AirDrop pro každého? Google chystá podporu v rámci Quick Share pro další Androidy

- V loňském roce představil Google podporu pro AirDrop v rámci Quick Share
- Funkce ale byla omezena jen na vybrané telefony z Mountain View
- V dohledné době by se ale mohla podpora rozšířit i na další Android zařízení
Uživatelé Applu patří mezi ty nejvěrnější v technologickém světě a rozhodně to není náhoda. Řadu zákazníků totiž nedrží u zařízení s nakousnutým jablíčkem ve znaku slepý fanatismus, jak by si někteří mohli myslet, ale ekosystém, který ve většině případů „jednoduše funguje“. Jedním z pilířů, na který uživatelé nedají dopustit, je systém pro přenos souborů s názvem AirDrop. Ten umožňuje snadno přenášet soubory mezi zařízeními od Applu, a to jak mezi zařízeními, která vlastníte, tak i s naprosto cizími lidmi.
Podpora pro AirDrop pro další Android zařízení
Google v rámci svého Androidu představil konkurenci v podobě technologie Quick Share, která funguje na podobném principu, avšak když dojde na přenos mezi chytrým telefonem/tabletem a počítačem, spolupráce začíná drhnout. Vzhledem k tomu, že tuto překážku se jen tak nepodaří překonat, rozhodl se Google zaměřit na kompatibilitu mezi Quick Share a AirDrop, což se mu poměrně překvapivě podařilo úspěšně vyřešit, aniž by mu to Apple zatrhnul.
Spolupráce mezi Quick Share a AirDrop je nicméně prozatím omezena pouze na vybrané smartphony přímo od Googlu, ovšem v tomto ohledu se můžeme těšit na příjemné změny. Během tiskové konference v kancelářích Googlu v Tchaj-peji, kde firma pořádala prohlídky pro některé influencery/média, odhalil Eric Kay, že podpora AirDropu prostřednictvím Quick Share bude rozšířena. Kay, viceprezident Googlu pro inženýrství v týmu Android, uvedl, že tato funkce bude v letošním roce dostupná pro telefony Android mimo řadu Pixel 10.
Kayův komentář naznačuje, že k tomu dojde v dohledné době, přičemž konkrétně padl termín „velmi brzy“. Vzhledem k tomu, že se blíží akce Samsung Unpacked a MWC, nabízí se Googlu hned několik možností, kdy oznámit rozšíření podpory AirDropu skrze Quick Share na další zařízení, nicméně v tomto ohledu jen spekulujeme a je otázkou, zda se k tomu Google odhodlá už nyní.