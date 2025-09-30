CMF Headphone Pro: barevná sluchátka s modulárním designem a příjemnou cenou

- Značka CMF představila svoje první hlavová sluchátka
- CMF Headphone Pro zaujmou barevnou hravostí a sympatickými funkcemi
- Velmi příjemná je prodejní cena, která je stanovena na 2 699 korun
Značka CMF, která aktuálně prochází procesem odloučení od své mateřské společnosti Nothing, včera představila svá první náhlavní sluchátka nazvaná jednoduše Headphone Pro. Jak je u značky CMF zvykem, jedná se o produkt, který v rámci kategorie láká na svěží design, atraktivní výbavu, a hlavně příjemnou cenu.
CMF Headphone Pro: sluchátka všech barev
Nová sluchátka od CMF jsou výrazně levnější než nedávno představené Nothing Headphone (1), přitom mají rozhodně co nabídnout. Design je vcelku tradiční – sluchátka tvoří dvě kruhové mušle propojené nastavitelným hlavovým mostem. Konstrukce je převážně plastová, mušle lze složit naplocho.
CMF bude sluchátka nabízet ve světle šedé, tmavě šedé a zelené barvě, vzhled ale bude možné ozvláštnit vyměnitelnými náušníky, které budou k dispozici navíc ještě v oranžové barvě. Ve výsledku si tak uživatel bude moci vytvořit vlastní originální kombinaci, popř. měnit náušníky podle aktuálně zvoleného outfitu.
Vylaďte si basy posuvníkem energie
Na sluchátkách nenajdete žádné dotykové plošky, k ovládání slouží mechanická tlačítka, kolečko pro nastavení hlasitosti a ANC, a také „posuvník energie“, který dovoluje rychle měnit basy a výšky. Příjemným bonusem je pak tlačítko pro rychlý přístup, na které lze navolit libovolnou funkci – přepínání prostorového zvuku, záznam hlasových poznámek, popř. vyvolání hlasového asistenta ChatGPT.
Zvuk se pak line z 40mm dynamických měničů s poniklovanými membránami. Sluchátka jsou certifikována pro přehrávání hudby ve vysokém rozlišení, a podporují kodek LDAC pro bezztrátové streamování. Je však možné propojit je se zdrojem hudby i skrze 3,5mm port. CMF Headphone dovedou vyladit zvuk na základě tvaru uživatelova ucha a jeho sluchového profilu. K dispozici je i funkce statický prostorový zvuk, kdy sluchátka přizpůsobují zvukovou scénu tak, aby simulovala kino nebo koncertní sál. Chybět pochopitelně nemůže ani aktivní potlačení hluku s redukcí až 40 dB, a to včetně možnosti automatického přizpůsobování okolí.
CMF Headphone Pro potěší i dlouhou výdrží – bez používání aktivního potlačení hluku zvládnou přehrávat hudbu až 100 hodin, s ANC pak spadne výdrž na polovinu. Díky podpoře rychlého nabíjení stačí sluchátkům 5minutový pobyt na nabíječce k získání dalších 4 hodin přehrávání.
Cena a dostupnost
Sluchátka CMF Headphone Pro jsou dostupná od dnešního dne na webu výrobce za 2 699 korun, sada vyměnitelných náušníků pak přijde na 609 korun.