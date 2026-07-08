Tohle se Trumpovi líbit nebude. Apple už testuje paměti od čínské firmy napojené na armádu

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- Apple podle nových informací testuje operační paměti od čínského výrobce CXMT
- Firma figuruje na americkém sankčním seznamu společností s vazbami na čínskou armádu
Společnost Apple hledá nové cesty, jak se vypořádat s globálním nedostatkem paměťových čipů a rychle rostoucími cenami komponent. Podle informací deníku Financial Times začala testovat operační paměti DRAM od čínského výrobce ChangXin Memory Technologies (CXMT), které by mohly zamířit do zařízení prodávaných na čínském trhu.
Apple řeší povolení pro čínského dodavatele
Nejde však o běžného dodavatele. CXMT se nachází na takzvaném seznamu 1260H amerického ministerstva obrany, který zahrnuje společnosti údajně napojené na čínskou lidovou armádu. Právě kvůli tomu vzbuzuje případná spolupráce Applu a čínského výrobce značné kontroverze ve Washingtonu.
JUST IN: 🇺🇸🇨🇳 Apple is testing memory chips from China’s CXMT for devices sold in China, according to the Financial Times.
Apple is evaluating CXMT’s DRAM chips as it looks for lower-cost suppliers after AI-driven demand pushed memory prices sharply higher.
CXMT is China’s… https://t.co/9r80v5KpFH
— CryptoTweets (@CryptoTweets) July 8, 2026
Zařazení na seznam 1260H samo o sobě neznamená zákaz obchodování pro soukromé firmy, může to ale způsobovat jistá omezení v samotném jednání o spolupráci. Apple proto v posledních týdnech aktivně jedná s americkými úřady a snaží se získat oficiální souhlas pro využívání čipů od CXMT ve svých produktech. Podle dostupných informací se společnost obrátila přímo na americké ministerstvo obchodu a v lobbingu pokračuje i nadále.
Zpočátku by se případné nasazení týkalo pouze zařízení určených pro čínský trh. Pokud by však americká administrativa dala zelenou širší spolupráci, mohl by se CXMT stát čtvrtým významným dodavatelem pamětí pro Apple vedle společností Samsung, SK Hynix a Micron. Hádáte správně, v takovém případě už není daleko od reality, aby se zařízení s těmito součástkami nabízela i v Evropě a na dalších trzích.
Za vším stojí umělá inteligence
Důvod, proč Apple hledá nové dodavatele, je poměrně jednoduchý. Obrovská poptávka po pamětech pro AI servery a datová centra způsobila, že výrobci přesouvají kapacity právě do tohoto segmentu na úkor spotřební elektroniky. Výsledkem je nedostatek pamětí pro notebooky, tablety i smartphony a současně prudký růst cen.
Apple už důsledky této situace pocítil na vlastní kůži. V červnu firma výrazně zdražila řadu počítačů Mac a tabletů iPad, přičemž u některých modelů se ceny zvýšily až o čtvrtinu. Jako hlavní důvod společnost uvedla právě dramatický růst cen operačních a úložných pamětí. Týká se to i českého trhu: základní MacBook Air s čipem M5 podražil o 5 000 korun na 34 990 Kč, Mac mini s M4 zdražil o 5 500 korun a vrcholný Mac Studio s čipem M3 Ultra dokonce o 25 000 korun
Z neznámé firmy čtvrtý největší výrobce světa
Ještě před několika lety byl CXMT mimo Čínu prakticky neznámou společností, která dlouhodobě hospodařila se ztrátou. Situace se ale dramaticky změnila s nástupem AI boomu a následným nedostatkem pamětí. Dnes je firma čtvrtým největším výrobcem DRAM čipů na světě a stojí za ní silná podpora čínského státu i státních investorů. Na dotaz deníku Financial Times Apple odmítl situaci jakkoliv komentovat.
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Možná spolupráce s Applem však už nyní vyvolává kritiku amerických politiků. Předseda kongresového výboru pro dohled nad čínským vlivem John Moolenaar označil případné partnerství za „vážnou chybu“ a upozornil na bezpečnostní i geopolitická rizika. O tom, zda Apple skutečně získá potřebné povolení a zda se čínské paměti objeví v jeho zařízeních, tak nakonec rozhodne především administrativa prezidenta Donalda Trumpa.