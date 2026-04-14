TOPlist

Počítače Surface dramaticky zdražují. MacBooky jsou oproti nim teď směšně levné

Jakub Karásek
Jakub Karásek 14. 4. 13:30
19
Počítač Microsoft Surface Laptop
  • Vysoké ceny pamětí přinutily Microsoft zdražit počítače Surface
  • Základní konfigurace jsou oproti uvedení na trh o 3–5 tisíc korun dražší
  • Ve srovnání s MacBooky jsou nyní počítače od Microsoftu nekonkurenceschopným zbožím

Paměťová krize dopadla i na Microsoft. Americká firma dnes v noci zdražila všechny svoje počítače Surface, některé konfigurace i dost výrazně – oproti startovacím cenám z roku 2024 došlo k navýšení základních konfigurací všech počítačů o 500 dolarů (o 10 400 korun bez DPH). Zdražení se týká i českého trhu, byť naštěstí není tak velké jako v USA. Je ale možné, že se ještě nějakých korekcí cen dočkáme.

🔥 Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma!

Surface Laptop 13 (2025)
Microsoft Surface Laptop 13 (2025)

Surface Pro: největší příplatek je za 1TB úložiště

Tablety Surface Pro průměrně zdražily o 3–4 tisíce korun, a to jak původní 13″ model s LCD displejem, tak i loňská 12″ varianta. Za nejlevnější 12″ tablet nově u Microsoftu zaplatíte 27 799 korun, větší 13palcový přijde nejméně na 34 499 korun.

Počítač Procesor Paměť Startovací cena Nová cena Rozdíl
Surface Pro 12″ Snapdragon X Plus 16/256 GB 24 599 Kč 27 799 Kč 3 200 Kč
Surface Pro 12″ Snapdragon X Plus 16/512 GB 26 999 Kč 30 399 Kč 3 400 Kč
Surface Pro 13″ LCD Snapdragon X Plus 16/256 GB 30 399 Kč 34 499 Kč 4 100 Kč
Surface Pro 13″ LCD Snapdragon X Plus 16/512 GB 36 599 Kč 39 799 Kč 3 200 Kč
Surface Pro 13″ OLED Snpadragon X Elite 16/512 GB 45 199 Kč 45 799 Kč 600 Kč
Surface Pro 13″ OLED Snpadragon X Elite 16 GB/1 TB 48 499 Kč 57 099 Kč 8 600 Kč

Surface Laptop: připlatíte si za všechny velikosti

Zdražení se nevyhnul ani počítač Surface Laptop, a to ve všech konfiguracích – ceny se průměrně zvedly o 3–5 tisíc korun, největší nárůst cen se týká variant s 1TB úložištěm.

Počítač Procesor Paměť Startovací cena Nová cena Rozdíl
Surface Laptop 13″ Snapdragon X Plus 16/256 GB 27 399 Kč 31 899 Kč 4 500 Kč
Surface Laptop 13″ Snapdragon X Plus 16/512 GB 30 199 Kč 34 499 Kč 4 300 Kč
Surface Laptop 13,8″ Snapdragon X Plus 16/256 GB 30 399 Kč 34 699 Kč 4 300 Kč
Surface Laptop 13,8″ Snapdragon X Plus 16/512 GB 36 599 Kč 39 899 Kč 3 300 Kč
Surface Laptop 13,8″ Snapdragon X Elite 16/512 GB 41 599 Kč 43 999 Kč 2 400 Kč
Surface Laptop 13,8″ Snapdragon X Elite 16 GB/1 TB 47 699 Kč 55 199 Kč 7 500 Kč
Surface Laptop 15″ Snapdragon X Elite 16/256 GB 39 299 Kč 42 799 Kč 3 500 Kč
Surface Laptop 15″ Snapdragon X Elite 16/512 GB 45 299 Kč 48 799 Kč 3 500 Kč
Surface Laptop 15″ Snapdragon X Elite 16GB/1 TB 51 299 Kč 56 999 Kč 5 700 Kč

MacBook Air je výrazně levnější

S novými cenami počítače od Microsoftu přestávají být konkurenceschopné, dokonce i MacBooky od Applu jsou v obdobných konfiguracích levnější, a to velmi výrazně. Základní 13,6″ MacBook Air s procesorem M5, 16 GB RAM a 512GB úložištěm na českém trhu vyjde na 29 990 korun. Podobně nakonfigurovaný Surface Laptop s 13,8″ displejem stojí 39 899 korun, tedy o 10 tisíc korun více. Pochopitelně je otázkou, jak dlouho bude moci Apple prodávat svoje počítače za současné ceny.

Paměť Surface Laptop 13,8″ OLED MacBook Air 13″ Rozdíl
16/512 GB 43 999 Kč 29 990 Kč -14 009 Kč
16 GB/1 TB 55 199 Kč 35 990 Kč -19 209 Kč

Zdražení současných počítačů Surface je navíc velmi špatnou zprávou do blízké budoucnosti – zřejmě už příští měsíc totiž Microsoft představí novou modelovou řadu, u které mohou ceny narůst ještě víc.



MacBook Air s M5



Nepřehlédněte

Recenze MacBook Air (M5, 2026): co všechno je letos nového?

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (19)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Žena poslouchající hudbu na sluchátkách
Předplatné Apple Music po letech zdražuje, na vině jsou rostoucí licenční poplatky
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 13:30
0
Smartphone překrytý kartami se slevovými notifikacemi
Když slevy útočí: proč jsou mobilní notifikace stále otravnější a jak se můžete bránit?
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 12:00
0
Volkswagen ID. Buzz
Volkswagen chystá robotické taxi, autonomní vozy již testuje v Hamburku
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0
Huawei Mate XT
Huawei opět experimentuje s ohebnými smartphony, patent prozradil zcela nový typ ohybu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 7:00
2
Podvod v praxi, ilustrační obrázek
Raději položte telefon: pokud se z neznámého čísla ozve ticho, jde o past
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
0

Kapitoly článku