Zdražování u Apple nebere konce. Skládací iPhone kvůli tomu může stát až 70 tisíc

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- Apple překvapil razantním zdražením Maců, iPadů, ale i dalšího zboží
- Na cenový nárůst zatím čekají iPhony, dotkne se jich to už v září s novými modely
- Nejvíce to pocítí zákazníci, kteří čekají na skládací iPhone – ten má stát až 70 tisíc korun
Nedávné zdražení Applu nezasahuje pouze do současné nabídky počítačů Mac nebo iPadů. Velmi pravděpodobně se v podobném trendu ponesou i oznámené cenovky během zářijové konference, kde má Apple v plánu představit nejnovější modely iPhone 18 Pro a také svůj vůbec první zářez na trhu se skládacími telefony. Právě jablečná skládačka bude trendem zdražování postižená ze všech nejvíce.
Apple zdražil a nekončí
Apple ve čtvrtek překvapil drtivou většinu svých příznivců. Namísto nového produktu na webu totiž po krátkém odmlce oficiálního e-shopu zdražil drtivou většinu svého sortimentu. Například základní MacBook Air s čipem M5 podražil o 5 000 korun na 34 990 Kč, Mac mini s M4 zdražil o 5 500 korun a vrcholný Mac Studio s čipem M3 Ultra dokonce o 25 000 korun. Vyšší ceny se dotkly také tabletů iPad, kde si zákazníci připlatili od 2 000 do 6 000 korun podle konkrétního modelu.
Naopak iPhony tehdy Apple zdražení vynechal a ceny celé řady iPhone 17 ponechal beze změny. Podle oficiálních informací firma nechtěla zasahovat do prodejů aktuální generace a zvýšené náklady raději promítla do ostatních zařízení. Pokud se nyní spekuluje o vyšších cenách připravované řady iPhone 18, nešlo by o překvapivý krok, ale spíše o pokračování strategie, kterou Apple u svého hardwaru už jednou využil.
Skládací iPhone má nově stát až 70 tisíc
Něco podobného zmiňuje i Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém dubnovém reportu. Podle něj totiž současná strategie zdražování na iPhony dopadne až v září, kdy budou představeny nejnovější modely iPhone 18 Pro a také skládací iPhone (neoficiálně označovaný jako Ultra, přestože i o tom se vedou diskuze).
A to možná celkem razantně. Původně se spekulovalo, že skládací iPhone bude stát zhruba 2 tisíce dolarů, tedy asi 60 tisíc korun. Jenže podle nejnovějších odhadů se má zdražení promítnout do takové míry, že skládačka překročí tuto hranici, možná na 2 300, respektive až 2 500 dolarů u nejvyšší konfigurace, tedy asi 65–70 tisíc korun. Zatím jde však o neoficiální informace od insiderů.
The iPhone 18 Pro could cost less than first expected 👀
The price increase could be $50-100, instead of the previously rumored $300 jump
Source: J.P. Morgan pic.twitter.com/NK1SCPkqQx
— Apple Cycle (@theapplecycle) June 24, 2026
Vyšší cenu skládačky však potvrdily v minulosti snad všechny zdroje. Apple si své zákazníky na cenovku kolem 60 tisíc korun připravil již vloni, kdy uvedl vůbec poprvé 2TB variantu svého nejvybavenějšího iPhonu 17 Pro Max. Ten vloni v září vstupoval na trh za 59 990 korun včetně DPH, přičemž se nejednalo pouze o nejvýkonnější, ale také nejdražší iPhone historie. Teď je skoro jasné, že skládací model jej minimálně v tomto překoná.
„Cena tohoto produktu by měla překročit hranici 2 000 dolarů. Ačkoli by to mohlo některé zákazníky odradit, mělo by to zvýšit průměrnou prodejní cenu společnosti Apple a přispět k růstu jejích tržeb,“ napsal Gurman v dubnu. Na konci června pak v reportu pro Macworld uvedl Filipe Esposito: „Ačkoli podrobnosti o konečné ceně jsou zatím poněkud nejasné, naše zdroje se domnívají, že cena za iPhone Ultra by se v závislosti na konfiguraci mohla vyšplhat až na 2 500 dolarů.“
Dorazí později, než iPhone 18 Pro
K tomu všemu se předpokládá, že skládací iPhone bude sice představen v září po boku iPhonu 18 Pro a Pro Max, nicméně na trh se podívá o jeden až dva týdny později. Pokud si máme zaglosovat, Apple nejspíš představí nové iPhony v týdnu od 7. září, do prodeje tedy duo iPhone 18 Pro a Pro Max zamíří o týden později, skládací iPhone „Ultra“ pak s koncem září, případně na začátku října.