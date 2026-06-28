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Apple si zavařil sám. Šéf čipového giganta Micron propálil, co stojí za zdražením

Jakub Fišer
Jakub Fišer 28. 6. 20:00
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Apple a růst cen, způsobený poptávkou po paměťových čipech

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  • Šéf společnosti Micron naznačil, že za současným nedostatkem pamětí stojí i tlak velkých odběratelů na nízké ceny
  • Apple podle něj patřil mezi zákazníky, kteří při vyjednávání postupovali velmi tvrdě
  • Právě zdražení pamětí přimělo Apple v tomto týdnu zvýšit ceny většiny svého hardwaru

Za nedávným výrazným zdražením většiny produktů Applu může stát problém, na kterém se americký gigant sám částečně podílel. Naznačil to Sumit Sadana, obchodní ředitel společnosti Micron, jednoho z největších světových výrobců paměťových čipů DRAM a NAND, které se používají v iPhonech, iPadech i počítačích Mac.

Apple chtěl ušetřit, a proto zdražuje

V rozhovoru pro deník The Wall Street Journal sice Apple přímo nejmenoval, jeho vyjádření ale naráželo na agresivní cenovou politiku některých velkých zákazníků. Podle Sadany vedl tlak na stále nižší ceny k tomu, že výrobci pamětí v minulých letech omezili investice do rozšiřování výrobních kapacit. „Některým zákazníkům jsme tehdy říkali, že takto agresivní vyjednávání není konstruktivní. Kvůli velmi nízkým cenám a minimálním maržím se v roce 2023 zastavila řada investic do další výroby,“ uvedl Sadana.

Micron patří mezi dlouhodobé dodavatele Applu. Kalifornská společnost je známá tím, že díky své velikosti a obrovským odběrům dokáže od partnerů vyjednat velmi výhodné ceny i dlouhodobé kontrakty. Právě tento přístup mohl podle šéfa Micronu přispět k situaci, kdy výrobci v době slabší poptávky neměli dostatek prostředků ani motivace investovat do nové výroby.

Důsledky se naplno projevují až nyní. Po raketovém rozvoji umělé inteligence prudce vzrostla poptávka po moderních vysokorychlostních pamětech využívaných především v AI serverech. Výrobci proto přesouvají část kapacit právě do tohoto segmentu, zatímco pamětí pro běžnou spotřební elektroniku je na trhu méně. Výsledkem je růst cen prakticky napříč celým odvětvím.

Tim Cook: Takovou situaci jsme ještě nezažili

Na zdražování komponent upozorňoval už před více než týdnem také generální ředitel Applu Tim Cook. Ve stejném deníku uvedl, že firma se dlouhou dobu snažila rostoucí náklady absorbovat a nepromítat je do koncových cen. Podle něj ale situace dospěla do bodu, kdy už další odkládání zdražení nebylo možné.



Štastný Tim Cook, peníze padající z nebe (ilustrační obrázek)



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Výsledkem je, že například základní MacBook Air s čipem M5 podražil od minulého týdne o 5 000 korun na 34 990 Kč, Mac mini s M4 zdražil o 5 500 korun a vrcholný Mac Studio s čipem M3 Ultra dokonce o 25 000 korun. Vyšší ceny se dotkly také tabletů iPad, kde si zákazníci připlatili od 2 000 do 6 000 korun podle konkrétního modelu.

Model Původní cena Současná cena Rozdíl
MacBook Neo (A18 Pro) 16 990 Kč 19 990 Kč 3 000 Kč
MacBook Air (13″, M5) 29 990 Kč 34 990 Kč 5 000 Kč
MacBook Air (15″, M5) 35 990 Kč 41 990 Kč 6 000 Kč
MacBook Pro (14″, M5) 45 990 Kč 54 990 Kč 9 000 Kč
MacBook Pro (14″, M5 Pro) 59 990 Kč 69 990 Kč 10 000 Kč
MacBook Pro (14″, M5 Max) 99 990 Kč 114 990 Kč 15 000 Kč
MacBook Pro (16″, M5 Pro) 74 990 Kč 82 990 Kč 8 000 Kč
MacBook Pro (16″, M5 Max) 109 990 Kč 124 990 Kč 15 000 Kč
iMac (M4) 39 990 Kč 42 990 Kč 3 000 Kč
Mac mini (M4) 17 490 Kč 22 990 Kč 5 500 Kč
Mac mini (M4 Pro) 41 990 Kč 45 990 Kč 4 000 Kč
Mac Studio (M4 Max) 62 990 Kč 69 990 Kč 7 000 Kč
Mac Studio (M3 Ultra) 124 990 Kč 149 990 Kč 25 000 Kč
iPad (A16) 9 990 Kč 11 990 Kč 2 000 Kč
iPad mini (A17 Pro) 15 490 Kč 17 490 Kč 2 000 Kč
iPad Air (11″, M4) 16 490 Kč 20 990 Kč 4 500 Kč
iPad Air (13″, M4) 22 490 Kč 26 990 Kč 4 500 Kč
iPad Pro (11″, M5) 26 990 Kč 32 990 Kč 6 000 Kč
iPad Pro (13″, M5) 36 990 Kč 42 990 Kč 6 000 Kč

Cook současnou krizi přirovnal ke „stoleté povodni“ a uvedl, že za více než čtyřicet let svého působení v oboru nic podobného nezažil. Hlavním důvodem je právě obrovská poptávka po pamětech pro infrastrukturu umělé inteligence, která omezuje dostupnost čipů pro běžné produkty. Ke konfrontačnímu vyjádření šéfa Micronu se Cook zatím nevyjádřil.

Ceny porostou dál

Slova obou manažerů zapadají do událostí posledních dnů. Apple totiž tento týden oznámil rozsáhlé zdražení většiny své hardwarové nabídky. Vyšší ceny se týkají počítačů Mac, tabletů iPad, jedinými významnými kategoriemi, kterých se změna zatím nedotkla, zůstávají iPhony, hodinky Apple Watch a sluchátka AirPods.

Investoři přijali zdražení s obavami. Akcie Applu po oznámení zaznamenaly největší jednodenní propad za více než rok a tržní hodnota společnosti se během jediného dne snížila přibližně o 265 miliard dolarů. Vyjádření šéfa Micronu tak naznačuje, že současná krize nemusí být pouze důsledkem boomu umělé inteligence. Svou roli mohly sehrát i obchodní praktiky největších odběratelů, kteří v minulosti tlačili výrobce pamětí na co nejnižší ceny. Krátkodobé úspory se tak po několika letech obrátily proti nim.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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