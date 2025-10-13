Testujeme nové Vivo X300 Pro! Pokračovatel oblíbeného fotomobilu umí zaujmout

- Vivo odhalilo svou očekávanou vlajkovou loď X300 Pro, doprovázenou kompaktnějším modelem X300
- Za zmínku stojí určitě nový design s plochým displejem, ale taktéž ještě více vylepšený fotoaparát
- Máme pro vás první dojmy přímo z Číny
Společnost Vivo právě v čínské Šanghaji představila nejnovější generaci svých vlajkových lodí řady řad X, konkrétně duo modelů X300 a X300 Pro. Na vrcholný model Pro, nástupce loňského X200 Pro, který byl považován za nejlepší fotomobil na českém trhu, se nyní podíváme trochu zblízka, protože jsme měli exkluzivní možnost si jej vyzkoušet už během slavnostního představení v Číně.
Vivo X300 Pro designově dospěl
Už loňský model X200 Pro měl zarovnané stany, v ruce ale seděl spíše jako oblázek, protože měl mírně zaoblené sklo vpředu i vzadu. X300 Pro je oproti tomu úplně rovný, včetně boků. Hodně tak připomíná form faktor letošních, nebo spíš loňských iPhonů. Tělo je z kovu a nabízí i pokročilou odolnost IP68/69, tedy ochranu proti prachu a vniknutí vody při ponoření až do 1,5 metru maximálně na půl hodiny.
Na zádech znovu kraluje velký fotomodul, opticky vlastně stejný jako ten loňský. Vlastně i samotné rozměry zůstaly takřka totožné: 162 × 75,5 × 7,9 milimetru (vloni 162,4 × 76 × 8,2 milimetru). Váha se zastavila na 226 gramů u všech barevných variant, což je černá, bílá, modrá a béžová. Dle našich informací by se v Česku měla prodávat pouze černá a béžová.
K mírné inovaci došlo i z hlediska ovládacích prvků. Vivo ještě nestihlo implementovat mechanickou spoušť fotoaparátu, jako Apple nebo Sony, nicméně k zamykacímu tlačítku a kolébce pro úpravu hlasitosti na pravé straně se na protilehlém boku přidalo ještě tzv. tlačítko zkratky se dvěma funkcemi: podržením a dvojitým stisknutím. Můžete si coby zkratku nastavit tichý režim, svítilnu, fotoaparát, poznámky, záznamník, AI titulky nebo zapnutí libovolné nainstalované aplikace.
Výkon a výbava
Vivo pro svůj nový model nasadilo takřka shodný displej jako vloni. Hovoříme o 6,78″ AMOLED panelu typu 8T LTPO, který disponuje dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz v závislosti na obsahu, umí HDR10+ i Dolby Vision a má i stejné rozlišení jako loňský model, tedy 1 260 × 2 800 pixelů (jemnost 452 pixelů na palec). Obrazovka je navíc konečně plochá, bez obligátního 2,5D zahnutí, po čemž volala celá řada zákazníků.
Pokud jde o výkon, ten zajišťuje vlajkový čipset MediaTek Dimensity 9500. Vzhledem k předprodukčnímu vzorku jsme neměli možnost vyzkoušet klasické benchmarky, nicméně z úniků již dávno víme, že čipová sada v tomto telefonu dosahuje 3 197 bodů Single-Core a 9 341 bodů v Multi-Core testu Geekbench verze 6. Procesor běží na 8jádrech, z nichž hlavní je taktováno na 4,21 GHz. Grafický výkon zajišťuje jednotka Mali G1 Ultra.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm, hmotnost: 226 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5440 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
K tomu nechybí podpora NFC pro bezkontaktní platby, Wi-Fi 6, Bluetooth 6, samozřejmě 5G i 4G. K dispozici je též 16 GB RAM (lze rozšířít o dalších 16 GB virtuální paměti) a také 512GB úložiště, ze kterého za běžných okolností zbyde zhruba 480 GB. Nechybí ani stereo reproduktor, USB-C 3.2 a přímo po vybalení obdržíte i Android 16 s novou nadstavbou Origin OS 6 (výrobce garantuje 5 aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních updatů). Více se o nové verzi uživatelského prostředí dozvíte v tomto samostatném článku.
Vivo nasadilo rovněž novou baterii. Minimálně čínská verze, kterou máme aktuálně k dispozici, nabízí akumulátor s kapacitou 6 510 mAh a podporuje 90W nabíjení kabelem, respektive až 40W nabíjení na originální bezdrátové nabíječce. Mělo by se jednat o akumulátor novějšího typu s křemíko-uhlíkovou anodou.
Nicméně, dle našich informací by později dostupná evropská varianta měla nabízet menší akumulátor staršího typu li-ion s kapacitou 5 440 mAh. Výrobce je k tomu donucen eurounijní regulací týkající se udržitelnosti a bezpečnosti transportu lithium-iontových akumulátorů.
Fotoaparát má znovu velké ambice
Fotovýbava, tedy schopnost fotit a natáčet video, je něco, v čem si Vivo dlouhodobě věří a vynakládá na to velké úsilí. Také letos čínský výrobce spojil síly s německými mistry z firmy Zeiss. Výsledkem je sestava tří povědomých fotoaparátů a úplně nové selfie kamerky.
- Hlavní – Sony LYT-828, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell HPB fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření dual pixel (PDAF).
Širokoúhlý snímač zůstal stejný jako vloni, jinak došlo k velkým úpravám. Hlavní jednotka Sony LYT byla nahrazena o generaci novějším čipem, zbrusu nový je i teleobjektiv, který nově spoléhá 3,5× přiblížení v optické kvalitě, přímo ve fotoaplikaci však můžete rychle přepnout i na 2× či 10× „bezztrátové“ přiblížení, případně posuvníkem dojet až na konec, tedy 100×, kde už velkou roli hraje post-processing a dopočítávání textur pomocí umělé inteligence. A asi nemusím zmiňovat, že čím vyšší úroveň přiblížení nastavíte, tím více se sníží ostrost a celková kvalita.
V případě potřeba se ze základní „sady ohnisek“ (ekvivalenty 15, 24, 48, 85 a 242 mm) můžete přepnout ještě na 1,5× (36 mm), 5,6× (136 mm) a 7× (170 mm). K dispozici máte také několik barevných stylů.
Tip: Pokud si chcete prohlédnout další testovací snímky z modelu Vivo X300 Pro, podívejte se do našeho extra článku, kde najdete sadu více než 100 fotek napříč všemi ohnisky.
Selfie snímač má konečně rovněž 50,3Mpx rozlišení, přestože ve výchozím stavu pořizuje 12,5Mpx snímky. V režimu portrétu však můžete přepnout na selfie ve vysokém rozlišení, díky čemuž se dostanete k možnosti plného rozlišení. Nicméně pamatujte, že v tomto režimu nefunguje pro portréty typický bokeh efekt. Co do videa nechybí 4K při 60 a 30 fps pro přední i zadní kameru, ta primární, tedy vzadu, navíc podporuje také 4K při 120 fps & dokonce i 8K při 30 fps.
Cena a dostupnost
Vivo X300 Pro se nejprve začne prodávat na domácím čínském trhu. Informace o evropské a české ceně budeme znát až později. Na domácím trhu bude stát v základní variantě 5 299 čínských jüanů (19 tisíc korun včetně daně), u nás by se však měla prodávat varianta s 16 GB RAM a 512GB úložištěm, která v Číně vyjde na 5 999 jüanů (necelých 22 tisíc korun včetně daně).
Připomeneme, že loňská generace Vivo X200 Pro stála při vstupu na český trh 29 990 korun včetně DPH, rovněž šlo o variantu 16/512 GB. Česká cena nástupce by tak měla být více méně podobná. V prodeji bude ještě fotokit se speciálním přídavným objektivem za 1 499 jüanů (asi 5 500 korun), pochopitelně plně dostupný i u nás.
Nepřehlédněte
Výkon, velká baterie a perfektní foťáky. Vivo X300 je jeden z nejlepších kompaktů současnosti