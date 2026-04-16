Nothing přinesl kompatibilitu mezi Androidem a macOS, řešení je šalamounské (aktualizováno)

- Jak přenést soubory z Androidu na macOS? Nothing nabízí řešení
- Jmenuje se Warp a jde o chytrou aplikaci/rozšíření pro prohlížeč
- K dispozici je zcela zdarma a funguje geniálně
Aktualizováno 16. dubna
Jak to tak vypadá, nová aplikace se v digitálních obchodech dlouho neohřála. Nothing z neznámého důvodu nejenže stáhnul všechny aplikace Warp, ale také na jejich stránkách už nenajdete ani tiskovou zprávu, která na novou aplikaci upozorňuje. Z jakého důvodu Nothing oznámení stáhnul prozatím netušíme.
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Původní článek ze dne 16. dubna
Kompatibilita mezi operačními systémy je téma, které se s námi vleče už desítky let. Zatímco v poslední době jsme v tomto ohledu zaznamenali velké úspěchy, například zpřístupněním AirDropu na některých chytrých telefonech s Androidem, kompatibilita mezi mobilními a desktopovými operačními systémy stále není ideální. I když se Android a Windows stále více přibližují, jakmile máte přístroj s macOS a k němu nedisponujete iPhonem, máte problém. Britská společnost Nothing se to zavázala vyřešit a to se ji víceméně podařilo – jen možná jinak, než většina z nás čekala.
Přenos dat snadno a rychle
Nová aplikace Warp od Nothing si klade za cíl vyřešit problém s kompatibilitou a nabízí (téměř) plynulý způsob sdílení souborů a textových zpráv mezi jednotlivými zařízeními. Warp je kombinací aplikace pro Android a rozšíření pro prohlížeč, což znamená, že vám bude k užitku pouze v případě, že používáte prohlížeč založený na jádru Chrome, do kterého lze toto rozšíření nainstalovat – díky tomu je však kompatibilní s macOS, Windows i Linuxem, a je tak univerzálnější než AirDrop.
Na straně telefonu uvidíte možnost nahrát jej do Warpu, což funguje s jakýmkoli telefonem s Androidem, nejen se smartphony Nothing. Můžete posílat obrázky, videa nebo dokumenty, ale také text či odkazy. Na straně desktopu můžete poslat text, který jste zvýraznili v prohlížeči, přímo do schránky telefonu, kliknout pravým tlačítkem na webové obrázky a odeslat je nebo jednoduše nahrát soubory z počítače. Webové aplikace, které ovládají vaše kontextové menu, to však naruší: kliknutí pravým tlačítkem v Google Docs zobrazí vlastní menu, nikoli menu prohlížeče, takže Warp se jako možnost neobjeví.
Zajímavostí je, že Warp ve skutečnosti neposílá soubory přímo mezi zařízeními, ale nahraje je na server a na druhém zařízení vám zašle výzvu ke stažení. Díky tomu je to jednoduchá a rychlá volba pro malé soubory, ale pravděpodobně neřeší problém, pokud se snažíte urychlit přenos větších souborů, jako jsou třeba filmy. Text a obrázky z webu se nahrají téměř okamžitě, ale nahrání 2GB videosouboru trvá už 10 minut a stále to pokračuje, a navíc si ho ještě budete muset stáhnout na druhé straně.
Nothing bohužel nezaručuje, že vaše soubory zůstanou v bezpečí a soukromé, protože se ve skutečnosti přenášejí přes Disk Google, což znamená, že samotný Nothing nejspíše vaše data neukládá ani k nim nemá přístup. Warp musíte nejprve propojit se svým účtem Google, avšak neexistují žádná omezení velikosti souborů nad rámec volného úložného prostoru, který na Disku Google máte – Warp uchovává pouze posledních 10 souborů, takže když se nahraje nový, ten nejstarší se smaže.
Warp je nyní k dispozici v betaverzi a je zdarma. Jedná se o univerzálnější řešení než integrace AirDrop od Googlu nebo snahy společností jako Oppo a Honor o zahrnutí přímého sdílení souborů mezi Androidem a Macem do jejich operačních systémů.