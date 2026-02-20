Amazfit T-Rex Ultra 2 útočí na špičku: titan, safír a extrémní výdrž v jednom těle

- Společnost Amazfit představila nové hodinky T-Rex Ultra 2
- Jedná se o nejpokročilejší model značky a je určen pro opravdu náročné uživatele
- Tomu odpovídají jak jeho schopnosti, tak samozřejmě cena
Amazfit je velmi oblíbený výrobce chytrých hodinek a vysoké popularitě se těší hlavně jeho outdoorové modely. Mezi ně patří i zaběhlá řada T-Rex, která představuje to nejlepší, co čínská firma nabízí, a nejnovější provedení T-Rex Ultra 2 se může v rámci značky pochlubit samými „nej“. Jsou to největší, nejschopnější a také nejdražší hodinky v historii Amazfitu.
T-Rex na zápěstí
Amazfit T-Rex Ultra 2 jsou opravdu obrovské hodinky, které se neztratí ani na pořádném zápěstí. S průměrem pouzdra 51 mm se jedná o vskutku robustní zařízení a vysoká odolnost hodinek je patrná už na první pohled. Pouzdro je vyrobeno z titanu 5. třídy a displej kryje safírové sklo, které odolá extrémním podmínkám v podobě chladu, žáru, ledu a rychlých změn počasí.
Hodinky jsou navrženy tak, aby zvládly chlad do teploty až –30 °C a samozřejmě je nerozhodí ani voda. Díky vodotěsnosti 10 ATM s nimi můžete klidně surfovat nebo se rekreačně potápět. Celkově se mohou pochlubit odolností vojenské třídy 1 (MIL-STD-810G) a poradí si tedy i s opravdu extrémními podmínkami, kde by obyčejné hodinky neuspěly.
Displej a výbava
Na čelní straně se nachází 1,5palcový AMOLED displej s rozlišením 480 × 480 pixelů, což znamená jemnost 332 ppi. Samozřejmostí je pořádná porce jasu, která zaručí bezproblémovou čitelnost za všech podmínek (až 3 000 nitů). Hodinky jsou vybaveny kompletní sadou režimů a nástrojů k trénování, takže jsou ideální ke všem outdoorovým aktivitám.
Kromě sledování dat během venkovních aktivit nabízejí také přesná měření zdravotních metrik, která vám pomohou s efektivním tréninkem. Díky podpoře šesti satelitních systémů a dvoupásmové GPS se s hodinkami T-Rex Ultra 2 nikde neztratíte a součástí výbavy jsou také mapy, které budete mít vždy po ruce. K dispozici jsou též vrstevnicové mapy s výškovými údaji.
Bezpečnost na prvním místě
Z další výbavy hodinek stojí za zmínku například integrovaná dvoubarevná LED svítilna, která je navržena pro používání v nouzových situacích. Díky ní budete dobře vidět i při špatných světelných podmínkách a nabízí funkci SOS či režim Boost, který poskytne maximální intenzitu světla. Díky integrovanému NFC čipu pak můžete přes hodinky provádět bezkontaktní platby.
Za vypíchnutí stojí také výdrž na jedno nabití, která je v rámci hodinek Amazfit ta nejdelší vůbec. Baterie má kapacitu 870 mAh a při běžném používání by mělo být možné dostat se až na 30 dnů na jedno nabití, což je opravdu parádní výsledek. Nabití hodinek doplna zabere zhruba 3 hodiny a nabíjet je lze při teplotách hluboce pod nulou, až –10 °C.
Cena a dostupnost
Amazift T-Rex Ultra 2 sedí na samotném vrcholu nabídky značky a disponují spoustou funkcí, pokročilými technologiemi, pořádnou odolností a jsou určeny pro náročné uživatele. Tomu pak odpovídá také jejich cena. Hodinky s celkovou hmotností 89,2 gramu (včetně řemínku) vychází v Česku na 13 990 korun, což už je na úrovni konkurenčních modelů od Garminu.