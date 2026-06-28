Apple si zavařil sám. Šéf čipového giganta Micron propálil, co stojí za zdražením

ℹ️ Hackněte Google! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Šéf společnosti Micron naznačil, že za současným nedostatkem pamětí stojí i tlak velkých odběratelů na nízké ceny
- Apple podle něj patřil mezi zákazníky, kteří při vyjednávání postupovali velmi tvrdě
- Právě zdražení pamětí přimělo Apple v tomto týdnu zvýšit ceny většiny svého hardwaru
Za nedávným výrazným zdražením většiny produktů Applu může stát problém, na kterém se americký gigant sám částečně podílel. Naznačil to Sumit Sadana, obchodní ředitel společnosti Micron, jednoho z největších světových výrobců paměťových čipů DRAM a NAND, které se používají v iPhonech, iPadech i počítačích Mac.
Apple chtěl ušetřit, a proto zdražuje
V rozhovoru pro deník The Wall Street Journal sice Apple přímo nejmenoval, jeho vyjádření ale naráželo na agresivní cenovou politiku některých velkých zákazníků. Podle Sadany vedl tlak na stále nižší ceny k tomu, že výrobci pamětí v minulých letech omezili investice do rozšiřování výrobních kapacit. „Některým zákazníkům jsme tehdy říkali, že takto agresivní vyjednávání není konstruktivní. Kvůli velmi nízkým cenám a minimálním maržím se v roce 2023 zastavila řada investic do další výroby,“ uvedl Sadana.
🚨 🇺🇸 APPLE AND MICRON CLASH AS AI MEMORY SHORTAGE HITS DEVICE PRICES
Apple raised Mac and iPad prices by $100 to $300 after Tim Cook called the memory spike “unavoidable.” Micron’s Sumit Sadana pushed back, saying past rock-bottom pricing left suppliers unable to invest when… pic.twitter.com/KDm1u6DbsF
— Naeem Aslam (@NaeemAslam23) June 27, 2026
Micron patří mezi dlouhodobé dodavatele Applu. Kalifornská společnost je známá tím, že díky své velikosti a obrovským odběrům dokáže od partnerů vyjednat velmi výhodné ceny i dlouhodobé kontrakty. Právě tento přístup mohl podle šéfa Micronu přispět k situaci, kdy výrobci v době slabší poptávky neměli dostatek prostředků ani motivace investovat do nové výroby.
Důsledky se naplno projevují až nyní. Po raketovém rozvoji umělé inteligence prudce vzrostla poptávka po moderních vysokorychlostních pamětech využívaných především v AI serverech. Výrobci proto přesouvají část kapacit právě do tohoto segmentu, zatímco pamětí pro běžnou spotřební elektroniku je na trhu méně. Výsledkem je růst cen prakticky napříč celým odvětvím.
Tim Cook: Takovou situaci jsme ještě nezažili
Na zdražování komponent upozorňoval už před více než týdnem také generální ředitel Applu Tim Cook. Ve stejném deníku uvedl, že firma se dlouhou dobu snažila rostoucí náklady absorbovat a nepromítat je do koncových cen. Podle něj ale situace dospěla do bodu, kdy už další odkládání zdražení nebylo možné.
Výsledkem je, že například základní MacBook Air s čipem M5 podražil od minulého týdne o 5 000 korun na 34 990 Kč, Mac mini s M4 zdražil o 5 500 korun a vrcholný Mac Studio s čipem M3 Ultra dokonce o 25 000 korun. Vyšší ceny se dotkly také tabletů iPad, kde si zákazníci připlatili od 2 000 do 6 000 korun podle konkrétního modelu.
|Model
|Původní cena
|Současná cena
|Rozdíl
|MacBook Neo (A18 Pro)
|16 990 Kč
|19 990 Kč
|3 000 Kč
|MacBook Air (13″, M5)
|29 990 Kč
|34 990 Kč
|5 000 Kč
|MacBook Air (15″, M5)
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|6 000 Kč
|MacBook Pro (14″, M5)
|45 990 Kč
|54 990 Kč
|9 000 Kč
|MacBook Pro (14″, M5 Pro)
|59 990 Kč
|69 990 Kč
|10 000 Kč
|MacBook Pro (14″, M5 Max)
|99 990 Kč
|114 990 Kč
|15 000 Kč
|MacBook Pro (16″, M5 Pro)
|74 990 Kč
|82 990 Kč
|8 000 Kč
|MacBook Pro (16″, M5 Max)
|109 990 Kč
|124 990 Kč
|15 000 Kč
|iMac (M4)
|39 990 Kč
|42 990 Kč
|3 000 Kč
|Mac mini (M4)
|17 490 Kč
|22 990 Kč
|5 500 Kč
|Mac mini (M4 Pro)
|41 990 Kč
|45 990 Kč
|4 000 Kč
|Mac Studio (M4 Max)
|62 990 Kč
|69 990 Kč
|7 000 Kč
|Mac Studio (M3 Ultra)
|124 990 Kč
|149 990 Kč
|25 000 Kč
|iPad (A16)
|9 990 Kč
|11 990 Kč
|2 000 Kč
|iPad mini (A17 Pro)
|15 490 Kč
|17 490 Kč
|2 000 Kč
|iPad Air (11″, M4)
|16 490 Kč
|20 990 Kč
|4 500 Kč
|iPad Air (13″, M4)
|22 490 Kč
|26 990 Kč
|4 500 Kč
|iPad Pro (11″, M5)
|26 990 Kč
|32 990 Kč
|6 000 Kč
|iPad Pro (13″, M5)
|36 990 Kč
|42 990 Kč
|6 000 Kč
Cook současnou krizi přirovnal ke „stoleté povodni“ a uvedl, že za více než čtyřicet let svého působení v oboru nic podobného nezažil. Hlavním důvodem je právě obrovská poptávka po pamětech pro infrastrukturu umělé inteligence, která omezuje dostupnost čipů pro běžné produkty. Ke konfrontačnímu vyjádření šéfa Micronu se Cook zatím nevyjádřil.
Ceny porostou dál
Slova obou manažerů zapadají do událostí posledních dnů. Apple totiž tento týden oznámil rozsáhlé zdražení většiny své hardwarové nabídky. Vyšší ceny se týkají počítačů Mac, tabletů iPad, jedinými významnými kategoriemi, kterých se změna zatím nedotkla, zůstávají iPhony, hodinky Apple Watch a sluchátka AirPods.
Investoři přijali zdražení s obavami. Akcie Applu po oznámení zaznamenaly největší jednodenní propad za více než rok a tržní hodnota společnosti se během jediného dne snížila přibližně o 265 miliard dolarů. Vyjádření šéfa Micronu tak naznačuje, že současná krize nemusí být pouze důsledkem boomu umělé inteligence. Svou roli mohly sehrát i obchodní praktiky největších odběratelů, kteří v minulosti tlačili výrobce pamětí na co nejnižší ceny. Krátkodobé úspory se tak po několika letech obrátily proti nim.