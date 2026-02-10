Nothing Phone (4a) klepe na dveře. Dostane rychlejší úložiště a nové barvy

- Značka Nothing nás připravuje na příchod nových smartphonů střední třídy
- Upoutávka naznačuje nové barevné varianty
- Šéf Nothing rovněž potvrdil nasazení rychlejšího úložiště
Značka Nothing má za sebou poměrně bouřlivý rok 2025 – představila v něm smartphony střední třídy Nothing Phone (3a) a (3a) Pro, vlajkový smartphone Nothing Phone (3) a náhlavní sluchátka Nothing Headphone (1). Britská firma má v plánu na tuto nabídku navázat i v letošním roce, i když pouze částečně – šéf značky Carl Pei již prozradil, že vlajkového modelu se letos nedočkáme, zato se můžeme těšit na modelovou řadu Nothing Phone (4a).
Nothing Phone (4a): Glyph Matrix ve střední třídě?
Kdy budou smartphony Nothing Phone (4a) představeny, zatím oficiálně nevíme – britský výrobce zatím na sociálních sítích oznámil, že se tak stane „soon“. Předpokládáme však, že Nothing využije termínu veletrhu MWC, který se letos koná mezi 2. a 5. březnem.
Soon. pic.twitter.com/fpbw7ySU9N
— Nothing (@nothing) February 9, 2026
Zveřejněná upoutávka ukazuje písmeno „a“ tvořené barevnými tečkami, z nichž lze odhadnout dva detaily – jednak příchod rozhraní Glyph Matrix do střední třídy, a také barevné varianty, v nichž by mohly být smartphony řady Nothing Phone (4a) nabízeny. Zdá se, že se Nothing letos více odváže, a kromě klasické černé a bílé verze připraví ještě žlutou, modrou a růžovou.
Méně muziky za více peněz?
A co ještě o smartphonech Nothing Phone (4a) víme? Šéf firmy Carl Pei například ve svém lednovém rozhovoru prozradil, že minimálně jeden z chystaných telefonů dostane rychlejší úložiště typu UFS 3.1 (namísto UFS 2.2). Ze stejných úst také zaznělo, že kvůli obrovskému nárůstu cen pamětí jsou výrobci smartphonů stavěni před těžké rozhodnutí – buď zhoršit parametry, anebo zdražit (v některých případech až o 30 procent).
V tuto chvíli nevíme, kterou cestou se Nothing vydá, pravděpodobně ale budeme muset zapomenout na agresivní cenovou politiku, kterou firma nasadila u Nothing Phone (3a). Pei je nicméně optimista – tvrdí, že tato situace dá vyniknout těm zařízením, u nichž je uživatelský zážitek, vzhled a pocit z telefonu důležitější než surová tabulková čísla.
Nothing Phone (4a) se již objevil v evropské databázi certifikační agentury EPREL, která na energetickém štítku prozradila kapacitu baterie a maximální nabíjecí výkon – 5 080 mAh a 50 wattů. Štítek také prozrazuje, že akumulátor má poskytnout výdrž převyšující 63 hodin a má ustát 1 400 nabíjecích cyklů před tím, než jeho celková kapacita poklesne pod 80 procent. Telefon má také disponovat voděodolností IP65.