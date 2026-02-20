TOPlist

Amazfit T-Rex Ultra 2 útočí na špičku: titan, safír a extrémní výdrž v jednom těle

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 20. 2. 16:30
0
Nové chytré hodinky Amazfit T Rex Ultra 2
  • Společnost Amazfit představila nové hodinky T-Rex Ultra 2
  • Jedná se o nejpokročilejší model značky a je určen pro opravdu náročné uživatele
  • Tomu odpovídají jak jeho schopnosti, tak samozřejmě cena

Amazfit je velmi oblíbený výrobce chytrých hodinek a vysoké popularitě se těší hlavně jeho outdoorové modely. Mezi ně patří i zaběhlá řada T-Rex, která představuje to nejlepší, co čínská firma nabízí, a nejnovější provedení T-Rex Ultra 2 se může v rámci značky pochlubit samými „nej“. Jsou to největší, nejschopnější a také nejdražší hodinky v historii Amazfitu.

T-Rex na zápěstí

Amazfit T-Rex Ultra 2 jsou opravdu obrovské hodinky, které se neztratí ani na pořádném zápěstí. S průměrem pouzdra 51 mm se jedná o vskutku robustní zařízení a vysoká odolnost hodinek je patrná už na první pohled. Pouzdro je vyrobeno z titanu 5. třídy a displej kryje safírové sklo, které odolá extrémním podmínkám v podobě chladu, žáru, ledu a rychlých změn počasí.

Nové chytré hodinky Amazfit T Rex Ultra 2
Nové chytré hodinky Amazfit T Rex Ultra 2

Hodinky jsou navrženy tak, aby zvládly chlad do teploty až –30 °C a samozřejmě je nerozhodí ani voda. Díky vodotěsnosti 10 ATM s nimi můžete klidně surfovat nebo se rekreačně potápět. Celkově se mohou pochlubit odolností vojenské třídy 1 (MIL-STD-810G) a poradí si tedy i s opravdu extrémními podmínkami, kde by obyčejné hodinky neuspěly.

Displej a výbava

Na čelní straně se nachází 1,5palcový AMOLED displej s rozlišením 480 × 480 pixelů, což znamená jemnost 332 ppi. Samozřejmostí je pořádná porce jasu, která zaručí bezproblémovou čitelnost za všech podmínek (až 3 000 nitů). Hodinky jsou vybaveny kompletní sadou režimů a nástrojů k trénování, takže jsou ideální ke všem outdoorovým aktivitám.

Nové chytré hodinky Amazfit T Rex Ultra 2
Nové chytré hodinky Amazfit T Rex Ultra 2

Kromě sledování dat během venkovních aktivit nabízejí také přesná měření zdravotních metrik, která vám pomohou s efektivním tréninkem. Díky podpoře šesti satelitních systémů a dvoupásmové GPS se s hodinkami T-Rex Ultra 2 nikde neztratíte a součástí výbavy jsou také mapy, které budete mít vždy po ruce. K dispozici jsou též vrstevnicové mapy s výškovými údaji.

Bezpečnost na prvním místě

Z další výbavy hodinek stojí za zmínku například integrovaná dvoubarevná LED svítilna, která je navržena pro používání v nouzových situacích. Díky ní budete dobře vidět i při špatných světelných podmínkách a nabízí funkci SOS či režim Boost, který poskytne maximální intenzitu světla. Díky integrovanému NFC čipu pak můžete přes hodinky provádět bezkontaktní platby.

Za vypíchnutí stojí také výdrž na jedno nabití, která je v rámci hodinek Amazfit ta nejdelší vůbec. Baterie má kapacitu 870 mAh a při běžném používání by mělo být možné dostat se až na 30 dnů na jedno nabití, což je opravdu parádní výsledek. Nabití hodinek doplna zabere zhruba 3 hodiny a nabíjet je lze při teplotách hluboce pod nulou, až –10 °C.



Chytré hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro



Nepřehlédněte

Amazfit T-Rex 3 Pro recenze: odolné hodinky se skvělou výdrží i cenou

Cena a dostupnost

Amazift T-Rex Ultra 2 sedí na samotném vrcholu nabídky značky a disponují spoustou funkcí, pokročilými technologiemi, pořádnou odolností a jsou určeny pro náročné uživatele. Tomu pak odpovídá také jejich cena. Hodinky s celkovou hmotností 89,2 gramu (včetně řemínku) vychází v Česku na 13 990 korun, což už je na úrovni konkurenčních modelů od Garminu.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Samsung Galaxy S25 ve všech barevných variantách
Levnější ještě nebyl: Samsung Galaxy S25 (Ultra) teď pořídíte za nejlepší cenu v historii
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
1
Kapesní kamera DJI Osmo Pocket 3
DJI Osmo Pocket 4 se blíží: nový leak odhaluje kameru v celé její kráse
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 13:30
0
Snímek z filmu Firebreak
Co sledovat po olympiádě? Naše tipy z Netflixu vás nenechají dlouho tápat
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
DJI Romo P má transparentní dokovací stanici
Skandál u DJI: majitel vysavače omylem šmíroval tisíce domácností
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:30
0

Kapitoly článku