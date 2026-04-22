Tohle Livesport neumí! Poradíme, jak sledovat výsledky na MS ve fotbale v autě

- Aplikace Apple Sports má oproti tuzemskému Livesportu jednu zásadní výhodu
- Sportovní výsledky totiž můžete sledovat na displeji infotainmentu ve svém vozidle
- S výjimkou chystaného mistrovství světa ve fotbale to ale český sportovní fanoušek příliš nevyužije
Mistrovství světa ve fotbale se blíží a pro Česko se jedná o velkou událost, neboť jsme se po dvou dekádách absence kvalifikovali. Ačkoli fanoušci nejpopulárnějšího sportu na světě si jistě najdou způsob, jak sledovat zápasy Česka s Jižní Koreou, domácím Mexikem či Jihoafrickou republikou (a možná i dalšími soupeři), někdy to zkrátka nejde. Pokud i vy už nyní víte, že budete během fotbalového mistrovství na cestách, máme pro vás dobrou zprávu – pokud jste majitelé iPhonů a máte kompatibilní vozidlo, můžete aktuální výsledky sledovat přímo na svém infotainmentu.
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Aktuální výsledek na displeji v autě
Apple totiž aktualizoval svou aplikaci Sports, která zobrazuje sportovní výsledky. Ačkoli populárnějšímu a služebně staršímu českému Livesportu v mnoha ohledech konkurovat nemůže, přeci jen i alternativa od Applu má co nabídnout. Jedna z novinek potěší fanoušky motorsportu a F1, neboť aplikace ukazuje také povětrnostní podmínky během závodů. Zajímavější novinka se ale vztahuje k funkci, která dorazila v rámci iOS 26 a týká se infotainmentu CarPlay.
V něm se totiž zrcadlí widgety z chytrého telefonu, tudíž nově i z aplikace Apple Sports. Chcete-li je zobrazit, přejeďte prstem v rozhraní CarPlay doprava, dokud se nedostanete na obrazovku Dashboard, kde je následně uvidíte. Zde se může například nacházet malý widget s aktuálním skóre českého týmu, takže budete mít o výsledku přehled i ve chvíli, kdy zrovna sedíte za volantem, aniž byste museli manipulovat s chytrým telefonem. V tom má oproti Livesportu výhodu, neboť ten sice widgety na iOS podporuje, ale pouze pro své zpravodajství, nikoli pro aktuální výsledky.
Kromě této výhody ale český uživatel nenajde mnoho důvodů, proč aplikaci Apple Sports využívat. Českou stopu totiž může tuzemský fanoušek sledovat jen při příležitosti chystaného mistrovství světa ve fotbale, případně v rámci týmů hrajících evropské soutěže (zde si ale nemůže vybrat individuální tým ke sledování). Pokud ale preferujete především americké sporty a ligové soutěže, jako je NFL, MLB, NBA, NHL, NASCAR či PGA TOUR, jistě si přijdete na své.