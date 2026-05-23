Má se Reddit bát? Meta v tichosti představila aplikaci Forum

- Meta potichu připravuje aplikaci Forum
- Má se jednat o konkurenci Redditu zaměřenou na skupiny na Facebooku
- V Česku zatím není oficiálně dostupná, měla by ale podporovat češtinu
Diskuse jsou kořením internetu, přičemž ty nejzajímavější se často odehrávají na internetové stránce (potažmo v aplikaci) Reddit. Tato stránka nabízí celou plejádu konverzací na různá témata, do kterých se může zapojit prakticky každý. Gigantovi v oblasti sociálních sítí, kalifornské společnosti Meta, by ráda využila svou velkou základnu uživatelů a ráda se realizovala v tomto odvětví. Jen je trochu s podivem, že nechce, aby o tom veřejnost věděla.
Tichá konkurence pro Reddit
Meta spustila novou aplikaci s názvem Forum, a to bez velkého rozruchu a dokonce i bez oficiálního oznámení. Matt Navarra z newsletteru Geekout si aplikaci Forum všiml v App Store, kde je popsána jako „prostor určený pro konverzace, na kterých vám záleží nejvíce“, vytvořený speciálně pro skupiny na Facebooku. Jak Navarra poznamenává, Meta se chytla myšlenky, že nová aplikace umožní získat reálné odpovědi na otázky od skutečných lidí, což zní tak trochu jako Reddit.
Aby mohli uživatelé službu Forum využívat, je zapotřebí mít účet na Facebooku. Po přihlášení se zde objeví profil i dosavadní aktivita. Nejedná se tedy o web určený pro anonymní konverzace, jako je tomu u Redditu, ale uživatelé budou moci používat anonymizovaná uživatelská jména, stejně jako je tomu na Facebooku. Rozdíl spočívá pouze v tom, že správci budou moci vidět jejich skutečnou identitu. Na rozdíl od feedu na Facebooku, který zobrazuje výběr příspěvků od přátel, ze skupin, stránek, a náhodných příspěvků vybraných algoritmem, budou novinky ve Forum obsahovat konverzace z různých skupin, jejichž jste členy.
Jako většina aplikací v dnešní době, také Forum disponuje funkcemi založenými na AI. Mezi ně patří třeba možnost zeptat se na dotaz přímo aplikace, která vyhledá relevantní odpovědi ve skupinách. Není to poprvé, co společnost Meta spustila aplikaci zaměřenou na skupiny. Ještě v době, kdy se firma jmenovala pouze Facebook, vydala rovněž samostatnou aplikaci Groups, kterou však nakonec v roce 2017 zrušila. Aplikace Forum prozatím není dostupná ke stažení v našem regionu, nicméně na stránce v App Store je mezi podporovanými jazyky i čeština, takže při spuštění se dočkáme také u nás.