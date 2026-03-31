Designéři Googlu na dovolené? Pixel 11 vypadá stejně jako jeho předchůdci

- Nedávno představený Pixel 10a uzavřel aktuální generaci referenčních telefonů Google
- Koncem léta dorazí nová řada Pixel 11 a práce na ní jsou v plném proudu
- Nyní dorazily první rendery základního provedení, které odhalují jeho design
Stejně jako každý rok, i letos patří nová generace telefonů Pixel mezi nejočekávanější telefony. Google na nové sérii Pixel 11 již usilovně pracuje a nyní se na světlo světa vylouply CAD rendery základního modelu, které odhalují jeho vzhled. Pokud jste se těšili na nějaké pořádné změny, tak vás bohužel zklameme – nová generace Pixelů bude prakticky identická, jako předchozí modely.
Pixel 11 se ukazuje na renderech
Při pohledu na první CAD rendery Pixelu 11 vás asi napadne, že si designéři Googlu vzali po řadě Pixel 9 dovolenou, a ještě se z ní nevrátili. Nová generace referenčních telefonů z dílen vyhledávacího giganta totiž bude vypadat takřka stejně, jako předchozí a tím pádem i jako devátá, protože ta tento designový styl v roce 2024 nastolila.
Na druhou stranu se pořád jedná o velmi stylové a líbivé pojetí, které za ty dva roky téměř nijak zásadně nezestárlo a sám Google vloni uvedl, že výraznější designové změny u jeho telefonů budou přicházet jednou za zhruba tři roky. Pokud se vám tedy aktuální podání řady Pixel nelíbí a čekáte na výraznější proměnu, dočkáte se s řadou Pixel 12 v roce 2027.
Několik změn se přece jen rýsuje
Abychom nebyli k designérům Googlu úplně nefér, několik změn se přece jen rýsuje. Modul fotoaparátu je nově celý černý, což je oproti předchozím generacím, u kterých je jeho pravá část s bleskem sladěna s barvou zadní strany telefonu, rozdíl. Na první pohled je patrný také o něco tenčí vnitřní rámeček displeje, který měly základní Pixely vždy až moc široký.
Tím výčet viditelných změn končí, jinak se nic zásadního nezmění a víceméně shodné s předchozím Pixelem 10 zůstávají i rozměry 152,8 × 72 × 8,5 mm. Z nich vyplývá, že nový Pixel 11 bude o desetinku milimetru tenčí a nabídne 6,3palcový displej. O pohon se postará čipset Tensor G6 se sedmi jádry a modemem MediaTek M90, který nahradí dříve používané řešení od Samsungu.
Představení a dostupnost
Dá se předpokládat, že i základní Pixel 11 nabídne operační paměť 12 GB RAM a začínat by měl s úložištěm o kapacitě 128 GB. Je ale možné, že Google přistoupí na strategii Applu i Samsungu a novým základem se stane paměť 256 GB. Premiéra nové řady Pixel 11 by se měla odehrát v srpnu 2026 a uvidíme, zda Google udrží ceny na stejné úrovni jako u aktuálních Pixelů 10.