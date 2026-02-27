TOPlist

Amazfit Active 3 Premium míří do Česka: nárůživé běžce potěší sympatickou cenou

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 27. 2. 15:00
Amazfit Active 3 Premium míří do Česka: nárůživé běžce potěší sympatickou cenou
  • Společnost Amazfit představila nové sportovní hodinky Active 3 Premium
  • Jsou zaměřeny primárně na běhání a jejich výbava proto zahrnuje různé speciality
  • Již brzy budou k dispozici i na našem trhu, a to za poměrně sympatickou cenu

Amazfit patří mezi populární výrobce hodinek a může se pochlubit opravdu širokým portfoliem. Velké popularitě se těší hlavně sportovní a outdoorové hodinky značky, které jsou běžně dostupné i na našem trhu a právě do sportovního segmentu míří také nový model Active 3 Premium. Ten cílí primárně na běhání a nabízí pokročilé běžecké metriky.

Amazfit Active 3 Premium
Výbava, která potěší každého běžce
Trenér i lékař na zápěstí
Cena a dostupnost

Amazfit Active 3 Premium

Nové hodinky Active 3 Premium od Amazfit jsou postaveny okolo lehké, ale odolné konstrukce vyrobené z nerezové oceli a displeje chráněného safírovým sklem. Samozřejmě neschází ani odolnost, a to dle normy 5 ATM a šasi hodinek je osazeno čtyřmi funkčními tlačítky. Kompletní rozměry této novinky jsou 45 × 45 × 11 mm a hmotnost činí 54,6 gramu (včetně řemínku).

Kulatý displej s úhlopříčkou 1,32 palce je postavený na AMOLED technologii a disponuje rozlišením 466 × 466 pixelů, což znamená jemnost obrazu 353 ppi. Panel by měl být schopný produkovat jas o hodnotě až 3 000 nitů, což zaručí zcela bezproblémovou čitelnost i za jasného slunečného dne.

Výbava, která potěší každého běžce

Hodinky jsou vybaveny speciálními běžeckými tréninkovými plány, a to od základního tréninku, po fartlek, který je zaměřen na rychlost. Aplikace Zepp Coach poskytne uživateli adaptivní trénink, který je přizpůsoben přesně jeho výkonům a následné regeneraci. K dispozici jsou plány pro běh na 5 km, 10 km, půlmaraton a také celý maraton.

Amazfit Active 3 Premium
Amazfit Active 3 Premium

Detailní běžecké metriky pak poskytují uživateli přehled o jeho tréninku a o tom, jak si vedl. Umí sledovat držení těla, výkon, laktátový práh i dobu kontaktu se zemí. Aby měl uživatel trasu tréninku zcela pod kontrolou, jsou hodinky vybaveny navigací s podrobnými pokyny, offline mapami a podporují lokalizaci polohy hned přes šest satelitních systémů.

Trenér i lékař na zápěstí

Kromě sportovních prvků a tréninkových plánů jsou hodinky vybaveny také tradiční skupinou zdravotních měření. Umí monitorovat okysličení krve, upozorní uživatele na stres a samozřejmě monitorují spánek. Během tréninku sledují tepovou frekvenci a poskytují tak okamžitý přehled o zátěži a intenzitě.



Z další výbavy stojí za zmínku přítomnost NFC čipu, takže s hodinkami lze platit bezkontaktně (přes Zepp Pay) a je možné s nimi přes připojený telefon také volat. Baterie disponuje kapacitou 365 mAh a to by mělo při běžném používání stačit na výdrž až 12 dní. Nabíjení je magnetické a doba nabití na 100 % se pohybuje okolo 2 hodin.

Cena a dostupnost

Hodinky Amazfit Active 3 Premium vstupují i do Česka a na našem trhu budou oficiálně dostupné od 5. března 2026, a to v bílé, stříbrné a modré barvě. Jejich cena byla stanovena na 4 290 korun a hodinky jsou již k dispozici formou předobjednávky.

