iPhone 18 Pro a lepší odolnost vůči škrábancům? Známý leaker v tom má jasno

- Apple podle všeho nehodlá v příští generaci iPhonů 18 Pro nic zásadně měnit
- Problémy s poškrábáním tak budeme řešit i u chystaných modelů
- Opatrní budeme muset být především u tmavších barevných variant
Stále ještě současná generace chytrých telefonů od Applu, konkrétně varianty s označením Pro, mají jeden problém – i při šetrném zacházení se může snadno stát, že se barva z anodizovaného hliníku v některých kritických místech sloupne a odhalí přírodní barvu hliníku. Ačkoli se případy poškrábání objevily poměrně záhy po představení, odpověď byla pokaždé stejná, tedy že se stačí chovat k vašemu zařízení s jistou dávkou opatrnosti a problém se vás týkat nebude. Vzhledem k tomu, že se drobná poškození objevila i na našich redakčních zařízeních, ke kterým přistupujeme nadstandardně opatrně, jedná se o problém, který by mohl Apple vyřešit v příští generaci.
Čeká nás další kauza s poškrábanými telefony?
Jak to tak ale vypadá, opatrně se budeme muset chovat i k chystané generaci iPhonů 18 Pro (Max), které by měly být představeny tradičně na podzim. Apple totiž nejenže podle dostupných informací neplánuje změnit design, ale ani nebude dělat nic zásadního s technologií anodizace hliníku, která dává jeho modelům i jiné barvy než tu, jakou má přírodní hliník. Alespoň to tvrdí známý leaker s přezdívkou Fixed Focus Digital ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo.
Fixed Focus Digital již dříve upozornil, že odlupování povrchu u modelu iPhone 17 Pro je častým předmětem stížností a že uživatelům, kteří se obracejí na Apple s žádostí o nápravu, je často sděleno, že nemají nárok na reklamaci, jelikož společnost tento problém klasifikuje jako přirozenou vlastnost hliníkové slitiny a běžné opotřebení. Informátor tehdy dodal, že model iPhone 18 Pro bude i nadále využívat stejný designový přístup, včetně anodizace hliníku. Důvodem je především lepší tepelná vodivost, což vzhledem k nárůstu výkonu efektivně vyřešilo potíže s přehříváním, na které často trpěly modely s titanovým rámem.
Spekulace naznačují, že modely iPhone 18 Pro budou k dispozici ve čtyřech barevných variantách: tmavě třešňové, světle modré, tmavě šedé a stříbrné. Očekává se, že třešňová Dark Cherry bude novou charakteristickou barvou, popisovanou jako sytá vínově červená, která je podstatně tlumenější než loňská Cosmic Orange. Můžeme také čekat, že iPhone 18 Pro nebude již druhým rokem v řadě nabízet černou variantu, ale zmiňovaná šedá varianta by se jí mohla velmi přiblížit. U tmavších barev si tak opět budeme muset dávat pozor, především v oblasti vystupujícího fotomodulu, kde je anodizovaný hliník nejnáchylnější k poškození.