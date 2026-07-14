Že je Apple v problémech? Investoři to vidí jinak a akcie prudce stoupají

- V očích veřejnosti Applu s umělou inteligencí ujel vlak
- Investoři jsou ale trochu jiného názoru
- Akcie se po nedávných propadech opět vzpamatovaly a znovu atakují maxima
Apple v posledních letech nezažívá nejlepší období. Ačkoli řečí čísel to nevypadá tak špatně, neúspěšné snahy o prosazení se v odvětví umělé inteligence vyvolává mezi investory nervozitu o budoucnost technologického giganta. Jak to ale vypadá, v Cupertinu se konečně vydali na správnou cestu, minimálně pohledem finančních trhů. Akcie Applu totiž od svého nejhoršího dne za poslední dobu posílily o 15 procent, čímž od 25. června vzrostla jejich hodnota o téměř 600 miliard dolarů a akcie se tak vrátily na rekordní úroveň.
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Investoři Applu důvěřují
K oživení dochází v době, kdy investoři začínají pociťovat znepokojení nad ohromujícími částkami, které se neustále vkládají do rozšiřování datových center pro umělou inteligenci, a to navzdory tomu, že neexistuje žádný zřejmý ukazatel toho, kdy se investorům jejich investice vrátí. Rozhodnutí Applu nezapojit se do tohoto závodu a místo toho platit Googlu za přístup k jeho nejmodernějším modelům umělé inteligence je obchodníky stále častěji vnímáno spíše jako výhoda, než jako nevýhoda. Apple využívá platformu Gemini od Googlu k podpoře vylepšené verze Siri a nových funkcí Apple Intelligence napříč svými platformami.
Akcie Applu za posledních pět let jako na horské dráze
Z počátečních 3 100 Kč v létě 2021 se akcie nejprve vyšplhaly na tehdejší maxima, aby v průběhu roku 2022 zažily tvrdý pád o téměř 30 % až k hranici 2 700 Kč kvůli globální inflaci, růstu úrokových sazeb a výpadkům výroby v Číně. Následovalo však oživení v roce 2023, které sice začátkem roku 2024 vystřídala další citelná korekce pod 3 700 Kč vyvolaná obavami, že Apple zaspal nástup umělé inteligence, ale představení Apple Intelligence v témže roce odstartovalo historicky největší růstovou vlnu. Ta vyvrcholila v létě 2026 na rekordních 6 900 Kč za akcii, což z pětiletého pohledu znamená, že se hodnota firmy i přes hluboké propady dokázala více než zdvojnásobit.
K tomuto růstu došlo navzdory tomu, že Apple čelí tlaku ze strany stoupajících cen paměťových čipů, což giganta z Cupertina přimělo k tomu, aby zvýšil ceny počítačů Mac či iPadů. Právě tento krok vyvolal nejhorší jednodenní propad akcií od dubna 2025, kdy se akcie uzavřely na ceně 275,15 dolarů. Podle agentury Bloomberg investoři rovněž pozitivně vnímají chystaný skládací iPhone, jehož uvedení se očekává v září.
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Nikkei na začátku tohoto měsíce informoval, že Apple vyzval dodavatele, aby se letos připravili na výrobu přibližně 10 milionů kusů, což představuje nárůst oproti původní prognóze, která počítala se sedmi až osmi miliony kusů. Akcie Applu v roce 2026 posílily o 16 procent, čímž se staly nejvýkonnějšími mezi technologickými giganty zvanými „Magnificent Seven“, mezi které patří Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia a Tesla.