Google láká na Pixel 10 novými spoty: výsledek je ale až nečekaně rozpačitý

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 24. 3. 20:00
Chytrý telefon Google Pixel 10
  • Google zveřejnil dva krátké reklamní spoty s telefony Pixel 10 v hlavní roli
  • V jednom poukazuje na umělou inteligenci a v druhém na schopnosti zoomu
  • Obě reklamy ale působí tak nějak divně a slovíčko „cringe“ je vystihuje naprosto dokonale

Reklamy patří do konzumního světa podobně, jako nakousnuté jablíčko na záda iPhonu a jsou mezi námi vlastně od úsvitu věků. V moderní době se samozřejmě rozvinuly do obrovské spousty forem, typů a stylů. Některé jsou nápadité, jiné divné, další zase kontroverzní a klidně i nevhodné. Jak se říká, špatná reklama je také reklama a právě tímto se u svých nových spotů pravděpodobně řídil Google.

Google vypustil nové reklamy

Pixely 10 od Googlu sice nejsou zrovna žhavé novinky a člověk by tak úplně neočekával nasazení nových reklamních spotů, ale stalo se a vyhledávací gigant vypustil do světa hned dvě reklamy. Každá z nich vyzdvihuje jinou přednost těchto telefonů, ale ani jedna to nedělá zrovna šťastným způsobem a celkově jsou tyto spoty lehce zvláštní.

Skvěle je vystihuje slovíčko „cringe“, ale klidně by šly použít i výrazy typu „brainrot“ nebo „NPC moment“. Zkrátka, jak jste asi poznali, nic pozitivního. Ne že by byly tyto nové spoty nějak nevhodné či snad kontroverzní, to ne, ale člověku je při jejich sledování tak trochu trapně (to platí hlavně pro ten první) a výsledek se míjí účinkem.

Jak vřelý vztah se svým telefonem máte?

První video se jmenuje „Moving On“, tedy něco jako Posun dál a vyobrazuje vlastnictví telefonu prakticky jako partnerský vztah. Spot se odehrává z pohledu mobilu a evokuje vztah, v jehož rámci ale postupem času slábne zájem zároveň s tím, jak telefon stárne a zevšední. Nakonec je starý přístroj doslova odhozen do koše a nahrazen novým Pixelem 10 Pro XL.

Je každopádně bizarní, že starý mobil v roli vypravěče komentuje život své „ex“ i poté, co byl nahrazen a ona je již naplno v novém „vztahu“. Druhá reklama je o poznání méně divná a vyobrazuje pár, kterému hotel evidentně lhal o tom, že dostanou pokoj s výhledem na moře. Díky 100násobnému zoomu Pixelu 10 Pro si nicméně mohli aktéři užít tento výhled i tak.



Jak zabít reklamu jednou větou

Druhý spot je vlastně vcelku normální, kdyby ho ale Google kompletně nezabil hláškou o tom, že k zachycení scény byl použit další hardware a že jsou efekty simulovány. To vyloženě nabádá k tomu reklamě vůbec nevěřit, nehledě na to, že Pixel 10 Pro a Pro XL mají 100násobný zoom s podporou AI poměrně slušný (pokud se smíříte s tím, že se jedná o z velké části vygenerované fotografie).

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

