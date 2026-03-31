Designéři Googlu na dovolené? Pixel 11 vypadá stejně jako jeho předchůdci

Tomáš Zenkl 31. 3. 10:00
  • Nedávno představený Pixel 10a uzavřel aktuální generaci referenčních telefonů Google
  • Koncem léta dorazí nová řada Pixel 11 a práce na ní jsou v plném proudu
  • Nyní dorazily první rendery základního provedení, které odhalují jeho design

Stejně jako každý rok, i letos patří nová generace telefonů Pixel mezi nejočekávanější telefony. Google na nové sérii Pixel 11 již usilovně pracuje a nyní se na světlo světa vylouply CAD rendery základního modelu, které odhalují jeho vzhled. Pokud jste se těšili na nějaké pořádné změny, tak vás bohužel zklameme – nová generace Pixelů bude prakticky identická, jako předchozí modely.

Pixel 11 se ukazuje na renderech

Při pohledu na první CAD rendery Pixelu 11 vás asi napadne, že si designéři Googlu vzali po řadě Pixel 9 dovolenou, a ještě se z ní nevrátili. Nová generace referenčních telefonů z dílen vyhledávacího giganta totiž bude vypadat takřka stejně, jako předchozí a tím pádem i jako devátá, protože ta tento designový styl v roce 2024 nastolila.

Na druhou stranu se pořád jedná o velmi stylové a líbivé pojetí, které za ty dva roky téměř nijak zásadně nezestárlo a sám Google vloni uvedl, že výraznější designové změny u jeho telefonů budou přicházet jednou za zhruba tři roky. Pokud se vám tedy aktuální podání řady Pixel nelíbí a čekáte na výraznější proměnu, dočkáte se s řadou Pixel 12 v roce 2027.

Několik změn se přece jen rýsuje

Abychom nebyli k designérům Googlu úplně nefér, několik změn se přece jen rýsuje. Modul fotoaparátu je nově celý černý, což je oproti předchozím generacím, u kterých je jeho pravá část s bleskem sladěna s barvou zadní strany telefonu, rozdíl. Na první pohled je patrný také o něco tenčí vnitřní rámeček displeje, který měly základní Pixely vždy až moc široký.

Tím výčet viditelných změn končí, jinak se nic zásadního nezmění a víceméně shodné s předchozím Pixelem 10 zůstávají i rozměry 152,8 × 72 × 8,5 mm. Z nich vyplývá, že nový Pixel 11 bude o desetinku milimetru tenčí a nabídne 6,3palcový displej. O pohon se postará čipset Tensor G6 se sedmi jádry a modemem MediaTek M90, který nahradí dříve používané řešení od Samsungu.



Google láká na Pixel 10 novými spoty: výsledek je ale až nečekaně rozpačitý

Představení a dostupnost

Dá se předpokládat, že i základní Pixel 11 nabídne operační paměť 12 GB RAM a začínat by měl s úložištěm o kapacitě 128 GB. Je ale možné, že Google přistoupí na strategii Applu i Samsungu a novým základem se stane paměť 256 GB. Premiéra nové řady Pixel 11 by se měla odehrát v srpnu 2026 a uvidíme, zda Google udrží ceny na stejné úrovni jako u aktuálních Pixelů 10.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Modelová řada Samsung Galaxy S26 (S26, S26+ a S26 Ultra)
Jeden telefon, dva odlišné výsledky: evropský Galaxy S26 vydrží výrazně méně než americký
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
0
Hlavním hrdinou seriálu na motivy Clash of Clans bude ikonický barbar
Hraní na Netflixu dostane nový rozměr. Položí Discord na lopatky?
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Funkce AirDrop v iOS 17
Stačí přiblížení a sdílíte: Android 17 zřejmě nabídne funkci, kterou majitelé iPhonů milují
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
0
Vyzkoušeli jsme Vivo X300 Ultra. Aspiruje na nejlepší mobil roku nejen pro fotografy
Vyzkoušeli jsme Vivo X300 Ultra. Aspiruje na nejlepší mobil roku nejen pro fotografy
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
2

