turbo“ je zde klíčové, novinka je totiž nejvýkonnějším modelem z celé řady Redmi Note 12, kam minimálně čínským označením spadá.

Výrobce totiž vsadil na 4nm čipset Snapdragon 7+ Gen 2 od Qualcommu, to nejvýkonnější, co aktuální střední či vyšší-střední třída může nabídnout. Nový Snapdragon sestává z osmi jader (jedenkrát jádro Cortex X2, třikrát Cortex A710 a čtyřikrát Cortex A510) s maximálním taktem 2,91 GHz. Grafické operace má na starosti Adreno 725.

Hardwarové parametry Poco F5 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, octa-core, 1× 2,91GHz Cortex X2 + 3× 2,49GHz Cortex A710 + 4× 1,80GHz Cortex A510, GPU: Adreno 725, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,11 × 74,95 × 7,9 mm, hmotnost: 181 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.79, 1.4µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, Full HD video Cena: 10 999 Kč Kompletní specifikace

Výsledek je parádní, telefon šlape jako dobře promazaný stroj, neseká se, systém nezadrhává. Prakticky všechny běžné operace, jako je procházení webu, chatování, sledování videí na YouTube nebo otevírání aplikací, jsou bleskové a je znát, že na výkonu se zde nikterak nešetřilo.

Poco F5 v klidu zastane i dražší herní smartphony – většina moderních hitů, jako je Fortnite, PUBG Mobile nebo Real Racing 3 běží při 40–60 fps a díky nízké hmotnosti celého zařízení se na mobilu opravdu dobře hraje. Výkon nad očekávání potvrzují i výsledky v benchmarcích: 943 577 bodů v AnTuTu a 1 966 bodů v 3DMark Wild Life Extreme.

Kromě výkonného čipsetu je za příjemným uživatelským zážitkem také několik dalších faktorů, jedním z nich je paměť. V Česku je dostupná jediná verze: 12 GB RAM je dostatečná hodnota (lze také rozšířit virtuálně až o 7 GB), 256GB úložiště chválím též. Po prvním zapnutí z něj pro data uživatele zbude zhruba 235 GB, toto úložiště však paměťovou kartou rozšířit nelze.

Z další výbavy testovaného telefonu bych rád zmínil 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, infraport, 3,5mm sluchátkový jack a port USB-C 2.0. I zde je patrné, že telefon směřuje vysoko a nabízí moderní technologie v každém ohledu.

MIUI 14 na palubě

Dobrou zprávou je, že Poco F5 přichází na český trh s předinstalovaným Androidem 13 (na rozdíl od svých kolegů z řady Redmi Note 12), konkrétně s dubnovou bezpečnostní záplatou, a také nadstavbou MIUI ve verzi 14.0.6. O novinkách MIUI 14 jsme se rozepsali v samostatném článku – jde například o vylepšené widgety, větší složky či nové funkce pro nativní prohlížeč.

MIUI nabízí poměrně hravé uživatelské rozhraní, které se zaměřuje na širokou paletu barev a zaoblené ovládací prvky. Uživatelé, kteří jsou zvyklí na často násilně barevné nadstavby čínských verzí Androidu, budou příjemně překvapeni.

K systému na telefonech Xiaomi, Redmi a Poco navíc patří také rozmanitá sada předinstalovaných aplikací, jako je webový prohlížeč, skener, galerie, kalkulačka nebo hudební přehrávač. Povětšinou fungují dobře, existuje k nim však obstojná alternativa v podobě aplikací Google.

V MIUI však stále zůstává celá řada negativ, které jsme kritizovali již v minulosti. Jedním z nich je i nepřehledné nastavení telefonu. Je řešeno jinak, než jsme u androidových smartphonů zvyklí, a působí tak zmatečně. Například informace o úložišti najdete v kolonce „O telefonu“, kde většina výrobců nabízí jen holé info o specifikacích. Možnost virtuálního rozšíření RAM zde ale nenajdete.

Výdrž a nabíjení

V útrobách Poco F5 naleznete poměrně průměrný lithium-polymerový akumulátor s kapacitou 5 000 mAh. Ten nabízí vesměs celá série Redmi Note 12, zde tak nejde o velké překvapení. Baterie má tři režimy – Výkon, Vyvážený a Úspora baterie – mezi kterými můžete volně přepínat.

Reálná výdrž Poco F5 nijak nevybočuje ze standardů cenové skupiny. Mé měření ukazuje zhruba 30 hodin při běžné zátěži. S telefonem přežijete i dva celé dny, ale už to vyžaduje trochu odříkání – zejména pokud při transportu hromadnou dopravou rádi sledujete videa nebo hrajete graficky náročné hry.

Naměřená rychlost nabíjení 67W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 min

30 s 25 min

40 s 40 min

30 s 48 min

05 s

Po boku technologie Power Delivery 3.0 a Qualcomm Quick Charge 4.0 dostal nováček v portfoliu Xiaomi také nabíjení výkonem až 65 W, přestože adaptér v balení je 67W. Z 1 do 100 % nabijete mobil za zhruba 48 minut, což je o něco více než inzeruje Xiaomi. Navíc se u toho zahřeje až na 40 °C. Škoda, že chybí bezdrátové nabíjení – to by mohl být zajímavý prodejní argument, na který konkurence nemá odpověď.

64Mpx fotoaparát bude muset stačit

O tom, jak stylově vypadají fotoaparáty vyčnívající ze zad Poco F5, už řeč byla. Jaká je ale kvalita těchto fotosnímačů? K dispozici je trojčlenná sestava: 64Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu, 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a nakonec 2Mpx dedikovaný pro makro. Výchozí rozlišení fotek z hlavního fotoaparátu je 16 Mpx.

Hlavní fotoaparát benefituje zejména z nadprůměrného rozlišení, což se do výsledných fotografií propisuje významnou hloubkou ostrosti. Pochválím i realistické vykreslení barev, jako je zelená, oranžová či žlutá. Telefon nenabízí možnost přepnout barevný režim fotoaparátu, proto kvituji, že ve výchozím stavu si „na nic nehraje“.

Platí to, co i u jiných fotoaparátů, tedy že čím víc světla, tím lepší snímek. Obzvlášť dobře se fotoaparát chová za slunečného dne, což také není žádné překvapení. Nabízí se srovnání s Redmi Note 12 Pro+, které disponuje 200Mpx hlavním snímačem. Kdyby byla řeč výhradně o fotoaparátu, volil bych vyšší rozlišení a tudíž univerzálnější kameru.

Hlavní foťák je zodpovědný i za portrétní snímky. Ty jsou opět velice detailní, není však zcela ideálně proveden efekt bokeh, tedy oddělení rozmazaného pozadí od popředí. V rámci cenové relace je ale výsledek uspokojivý. To samé platí o makro snímači, který má sice nízké rozlišení, leč práce s ním je snadná a umí vykouzlit pěkné obrázky na sociální sítě.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Širokoúhlý snímač, poslední z tria, je tak trochu otloukánek celé série Note 12. Uspokojivý výkon tohoto snímače aby jeden pohledal. Ani tentokrát zdaleka není ideální. Chová se velmi „náladově“ – pakliže je fotografovaný objekt stabilní a nehýbe se, snímek se na 80 % povede. Při pohybu si ale neví rady, rozmaže zhruba dvě třetiny scény a snímek je takřka nepoužitelný.

Žádné speciální režimy nad rámec řady Redmi Note Poco F5 nenabízí, nezbývá tedy než zhodnotit selfie kamerku a práci fotoaparátu v noci. Od 16Mpx selfie kamery jsem nic převratného nečekal, měla by lépe pracovat v horších světelných podmínkách. Zadní sestava v noci pracuje celkem svědomitě, vždy ale záleží na množství světla. Vyloženě mě v noci zklamal širokoúhlý fotoaparát, snímky z něj vypadají jak olej na plátně.

Co do videotvorby se Poco F5 hodí spíše jako třetí nebo čtvrtá možnost. Nabízí jen omezené formáty (například neumí 4K při 60 fps) a optickou stabilizaci aktivuje pouze při natáčení Full HD 30 fps. Pro fajnšmekry jsou připravené klasiky, jako je zpomalené video, časosběr anebo vlogovací režim s různými filtry. Přední kamerka zvládne natáčet maximálně ve Full HD při 60 snímcích za sekundu.

Závěrečné hodnocení

Tak dlouho zákazníci volali po Redmi Note 12 Turbo, až jim výrobce dovezl Poco F5. Dle mého soudu jde o neskutečně zajímavý telefon, možná ten úplně nejzajímavější z rodiny telefonů Redmi Note 12. Jeho hlavní zbraní je výkonný čipset, nezklame ale ani displejem či výdrží a nabíjením.

Osobně bych si představoval cenu ideálně o 1 000 korun nižší, na této pozici už ale ční Redmi Note 12 Pro+ s 200Mpx fotoaparátem. Oba telefony jdou vlastně proti sobě – záleží čistě na tom, co vám imponuje víc, jestli vysoký výkon, nebo brutální rozlišení fotoaparátu (a v neposlední řadě i rychlejší 120W nabíjení).

Přestože třeba já mám pro 200Mpx fotoaparáty jistou slabost, v tomto konkrétním případě mi dává mnohem větší smysl sáhnout po výkonném moderním stroji. Chyby se tu najdou, třeba kýčovité MIUI nebo nedotažený širokoúhlý fotoaparát. Ale přesně o tom výběr telefonů ve střední třídě je – o kompromisech.

Poco F5 8.8 Design a zpracování 9.1/10

















Výkon a optimalizace 9.6/10

















Hardwarová výbava 8.4/10

















Kvalita fotografií a videa 7.5/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady masivní výkon

pěkný a velký displej

dostatečná výdrž + 65W nabíjení

stylový design, tenké rámečky kolem displeje

bohaté prodejní balení

dobrý poměr cena/výkon Zápory plastové tělo se rychle poškrábe

MIUI má své mouchy

širokoúhlý fotoaparát je slabší

