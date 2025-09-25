Xiaomi 17 Pro (Max) oficiálně: druhý displej na zádech, nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5 a obří baterie

- Xiaomi nasadilo nový Snapdragon 8 Elite Gen 5 do svých nových vlajkových smartphonů
- Vrcholné modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max oslní nejen výkonem, ale i sekundárním displejem na zádech
- Xiaomi rovněž vylepšilo fotoaparáty a pořádně nafouklo kapacity akumulátorů
Značka Xiaomi dnes v Číně představila rodinu vlajkových smartphonů Xiaomi 17. Čínský gigant v číslování přeskočil číslovku 16, patrně proto, aby v označování vlajkových telefonů „dohonil“ letošní iPhony. U Applu se Xiaomi inspirovalo i v označení samotných telefonů, oproti loňsku jsme se totiž dočkali hned tří samostatných modelů – základního Xiaomi 17, vybavenějšího Xiaomi 17 Pro a největšího Xiaomi 17 Pro Max. V tomto článku si představíme právě poslední dva modely.
Xiaomi 17 Pro (Max): displej vpředu, displej vzadu
Letošní vlajkové smartphony od Xiaomi si rozhodně s žádnými jinými telefony nespletete, disponují totiž prvkem, který už se dlouho na žádném jiném smartphonu neobjevil. Záda obou modelů zdobí široký modul fotoaparátu, který jako by z oka vypadl letošním iPhonům Pro – oproti nim je však jeho součástí sekundární displej. Tentokráte se ale nejedná o úzký proužek (jaký měl před lety model Xiaomi 11 Ultra), ale o poměrně velkou obrazovku, která podobně jako u telefonů véčkové konstrukce obtéká čočky hlavního fotoaparátu.
U Xiaomi 17 Pro má zadní obrazovka úhlopříčku 2,7″ a rozlišení 904 × 572 pixelů, u Xiaomi 17 Pro Max má displej v diagonále 2,9″ a rozlišení 976 × 596 pixelů. V obou případech se jedná o OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů. Vnější displej může sloužit jako hledáček hlavního fotoaparátu (při pořizování portrétů), lze skrze něj ovládat hudební přehrávač, nastavovat odpočet a stopky, notifikovat na příchozí hovory a zprávy, nechat si zobrazovat jízdní řády, QR kódy, upozornění na lety nebo doručení jídla apod. Telefon lze dokonce vybavit speciálním pouzdrem s tlačítky, které zadní stranu telefonu promění v retro kapesní konzoli.
Zepředu oba telefony reprezentuje LTPO OLED displej s 1,5K rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů. U Xiaomi 17 Pro má obrazovka v úhlopříčce 6,3″, díky čemuž je telefon příjemně kompaktní – má fyzické rozměry 151,1 × 71,8 × 8 mm a váží 192 gramů. Větší Xiaomi 17 Pro Max je vybaven 6,9″ zobrazovačem, kvůli kterému rozměry narostly na 162,9 × 77,6 × 8 mm a hmotnost na 219 gramů. Oba telefony se pyšní zvýšenou odolností splňující krytí IP68, displeje pak chrání sklo Xiaomi Shield Glass 3.0.
Čtyřikrát 50 megapixelů
Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 50Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2. Na zádech pak najdeme následující tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (1/1.28″ snímač Light Fusion 950L) s optickou stabilizací a světelností f/1.67
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 102° a světelností f/2.4
- 50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.0 (Pro) a f/2.6 (Pro Max)
Papírové specifikace teleobjektivu vypadají u obou modelů stejně, Xiaomi však použilo odlišné snímače. U Xiaomi 17 Pro Max nasadilo větší 1/2″ senzor a objektiv s širší clonou, jeho nevýhodou je ale možnost pořizovat makro snímky až od 30 cm – u Xiaomi 17 Pro to jde už od 20 cm. Součástí fotosestavy je 3D ToF senzor pro přesnější zachycení hloubky, o ladění fotoaparátů se tradičně postarala značka Leica. Oba telefony jsou schopné natáčet video až v 8K rozlišení.
Nejvýkonnější mobilní procesor současnosti
Xiaomi 17 Pro (Max) pohání čerstvě představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který se pasuje do role nejvýkonnějšího mobilního procesoru současnosti. Čip je chlazen efektivním chladicím systémem obsahujícím velkou výparníkovou komoru.
Xiaomi tento čip spárovalo s 12 nebo 16 GB RAM typu LPDDR5X, rychlé úložiště typu UFS 4.1 bude nabízeno v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Bezdrátová konektivita je u obou modelů příkladná, kromě očekávané podpory 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC zde máme „navíc“ čip UWB a infraport.
Novinky od Xiaomi mají rovněž oslnit výdrží, a to díky příjemně velkým akumulátorům – menší Xiaomi 17 Pro má pod kapotou 6300mAh baterii, Xiaomi 17 Pro Max se pyšní 7500mAh akumulátorem. V obou případech lze využít rychlého 100W dobíjení, popř. 50W bezdrátového dobíjení. O přítomnosti magnetického kroužku se Xiaomi nezmiňuje. Podporováno je rovněž reverzní nabíjení, a to jak kabelem, tak bezdrátově. Zajištění maximální životnosti akumulátoru zabezpečuje vlastní čip Surge G2, díky jehož přítomnosti by si měla baterie zachovat alespoň 80 procent kapacity po 2 tisících nabíjecích cyklech.
Novou řadu smartphonů Xiaomi 17 softwarově pohání operační systém HyperOS 3 založený na Androidu 16.
Cena a dostupnost
Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max půjdou do prodeje v černé, bílé, fialové a zelené barvě. Ceny jednotlivých paměťových variant jsou následující:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK (s DPH)
|Xiaomi 17 Pro
|12/256 GB
|4 999 CNY
|17 600 Kč
|Xiaomi 17 Pro
|12/512 GB
|5 299 CNY
|18 700 Kč
|Xiaomi 17 Pro
|16/512 GB
|5 599 CNY
|19 700 Kč
|Xiaomi 17 Pro
|16 GB/1 TB
|5 999 CNY
|21 100 Kč
|Xiaomi 17 Pro Max
|12/512 GB
|5 999 CNY
|21 100 Kč
|Xiaomi 17 Pro Max
|16/512 GB
|6 299 CNY
|22 200 Kč
|Xiaomi 17 Pro Max
|16 GB/1 TB
|6 999 CNY
|24 600 Kč
Oba telefony budou od tohoto pátku k objednání v Číně, do Evropy se dostanou pravděpodobně až na začátku příštího roku.