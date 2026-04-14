Počítače Surface dramaticky zdražují. MacBooky jsou oproti nim teď směšně levné

- Vysoké ceny pamětí přinutily Microsoft zdražit počítače Surface
- Základní konfigurace jsou oproti uvedení na trh o 3–5 tisíc korun dražší
- Ve srovnání s MacBooky jsou nyní počítače od Microsoftu nekonkurenceschopným zbožím
Paměťová krize dopadla i na Microsoft. Americká firma dnes v noci zdražila všechny svoje počítače Surface, některé konfigurace i dost výrazně – oproti startovacím cenám z roku 2024 došlo k navýšení základních konfigurací všech počítačů o 500 dolarů (o 10 400 korun bez DPH). Zdražení se týká i českého trhu, byť naštěstí není tak velké jako v USA. Je ale možné, že se ještě nějakých korekcí cen dočkáme.
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Surface Pro: největší příplatek je za 1TB úložiště
Tablety Surface Pro průměrně zdražily o 3–4 tisíce korun, a to jak původní 13″ model s LCD displejem, tak i loňská 12″ varianta. Za nejlevnější 12″ tablet nově u Microsoftu zaplatíte 27 799 korun, větší 13palcový přijde nejméně na 34 499 korun.
|Počítač
|Procesor
|Paměť
|Startovací cena
|Nová cena
|Rozdíl
|Surface Pro 12″
|Snapdragon X Plus
|16/256 GB
|24 599 Kč
|27 799 Kč
|3 200 Kč
|Surface Pro 12″
|Snapdragon X Plus
|16/512 GB
|26 999 Kč
|30 399 Kč
|3 400 Kč
|Surface Pro 13″ LCD
|Snapdragon X Plus
|16/256 GB
|30 399 Kč
|34 499 Kč
|4 100 Kč
|Surface Pro 13″ LCD
|Snapdragon X Plus
|16/512 GB
|36 599 Kč
|39 799 Kč
|3 200 Kč
|Surface Pro 13″ OLED
|Snpadragon X Elite
|16/512 GB
|45 199 Kč
|45 799 Kč
|600 Kč
|Surface Pro 13″ OLED
|Snpadragon X Elite
|16 GB/1 TB
|48 499 Kč
|57 099 Kč
|8 600 Kč
Surface Laptop: připlatíte si za všechny velikosti
Zdražení se nevyhnul ani počítač Surface Laptop, a to ve všech konfiguracích – ceny se průměrně zvedly o 3–5 tisíc korun, největší nárůst cen se týká variant s 1TB úložištěm.
|Počítač
|Procesor
|Paměť
|Startovací cena
|Nová cena
|Rozdíl
|Surface Laptop 13″
|Snapdragon X Plus
|16/256 GB
|27 399 Kč
|31 899 Kč
|4 500 Kč
|Surface Laptop 13″
|Snapdragon X Plus
|16/512 GB
|30 199 Kč
|34 499 Kč
|4 300 Kč
|Surface Laptop 13,8″
|Snapdragon X Plus
|16/256 GB
|30 399 Kč
|34 699 Kč
|4 300 Kč
|Surface Laptop 13,8″
|Snapdragon X Plus
|16/512 GB
|36 599 Kč
|39 899 Kč
|3 300 Kč
|Surface Laptop 13,8″
|Snapdragon X Elite
|16/512 GB
|41 599 Kč
|43 999 Kč
|2 400 Kč
|Surface Laptop 13,8″
|Snapdragon X Elite
|16 GB/1 TB
|47 699 Kč
|55 199 Kč
|7 500 Kč
|Surface Laptop 15″
|Snapdragon X Elite
|16/256 GB
|39 299 Kč
|42 799 Kč
|3 500 Kč
|Surface Laptop 15″
|Snapdragon X Elite
|16/512 GB
|45 299 Kč
|48 799 Kč
|3 500 Kč
|Surface Laptop 15″
|Snapdragon X Elite
|16GB/1 TB
|51 299 Kč
|56 999 Kč
|5 700 Kč
MacBook Air je výrazně levnější
S novými cenami počítače od Microsoftu přestávají být konkurenceschopné, dokonce i MacBooky od Applu jsou v obdobných konfiguracích levnější, a to velmi výrazně. Základní 13,6″ MacBook Air s procesorem M5, 16 GB RAM a 512GB úložištěm na českém trhu vyjde na 29 990 korun. Podobně nakonfigurovaný Surface Laptop s 13,8″ displejem stojí 39 899 korun, tedy o 10 tisíc korun více. Pochopitelně je otázkou, jak dlouho bude moci Apple prodávat svoje počítače za současné ceny.
|Paměť
|Surface Laptop 13,8″ OLED
|MacBook Air 13″
|Rozdíl
|16/512 GB
|43 999 Kč
|29 990 Kč
|-14 009 Kč
|16 GB/1 TB
|55 199 Kč
|35 990 Kč
|-19 209 Kč
Zdražení současných počítačů Surface je navíc velmi špatnou zprávou do blízké budoucnosti – zřejmě už příští měsíc totiž Microsoft představí novou modelovou řadu, u které mohou ceny narůst ještě víc.