Nothing rozcupoval pozvánku na Apple keynote. Svoje novinky představí o den později

Jakub Karásek
Jakub Karásek 17. 2. 15:00
0
Modrá varianta Nothing Phone (3a)
  • Firma Nothing láká na představení nové řady smartphonů
  • Šéf značky si pro tyto účely vypůjčil poslední pozvánku na Apple keynote a patřičně ji upravil
  • Řada Nothing Phone (4a) by měla přijít s novým designem, vyšším výkonem a novými barevnými variantami

Premiéra smartphonů Nothing Phone (4a) proběhne začátkem března. Britská firma oficiálně prozradila datum odhalení na sociálních sítích, a to poměrně nevybíravým způsobem – jednoduše vzala včerejší pozvánku na nadcházející Apple Keynote a přemalovala ji růžovým „sprejem“.

Nothing čmárá v pozvánce Apple

Apple včera pozval vybrané novináře na odhalení svých nových produktů, které je plánované na 4. března – učinil tak prostřednictvím jednoduchého oznámení s rozřezaným barevným logem společnosti. Tuto pozvánku si nyní vypůjčil šéf společnosti Nothing Carl Pei a digitálně ji posprejoval růžovou barvou – logo Applu překryl slovem Nothing, a informace o termínu přepsal na vlastní datum 5. března.

Nothing Invite

O tom, že tato pozměněná pozvánka láká na premiéru smartphonů řady Nothing Phone (4a), není pochyb. Britská firma den po dni vypouští na sociální sítě vlastní upoutávky, o jejichž významu lze spekulovat.

Jedna z nich vyobrazuje zabalený kondom s nápisem „Nothing high quality enjoy 0124“, druhá dvě pilulky (modrou a růžovou), třetí poté visící sluchátko klasického telefonu. Předpokládáme, že barva pilulek bude souviset s barevnými variantami chystaných telefonů – tyto barvy se totiž vyskytují společně s bílou a černou na většině propagačních materiálů.

Očekáváme, že řadu Nothing Phone (4a) budou tvořit dva telefony – základní a Pro. Z dosavadních úniků lze vyčíst, že kromě nových barev se dočkáme nových fotoaparátu (včetně jejich designového provedení), aktualizovaného rozhraní Glyph a nasazení výkonnějších čipsetů od Qualcommu z řady Snapdragon 7. Carl Pei rovněž potvrdil rychlejší úložiště typu UFS 3.1.

Smartphony řady Nothing Phone (4a) budou stejně jako jejich předchůdci spadat do střední třídy – půjdou tak přímo proti iPhonu 17e nebo Pixelu 10a, jejichž odhalení je očekávané každým dnem.

