Vivo X300 Pro to opět dokázalo! Podívejte se, jak fotí a nahrává video (velká galerie)

V redakci pro vás pečlivě testujeme nově představené Vivo X300 Pro, které navazuje na dobrou pověst svých předchůdců. Už Vivo X100 Pro, který byl představen na konci roku 2023 a v Česku se začal prodávat začátkem roku 2024, se mezi uživateli těšil obrovské popularitě především díky velmi dobrým fotoaparátům.

O rok později na jeho úspěch navázal model Vivo X200 Pro, který v Číně doplnil ještě model Vivo X200 Ultra, který jsme také otestovali. A právě dnes jsme se dočkali modelu Vivo X300 Pro, který vlajkové řadě X rozhodně ostudu neudělá.

Skvělá sestava fotoaparátů

Právě celková fotovýbava je něco, v čem si Vivo dlouhodobě věří a do vývoje investuje nemalé částky. Také letos čínský výrobce spojil síly s německými mistry z firmy Zeiss. Výsledkem je sestava tří povědomých fotoaparátů a úplně nové selfie kamerky.

Detail fotomodulu u Vivo X300 Pro
Detail fotomodulu u Vivo X300 Pro

Velikost hlavního snímače je 1/1.28″, což je stejné, jako měla loňská generace. Větší mělo jen Vivo X100 (1/1.49″). Širokoúhlý snímač zůstal stejný jako vloni, jinak došlo k velkým úpravám. Hlavní jednotka Sony LYT byla nahrazena o generaci novějším čipem, zbrusu nový je i teleobjektiv, který nově spoléhá 3,5× přiblížení v optické kvalitě, přímo ve fotoaplikaci však můžete rychle přepnout i na 2× či 10× „bezztrátové“ přiblížení.

Tip: více než 100 testovacích snímků v plném rozlišení naleznete zde.

Posuvníkem na displeji lze docílit až 100× digitálního zoomu, kde už velkou roli hraje post-processing a dopočítávání textur pomocí umělé inteligence. A asi nemusím zmiňovat, že čím vyšší úroveň přiblížení nastavíte, tím více se sníží ostrost a celková kvalita.

  • Hlavní – Sony LYT-828, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
  • Teleobjektiv – Isocell HPB fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
  • Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření dual pixel (PDAF).
  • Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření dual pixel (PDAF).
Tip: více než 100 testovacích snímků v plném rozlišení naleznete zde.

Selfie kamerka má konečně rovněž 50,3Mpx rozlišení, přestože ve výchozím stavu pořizuje 12,5Mpx snímky. V režimu portrétu však můžete přepnout na selfie ve vysokém rozlišení, díky čemuž se dostanete k možnosti plného rozlišení. Nicméně pamatujte, že v tomto režimu nefunguje pro portréty typický bokeh efekt.

Fotosada – všechna ohniska

V případě potřeba se ze základní „sady ohnisek“ (ekvivalenty 15, 24, 48, 85 a 242 mm) můžete přepnout ještě na 1,5× (36 mm), 5,6× (136 mm) a 7× (170 mm). K dispozici máte také několik barevných stylů, jejich ukázky si můžete prohlédnout pod tímto odstavcem. Všechny fotografie pořízené během testování jsme fotili na výchozí styl Vivid.

Video až v 8K rozlišení

Video můžete natáčet ve 4K při 60 a 30 fps pro přední i zadní kameru, a nechybí ani podpora standardu Dolby Vision. Ta primární, tedy vzadu, navíc podporuje také 4K při 120 fps & dokonce i 8K při 30 fps.

Z testovacích snímků je patrné, že Vivo X300 Pro se může směle zařadit mezi nejlepší fotomobily letošního roku. V redakci budeme pokračovat v jeho testování – finální zhodnocení pro vás chystáme do podrobné recenze.

A jak kvalitu fotek i videa hodnotíte vy? Dejte nám vědět do komentářů.

Kapitoly článku