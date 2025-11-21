Google zásadně vylepšil Quick Share, nově funguje i s AirDropem od Applu

- Quick Share na Androidu nově umí komunikovat s funkcí AirDrop na iPhonech
- Zatím je tahle novinka dostupná jen majitelům telefonů řady Pixel 10
- Jde čistě o iniciativu Googlu, Apple se na tomto počinu nijak nepodílel
Sdílení souborů mezi Android a Apple zařízeními je odvěký problém, a zatímco dříve bylo výrazně komplikované i použití Bluetooth mezi těmito dvěma platformami, v posledních letech uživatele může trápit zejména nekompatibilita technologií AirDrop a Quick Share, přestože fungují takřka na stejném principu. To se však nyní mění, jelikož Google vydal aktualizaci pro Quick Share, díky které lze nyní soubory posílat z Android telefonů do Apple zařízení i naopak.
Zatím jen pro Pixel 10
V tuto chvíli je funkcionalita dostupná pouze pro majitele zařízení řady Pixel 10 od Googlu, nicméně vzhledem k tomu, že je zpřístupněna jen formou aktualizace rozšíření pro systémovou aplikaci Quick Share, dočkají se v budoucnosti jistě i uživatelé dalších zařízení, jak ostatně uvádí i sám Google ve svém blogovém příspěvku.
Vše se obešlo bez spolupráce s Applem a jde čistě o iniciativu Googlu. Jednou z největších výhod pak je, že ani na jedné straně není nutné pro zprovoznění instalovat žádné dodatečné aplikace. V tom se celé řešení liší například od toho, se kterým nedávno přišlo Vivo a které spoléhá právě na vlastní aplikaci, kterou si uživatelé iPhonu musí nainstalovat.
Jak ukazuje přiložené video, sdílení souborů funguje nativně a oběma směry. Jedinou limitací, kromě nutnosti vlastnit jeden z vybraných smartphonů, je nutnost mít zapnutou viditelnost v režimu „Všichni na 10 minut“. Poté se při sdílení vzájemně vidí zařízení obou výrobců.
Nepřehlédněte
Vivo vyřešilo roky trvající problém. Vyzkoušeli jsme jejich “AirDrop” mezi Androidem a iPhonem
Google nyní bude pracovat na odladění celého řešení a do budoucna slibuje rozšíření i na další Android zařízení. Vzhledem k technologickému řešení by neměl být problém celou funkcionalitu zprovoznit i na jiných telefonech. Stejně tak je Google otevřen případné spolupráci s Applem, například pro implementaci podpory sdílení čistě mezi kontakty bez nutnosti nastavovat viditelnost zařízení pro všechny. Otázkou však je, jak se k celé situaci postaví právě Apple, vzhledem k tomu, že vše se odehrálo za jeho zády. Uživatelé obou platforem ale jistě ocení, pokud se tato novinka bude dále rozšiřovat a zdokonalovat.