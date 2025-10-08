Už ne vyhledávač, ale odpovídač! Google v Česku spouští nový AI režim, dotkne se každého z vás

- Google dnes začal českým uživatelům zpřístupňovat nový AI režim ve vyhledávači
- Nabízí pokročilé uvažování, multimodalitu a možnost prozkoumat jakékoliv téma do hloubky pomocí dodatečných dotazů a užitečných odkazů na weby
- Provozovatelé webů tím reálně přijdou o další část trafficu, jelikož uživatel nebude mít možnost se prokliknout dále
Google dnes v České republice a na Slovensku spustil nový Režim AI (AI Mode), který dokáže uživatelům ihned poskytovat relevantní odpovědi, nicméně pro provozovatele webů to znamená další výrazný pokles návštěvnosti. Google se tomuto nařčení sice brání, ale reálná data od provozovatelů webů hovoří naprosto jasně.
Využití nového režimu ve prospěch uživatele je velmi rozmanité. Ať už se chystáte nakupovat, plánujete cestu, nebo potřebujete prozkoumat úplně nové téma, Režim AI je dle slov Googlu navržen tak, aby pochopil, na co se skutečně ptáte, a pomohl vám to najít. V češtině si tohle všechno můžete vyzkoušet už nyní na samostatné záložce na stránce s výsledky vyhledávání nebo v aplikaci Google pro Android a iOS. Zda už je Režim AI pro váš Google účet dostupný, můžete ověřit na této stránce.
Nová funkce Googlu nabízí možnost řešit komplexní otázky skládající se z vícero navazujících částí. Využívá pokročilé jazykové modely Gemini upravené speciálně pro vyhledávání a umožňuje vám klást složité, dlouhé otázky, které by si dříve vyžádaly vícero samostatných vyhledávacích dotazů.
Google se mění na odpovídač
Režim AI je obzvláště užitečný pro otevřené otázky a komplikovanější úkoly, jako je například plánování cest nebo porozumění složitým procesům. Ukázalo se, že lidé Režimu AI pokládají dotazy, které jsou dvakrát až třikrát delší než tradiční vyhledávací fráze. Nyní se můžete například zeptat na následující otázku: „Chci pochopit rozdíly mezi různými metodami přípravy kávy. Vytvoř tabulku, která srovná rozdíly v chuti, náročnosti použití a potřebném vybavení.“ A následně navázat: „Jaká je nejlepší hrubost mletí pro každou z metod?“
Na pozadí využívá Režim AI techniku rozdělení dotazu (query fan-out), kdy simultánně provádí řadu souvisejících vyhledávání napříč dílčími tématy a různými datovými zdroji. Noří se tak ještě hlouběji do webu, což vám pomůže objevit ještě víc z toho, co web nabízí a najít relevantní obsah, který přesně odpovídá na vaši otázku.
Multimodalita a pokročilé prozkoumávání webů
Režim AI je navržen tak, aby byl skutečně multimodální. Jinak řečeno, aby byl schopen zpracovávat různé formáty na vstupu i výstupu. Díky tomu se můžete ptát přirozeně. Ať už psaním, hlasem, nebo dokonce fotoaparátem. V Režimu AI jednoduše klepněte na ikonu mikrofonu a zadejte dotaz, pořiďte fotografii nebo nahrajte obrázek.
Prostřednictvím Režimu AI mají uživatelé možnost přesněji a komplexněji vyjádřit, co hledají, a získat tak relevantní odpověď v různých formátech s dobře viditelnými odkazy, na které mohou kliknout, i když z praxe víme, že se tak neděje.
I na SMARTmanii jsme během léta s prvotním nasazením AI do vyhledávače řešili drobný pokles návštěvnosti, ale naštěstí máme stále velmi silnou přímou návštěvnost, díky čemuž na trafficu z Googlu nejsme tolik závislí. Přesto jsme zvědaví, jaký bude dlouhodobý trend vývoje návštěvnosti po hlubší integraci umělé inteligence, kterou právě dnes do provozu uvedený Režim AI odstartoval. Přístup k informacím se s nástupem jazykových modelů a umělé inteligence začíná výrazně měnit.