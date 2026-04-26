Instagram testuje novou aplikaci. Nejen v Evropě má obří šanci na úspěch

- Instagram tento týden začal testovat novou aplikaci s názvem Instants
- Novinka je přímou konkurencí aplikací jako Snapchat nebo BeReal, uživatelům chce poskytnout komunikační prostor „bez stresu“
- Aplikace je dostupná pouze v Itálii a Španělsku, o dalších plánech zatím společnost Meta mlčí
Sociální síť Instagram testuje novou aplikaci, která se zaměřuje na sdílení fotografií po vzoru oblíbeného Snapchatu. Aplikace s názvem Instants je v rámci zkušebního provozu dostupná v Itálii a Španělsku a uživatelé si přes ni mohou vzájemně posílat fotky, které zůstávají online pouze 24 hodin, během kteréžto doby je lze zobrazit pouze jednou a po jejím uplynutí nenávratně mizí.
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Život na pár kliknutí?
Aplikace je v současné době k dispozici pro iOS i Android. Společnost Meta zatím neoznámila, zda bude následovat i verze pro počítače, ani zda (a kdy) se Instants dočká spuštění i v dalších zemích. Novinka připomíná funkci pro okamžité sdílení fotografií „Shots“, která je již integrována do zpráv na Instagramu (Meta ji později přejmenovala právě na Instants, pozn. red.).
Uživatelé mohou pořizovat fotografie a natáčet videa pomocí fotoaparátu v aplikaci a odesílat je blízkým přátelům a uživatelům Instagramu, s nimiž se vzájemně sledují. Možnosti úprav jsou záměrně omezené. K obrázkům a videím lze pouze přidávat text, jiné úpravy aplikace ve své současné formě neumožňuje. Cílem je povzbudit uživatele k větší autentičnosti, což se odráží i ve sloganu aplikace „real life, real quick“ (volně přeloženo jako: skutečný život, opravdu rychle).
Útok na Snapchat
Podobnosti s aplikacemi jako Snapchat a BeReal jsou patrné na první pohled. Instants tak lze vnímat jako další pokus Mety o napodobení konkurence. Aplikace – podobně jako Threads – zůstává propojená s uživatelským účtem na Instagramu. Podle Mety si však uživatelé mohou vybrat, zda budou sdílet a prohlížet mizející fotografie prostřednictvím nové appky, nebo přímo na Instagramu.
Instagram uvedl pro magazín Business Insider, že „testuje více verzí Instants, aby zjistil, co se lidem líbí“. Rozhodnutí vytvořit samostatnou aplikaci pro již existující funkce je zajímavé i vzhledem k tomu, že BeReal a SnapChat již nejsou tak velkými hráči jako kdysi. Meta však zřejmě cítí, že zde existuje příležitost zasadit ustupující konkurenci další úder.