Výkon, velká baterie a perfektní foťáky. Vivo X300 je jeden z nejlepších kompaktů současnosti

- Vivo X300 dokazuje, že kompaktní telefon nemusí být nutně zatížen kompromisy
- Výrobci se podařilo „nacpat“ do drobnějšího těla výkonný čipset, solidní fotovýbavu a obří baterii
- Telefon v benchmarku AnTuTu nasbíral 4,1 milionů bodů
Značka Vivo v letošním roce slaví 30 let od svého založení a při té příležitosti přichází na trh s novou rodinou vlajkových smartphonů Vivo X300. Na exkluzivní premiéru do čínského Pekingu dostala pozvánku i naše redakce.
Výrobce zde odhalil dva nové modely – základní Vivo X300 a vybavenější Vivo X300 Pro. První jmenovaný telefon lze považovat za duchovního nástupce loňského modelu Vivo X200 Pro Mini, neboť kromě bohaté výbavy láká i na kompaktní rozměry. Menší rozměry se ale naštěstí nijak negativně nepodepsaly na parametrech, které jsou v mnoha obhledech stejné jako u varianty Pro.
Vivo X300: perfektně vybavený kompakt
Vivo X300 vypadá po designové stránce velmi podobně jako jeho vybavenější sourozenec, ale v menších rozměrech – na výšku má pouze 150,57 mm, v pase 7,95 mm, hmotnost se zastavila na 190 gramech. Telefon zevnějšku reprezentují dvě skleněné plochy propojené plochým hliníkovým rámečkem, záda pak zdobí rozměrný kruhový ostrůvek s fotoaparáty. Novinka potěší i vysokou odolností, díky krytí IP68 a IP69 se nezalekne ani horké, ani tryskající vody.
Přední strana patří prakticky celá displeji. Nasazen byl 6,31″ LTPO OLED zobrazovač s rozlišením 1 216 × 2 640 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a podporou obsahu v HDR10+. Součástí obrazovky je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový otvor obsahující 50Mpx selfie kamerku se světelností f/2.0. Ve vystouplém kruhu na zádech se pak nachází následující fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní (1/1,4″ snímač Samsung ISOCELL HPB) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.68
- 50Mpx širokoúhlý (1/2,76″ čip Samsung ISOCELL JN1) se světelností f/2.0
- 50Mpx teleobjektiv (1/2,75″ senzor Sony LYT-602) s optickou stabilizací a světelností f/2.57
O ladění fotoaparátů se postarala značka ZEISS, která rovněž přispěla antireflexní povrchovou úpravou čoček ZEISS T*. Maximem pro natáčení videa je 4K při 120 snímcích za sekundu.
4,1 milionů bodů v AnTuTu
Vivo X300 pohání nedávno představený čipset MediaTek Dimensity 9500, jehož procesorová jednotka je složena pouze z velkých jader. I díky tomu si tento čip vysloužil v benchmarku Překonal 4,1 milionů AnTuTu víc než 4,1 milionů bodů. Do prodeje půjdou dvě paměťové varianty – 12/256 GB a 16/512 GB. Po stránce bezdrátové konektivity je vše v pořádku, telefon podporuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6040 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Navzdory svým kompaktním rozměrům se do telefonu vešel velký 6040mAh akumulátor, tato hodnota nicméně platí pouze pro čínský trh, v Evropě se patrně budeme muset spokojit s nižší kapacitou. Tu aktuálně zjišťujeme a do textu ji doplníme později. Podporováno je rychlé 90W nabíjení, popř. 40W bezdrátové.
Přímo po vybalení obdržíte i Android 16 s novou nadstavbou Origin OS 6 (výrobce garantuje 5 aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních updatů). Více se o nové verzi uživatelského prostředí dozvíte v tomto samostatném článku.
Cena a dostupnost
Vivo X300 půjde do prodeje v pěti barevných variantách – černé, modré, fialové, růžové a červené. Telefon bude k dispozici nejprve v Číně, nicméně počítáme s ním i v Evropě. Lokální ceny a informace o dostupnosti budou oznámeny později.