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Krize nebere konce: Apple žádá u Trumpa o výjimku na nákup čínských pamětí z černé listiny

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 30. 6. 6:30
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trump tim cook

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  • Paměťová krize propukla v celé své síle a nevyhýbá se žádnému výrobci
  • Pociťuje ji samozřejmě i Apple, který se s ní rozhodl bojovat všemi prostředky
  • Nejnovější informace hovoří o tom, že chce nakupovat paměti od zakázaného čínského výrobce

Paměťová krize je aktuálně v technologických kruzích tématem číslo jedna. Letos se její dopady ukazují opravdu naplno – výrobci zdražují svou elektroniku, levnější přístroje postupně mizí z nabídek a u budoucích produktů se předpovídá výrazný nárůst cen. Každý z výrobců s ní bojuje jinými metodami a vypadá to, že Apple se chce zkusit spolehnout na paměťové moduly od výrobce, který se nachází na černé listině USA.

Paměťová krize propuká naplno

Jak praví známé rčení, zoufalá doba si žádá zoufalé činy a právě tak nějak působí krok, ke kterému se nyní odhodlal Apple. Dle nejnovějších zpráv od zdrojů obeznámených se situací se kalifornský gigant v posledních dnech snaží u administrativy prezidenta Trumpa prosadit výjimku na nákup paměťových modulů od čínské firmy, která je na černé listině USA.

Apple se snaží u Trumpa vyjednat nákup pamětí u čínského výrobce na černé listině
Apple se snaží u Trumpa vyjednat nákup pamětí u čínského výrobce na černé listině

Tímto výrobcem je společnost CXMT, která se octla v nemilosti americké vlády kvůli napojení na Lidovou osvobozeneckou armádu. Apple se snaží získat k nákupu pamětí od této firmy oficiální svolení Bílého domu. Podle nejnovějších zpráv navíc zástupci technologického giganta oslovili americké ministerstvo obchodu již před více než měsícem.

Bez oficiálního povolení by se Apple se zlou potázal

Abychom uvedli věci na pravou míru – obchodování s výrobcem CXMT není zcela nelegální, ale pokud by Apple učinil takový nákup bez souhlasu Trumpovy administrativy, hrozilo by poškození pověsti a zbytečně by se vystavil politické reakci ze strany vlády. Kalifornský výrobce tímto krokem reaguje na již déle neudržitelnou situaci.

Apple a růst cen, způsobený poptávkou po paměťových čipech
Apple a růst cen, způsobený poptávkou po paměťových čipech

Minulý týden totiž došlo k výraznému zdražení většiny notebooků s nakousnutým jablíčkem ve znaku a u některých vrcholných modelů se nárůst ceny dostal do sféry desítek tisíc korun. Důsledkem tohoto zdražení se tržní hodnota Applu propadla během jediného dne o 263 miliard dolarů, takže není s podivem, že hledá výrobce alternativní zdroje pamětí.



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Investoři se obávají o Micron

Pokud by Apple oficiální povolení na nákup pamětí od CXMT opravdu získal, tato firma by se mohla stát pevným článkem dodavatelského řetězce a investoři se obávají o oslabení pozice americké firmy Micron. To se ale nejeví jako příliš pravděpodobné, protože CXMT nevyrábí vysoce rentabilní HBM paměti, které stojí za ziskovostí Micronu.

Růst cen pamětí je již neudržitelný
Růst cen pamětí je již neudržitelný

Zajištění dodávek pamětí od tohoto výrobce by ale pomohlo trochu zklidnit situaci okolo navyšování cen. Apple se dlouho snažil brát vyšší cenu pamětí na sebe a rozmělnit ji v cenách ostatních komponent, ale moduly jsou tak drahé, že k tomu již zkrátka nemá prostor. Uvidíme, zda dá americká vláda k tomuto nákupu zelenou, či nikoliv.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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