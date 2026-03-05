Nothing Headphone (a) recenze: kandidát na bestseller s extrémní výdrží

- Společnost Nothing rozšiřuje svou nabídku náhlavních sluchátek
- Nové Headphone (a) jsou odlehčenou verzí původního modelu Headphone (1)
- Na našem trhu stojí 3 999 Kč a jsou ztělesněním rčení „za málo peněz hodně muziky“
Značka Nothing odstartovala svou pouť technologickým světem prostřednictvím sluchátek. Později svůj záběr rozšířila o telefony, ale jsou to právě sluchátka, na kterých se firma takříkajíc „udělala“. Já osobně mám sluchátka Nothing velmi rád, protože nabízí unikátní DNA a styl této mladé značky v kombinaci s kvalitním zvukem, moderními technologiemi a slušnou cenou. A přesně to platí i pro nový model Headphone (a).
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Balení a design
Sluchátka dorazila v relativně rozměrném balení, které je ale bohaté na příslušenství, a kromě sluchátek ukrývá i něco navíc. Dostanete kabel USB-C na USB-C a také kabel s 3,5mm konektorem pro tradiční drátové připojení. Součástí balení je i jednoduchý (a lacině působící) cestovní pytlík, do kterého můžete sluchátka vložit a ochránit je tak před poškozením.
Není to vyloženě pouzdro, takže nečekejte žádné zázraky, ale lepší než nic. Vzhled samotných sluchátek se mi moc líbil a obsahuje přesně toho ducha značky Nothing, který mám rád. Design působí velmi futuristicky, snad až technokraticky a může za to hlavně typický prvek značky v podobě průhledných segmentů.
Zatímco u původního modelu Headphone (1) byly průhledné kryty měničů a samotné náušníky nikoliv, u odlehčené verze je tomu přesně naopak. Kryty jsou plné a náušníky průhledné, takže odkrývají část útrob. Díky této neopakovatelné estetice si sluchátka s žádným jiným modelem nespletete a vypadají zkrátka skvěle.
Co se zpracování týče, tak to se jeví velmi kvalitně a sluchátka se mohou pochlubit krytím dle normy IP52, což je stejné, jako u Headphone (1). Konstrukce kombinuje plast s kovem a hlavový most je výsuvný, aby bylo možné přizpůsobit si velikost. Samozřejmě neschází ani příjemné polstrování, takže sluchátka netlačí do hlavy a jsou pohodlná.
Konstrukci bohužel není možné složit a náušníky můžete maximálně vytočit tak, aby byla plochá. Kompletní složení by ještě více usnadnilo cestování se sluchátky, protože by zabrala v zavazadlu méně místa. Všechny ovládací prvky jsou situovány na pravém sluchátku, které je označeno červeným čtverečkem a pravá i levá strana je označena také nápisem na vnitřní straně mostu.
Na pravém náušníku najdete venkovní, plně programovatelné tlačítko, posuvné tlačítko pro zapnutí / vypnutí, oba konektory (USB-C i 3,5 mm) a na boku konstrukce se nachází dva ovládací prvky v podobě rolovacího kolečka a tlačítka Paddle. Tím se cvaká doprava či doleva a slouží k rychlému posunu vpřed / vzad, přeskakování skladeb a přijmutí / zavěšení hovoru.
Jak se Nothing Headphone (a) nosí a ovládají?
Každodenní soužití s těmito sluchátky hodnotím velmi kladně, protože jsou až překvapivě pohodlná a opravdu skvěle sednou na hlavu. S hmotností 310 gramů jsou poměrně lehká, takže problémem není ani dlouhodobé nošení, polstrovaný most je příjemný a opravdu pohodlné jsou i samotné náušníky, které jsou potaženy polyuretanem.
Opravdu krásně obepnou ucho a problémy jim nedělaly ani moje aparáty o velikosti menšího talíře. Kvůli velkým uším mám často při nošení náhlavních sluchátek problémy s pohodlím, ale u Nothing Headphone (a) se žádné nepohodlí nedostavilo ani po delší době na hlavě. Za celkové pohodlí za mě rozhodně palec nahoru.
Co se ovládání týče, tak to je řešeno, jak jsem nakousl výše, prostřednictvím tří elementů – programovatelného tlačítka na venkovní straně pravého náušníku a dvojice tlačítek na jeho boku, která jsou umístěna tak, že se ovládají palcem. Rolovací kolečko slouží primárně pro regulaci hlasitosti, ale je možné ho i stisknout nebo stisknout a podržet.
U těchto gest lze přizpůsobit funkce, ale základ, tedy zesilování a zeslabování, stejně jako pauza jedním stisknutím, je neměnná. Paddle, tedy malé tlačítko, se kterým se cvaká doprava a doleva, není přizpůsobitelné vůbec a s jeho pomocí budete primárně přeskakovat skladby a přijímat hovory. Osobně mi ovládání velmi vyhovovalo, je intuitivní a rychle jsem si na všechny prvky zvykl.
Specifikace a vlastnosti
Nothing Headphone (a) jsou postavena okolo 40mm měničů s titanem potaženou membránou, nabízí frekvenční rozsah 20 Hz – 40 000 Hz a podporují kodeky AAC, SBC a LDAC. Dále jsou vybavena technologií ANC, tedy aktivním potlačením okolního ruchu, která umí odstínit ruchy do intenzity až 40 dB a jsou osazeny také mikrofony, a to celkově čtyřmi.
Připojení obstarává Bluetooth 5.4, sluchátka je možné připojit ke dvěma přístrojům zároveň a umožňují také drátové připojení přes 3,5mm jack, přičemž když sluchátka připojíte přes USB-C kabel, budete je při používání rovnou nabíjet. Z dalších prvků stojí za zmínku režim nízké odezvy a podpora technologií Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.
Aplikace Nothing X
Nastavení a ovládání probíhá přes mobilní aplikaci Nothing X, která je přehledná a na používání poměrně příjemná. Všechny její hlavní prvky jsou situovány na hlavní obrazovce, kde si můžete přepínat režimy ANC a prostorového zvuku (koncert / divadlo / vypnuto), lze si pohrát s ekvalizérem nebo vylepšit basy.
Dále si zde můžete také prohlédnout a přizpůsobit ovládání, aktivovat režim s nízkou odezvou nebo spravovat připojení ke druhému zařízení. Vše snadno, přehledně a rychle. Přes aplikaci můžete sluchátka také „prozvonit“ v případě, že je někam v domácnosti založíte a nebudete je moct najít a zde budete také přepínat mezi kodeky.
V základu sluchátka běží na kodeku AAC, a pokud budete chtít využívat kvalitnější LDAC, budete na něj muset přepnout v aplikaci, v sekci Nastavení zařízení. Přepnutím na LDAC ale snížíte výdrž sluchátek a každé přepnutí znamená restartování sluchátek.
Kvalita zvuku a ANC
Sluchátka Nothing většinou nabízí velmi slušnou kvalitu zvuku, která sice nebývá úplně na té nejvyšší úrovni, ale rozhodně se jedná o silný nadstandard. Model Headphone (a) jsou odlehčenými sluchátky, takže kvalita zvuku není tak „vymazelná“, jako u výše postavených a dražších modelů typu Sonos Ace, nebo třeba Sony WH-1000XM6, ale pořád je velmi dobrá.
Bohužel nemohu porovnat s původními Headphone (1), která jsou obecně za kvalitu zvuku chválena, ale tipuju, že zde to bude jen o něco málo horší. Ano, zvuk není možná tak detailní, hutný a basová složka není tak výrazná, jako u dražších sluchátek, ale středy i výšky jsou povedené a ani při nejvyšší hlasitosti (která je více než dostatečná) nedochází ke zkreslení.
Se zvukovým podáním si můžete v aplikaci, přes ekvalizér, pohrát a lze si zvolit buď přednastavené režimy, nebo si zcela vytvořit vlastní profily s nastavením dle svých preferencí. To už je samozřejmě určeno pokročilejším uživatelům, ale v rámci aplikace je možné si několik specializovaných profilů i stáhnout.
ANC, tedy aktivní potlačení okolního ruchu, funguje výborně a na jedničku. Už samotná sluchátka toho opravdu hodně odruší a ANC se postará o zbytek, takže se můžete do poslechu dokonale ponořit. Sluchátka by asi šla i v rušnějším prostředí používat bez ANC, protože náušníky těsní slušně, ale když ho vypnete, zvuk trochu ztratí na hutnosti i výrazu a je lepší mít ho aktivní.
Samotné potlačení hluku lze nastavit ve čtyřech režimech (nízký, střední, vysoký a adaptivní) a k dispozici je i režim průhlednosti. Mezi ANC a průhledností se standardně přepíná stisknutím a podržením rolovacího kolečka, ale lze ho nastavit i na programovatelné tlačítko. Se sluchátky jsem si vyzkoušel i hovory, které jsou kvalitativně bez problémů a vše je dobře zřetelné na obou koncích.
Výdrž na baterii
Nyní dostáváme k hlavní a největší přednosti těchto sluchátek, kterou je zcela bezprecedentní výdrž na baterii. Nothing Headphone (a) v tomto ohledu předčí veškerou konkurenci, a to opravdu výrazně. Baterie má celkovou kapacitu 1060 mAh a při kombinaci AAC kodeku a deaktivovaného ANC vydrží sluchátka na jedno nabití až neuvěřitelných 135 hodin.
To je více než 5 dnů nepřetržitého poslechu, a pokud byste v tomto režimu používali sluchátka jen hodinu denně, nabíjeli byste je jednou za více než 4 měsíce. Kodek AAC se zapnutým ANC znamená 75hodinovou výdrž a o něco méně vydrží sluchátka při používání kvalitnějšího kodeku LDAC. To se dočkáte 90 hodin s aktivním a 62 hodin s vypnutým ANC.
Ve všech případech jsou to opravdu špičkové hodnoty a Headphone (a) jsou jedny z mála sluchátek, která mají oficiálně udávanou výdrž větší než 100 hodin. To, zda vydrží opravdu 135 hodin, jsem ověřit bohužel nestihl, ale není důvod tomu nevěřit. Za týden používání klesl stav baterie jen asi o 5 %. Kromě výdrže si zaslouží pochvalu také nabíjení.
Sluchátka nabijete na 100 % za 2 hodinky, ale mnohem zajímavější je to, že po 5 minutách na nabíječce dostanete hned 8 hodin poslechu bez ANC (5 hodin s ANC). Na závěr ještě zmíním výdrž při telefonování, která čítá 50 hodin s aktivním potlačením okolního ruchu a 72 hodin bez něj. Výsledek je jasný – náhlavní sluchátka s lepší výdrží na trhu aktuálně nenajdete.
Závěrečné zhodnocení
Náhlavní sluchátka Headphone (a) se rozhodně povedla a pokračují v nastoleném směru značky Nothing. Na první i druhý pohled zaujmou až sci-fi designem a zcela nezaměnitelným stylem, potěší kvalitním zpracováním a díky nízké hmotnosti jsou velmi pohodlná i při delším nošení. Na hlavu padnou velmi dobře a celkově se nosí příjemně.
Tento technokratický styl sice nemusí sedět každému, ale to platí takřka pro všechny produkty firmy Nothing. Dále oceňuji také povedené ovládání, přítomnost moderních technologií (včetně ANC), podporu LDAC kodeku a největší přednost – výdrž na baterii. Ta je naprosto bezkonkurenční a v tomto směru lepší sluchátka zkrátka neseženete.
Zvukový projev sice není tak dobrý, jako u dražších sluchátek, ale určitě není ani špatný a dal by se označit za takový lepší nadprůměr. Cenovka 3 999 Kč je nastavena adekvátně a vlastně úplně nemám těmto sluchátkům moc co vytknout. Možná konstrukce, ta by mohla jít zcela složit a pytlík v balení mohl být kvalitnější, ale to jsou jen detaily, které klady těchto sluchátek snadno zastíní.
Nothing Headphone (a)
Design a zpracování8.9/10
Kvalita zvuku7.5/10
Pohodlnost nošení8.6/10
Výdrž baterie10.0/10
Funkce8.1/10
Klady
- originální design a dobré zpracování
- pohodlné i při delším nošení
- moderní výbava
- bezkonkurenční výdrž
Zápory
- konstrukce nejde zcela složit
- pytlík v balení působí lacině