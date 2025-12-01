Amazfit T-Rex 3 Pro recenze: odolné hodinky se skvělou výdrží i cenou

- Outdoorové hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro působí v mnoha oblastech jako zjevení
- Čínská společnost dokázala připravit skvělý mix hardwaru a softwaru, se kterým chce vyzvat Garmin
- S cenou 9 990 korun bude jen těžko hledat adekvátní konkurenci
Outdoorovým chytrým hodinkám v současné době kraluje americký Garmin. I když se konkurenti v podobě finského Suunta, Corosu či Apple Watch Ultra snaží tohoto nekorunovaného krále sesadit z trůnu, prozatím se jim to nedaří. Nyní se do souboje přihlásil překvapivý vyzyvatel z říše středu. Amazfit sice není žádným zelenáčem pokud jde o outdoorové modely, ostatně se svou řadou T-Rex je tady už nějaký ten pátek, nicméně tentokrát vůbec poprvé s modelem T-Rex 3 Pro ukázal, že to myslí opravdu vážně. Má šanci ucházet se o titul nejlepších outdoorových hodinek na trhu?
Design a zpracování
Vzhled není radno u outdoorových hodinek podceňovat, ostatně dost často má vliv na ergonomii, která je naprosto klíčová. V tomto ohledu se Amazfit drží zavedených zvyklostí – námi testovaný 48mm model je opravdu masivní a ani chvilku vás nenechá na pochybách, že tohle jsou hodinky do náročných podmínek. Titanové pouzdro doplňuje plastové dýnko a safírové sklíčko chránící displej, zkrátka ta nejlepší kombinace.
Z designového hlediska vsadil Amazfit na tradiční oktagonový tvar, který je elegantní a ostudu vám neudělá. Pouzdru dominují výrazné šrouby umocňující jeho dynamický vzhled a nechybí ani účinná ochrana senzorů na pozici třetí hodiny a reproduktoru na pozici deváté hodiny. Drobné červené prvky design ozvláštňují, nicméně pokud byste chtěli něco více odvážnějšího, máte na výběr ještě zlatou verzi, která ale naživo působí trochu lacině. Pokud je to ale váš styl, rozhodně se nenechte odradit.
Na hodinkách najdete celkem čtyři tlačítka, jež nejsou jen tak do počtu, ale lze skrze ně skutečně ovládat celý systém. Tisknou se poměrně dobře, dávají přesvědčivou zpětnou vazbu a není ani problém s jejich odezvou. Silikonový řemínek o šířce 22 milimetrů si na jednu stranu zaslouží chválu díky použití Quick Release systému, na druhou stranu se nejedná o příliš kvalitní silikon, což je rozhodně škoda. Pokud na tyto věci trpíte, raději sáhněte po jiném řemínku. Stejně tak nezapomeňte na vlastní kabel – v balení je jen proprietární nabíječka.
Displej, parametry a funkce
V hlavní roli, jako u každých chytrých hodinek, i zde najdeme displej. Ten je typu AMOLED, má velikost 1,5″, maximální jas 3000 nitů a je krytý safírovým sklíčkem. Rozlišení Amazfit neuvádí, nicméně displej je dostatečně jemný, příkladně čitelný na přímém sluníčku a ani s jeho odezvou nejsou žádné potíže. Zkrátka se jedná o špičkový panel, kterému není moc co vytknout.
Z hlediska funkcí nechybí Wi-Fi či Bluetooth, přičemž vítaným přídavkem je možnost přijímat/odmítat hovory ze spárovaného smartphonu díky přítomnosti mikrofonu a reproduktoru. Potěší také voděodolnost 10 BAR (s možností potápění do 45 metrů) a také podle vojenského standardu MIL-STD 810H.
Hodinky se pro měření mohou spolehnout také na senzor BioTracker pro měření srdečního tepu, jeho variability a okysličení krve, přičemž nechybí ani měření spánku či ženského reprodukčního zdraví, nebo i senzor teploty kůže. Samozřejmostí je dual-band GPS s připojením k 6 satelitům.
Zajímavostí je také dvoubarevná LED na horní hraně. Může se to sice zdát jako maličkost, ale například při nočním běhu či túře může svítilna pomoci, stejně tak v krizové situaci, nebo jen při obyčejném hledání klíčů v batohu. Tuto funkci mají z velkých značek jen Garminy, tudíž se jedná o skvělý přídavek, který může mít vliv při rozhodování, jaké chytré hodinky si pořídit. Samozřejmostí je také párování se zařízeními třetích stran, jako jsou hrudní pásy či krokoměry.
Pro běžce v terénu a v neznámém prostředí si Amazfit přichystal několik užitečných novinek oproti minulé generaci. Mezi ně patří lepší vizualizace mapových podkladů, jež jsou dostupné i offline, více detailů terénu, vyšší kontrast v rámci map pro lepší čitelnost, hustší síť cest či detaily, jako jsou body zájmu. Z hodinek si také můžete nechat vytvořit individuální běžecké trasy, například na základě délky či bodů zájmu, a následně se při běhu nechat navigovat turn-by-turn navigací. S hodinkami také zaplatíte díky přítomnosti NFC, a to prostřednictvím MasterCard od mBank, Raiffeisenbank a karty Curve.
Měření sportu a spánku
V nabídce Amazfit T-Rex 3 Pro je více než 180 sportů a jak to tak bývá, i v tomto případě platí, že „čím více sportů, tím více Adidas“ – v praxi sledují hodinky více metrik jen u několika málo aktivit a u ostatních se dočkáte jen generických dat. Škoda je to například u softballu, kdy Garmin zvládá navíc zobrazit třeba heatmapu, což je šikovný pomocník při zlepšení. Tady na podobné vymoženosti ale zapomeňte.
Naopak pokud běháte, plavete, jezdíte na kole, chodíte na túry či si ve volném čase dáváte triatlon, potápíte se a chodíte lyžovat, dostanete navíc zajímavé metriky, které vám umožní se zlepšovat. Přiznám se, že spoustu pokročilejších měření jsem jednoduše neměl příležitost otestovat. Ať už proto, že triatlon není zrovna disciplína mého srdce, pořádné lyžování v Česku je záležitostí několika týdnů, potápět se můžu maximálně tak ve vaně a vyrazit na túru na Hané se rovná vysokohorskému výšlapu v Nizozemsku. Měřil jsem tak primárně venkovní běh a jízdu na rotopedu, kde mám také dobré srovnání s Apple Watch Series 10.
V těchto disciplínách musím říci, že se Amazfit T-Rex 3 Pro rozhodně nemají za co stydět a mohou se směle srovnávat se špičkou. Dvoupásmová GPS je o něco přesnější než GPS v Apple Watch, což se projevovalo drobným rozdílem v měření, v tomto ohledu ale více věřím Amazfitům. Srdeční tep byt takřka na jeden srdeční úder za minutu přesný a i okysličení krve se shodovalo. Závěrem je, že naměřeným metrikám můžete věřit a spolehnout se na ně při vyhodnocení tréninku.
Co se týče měření spánku, tady je to už trochu rozporuplné. Ne snad proto, že by hodinky měřily špatně, to u nich nehrozí, ale přeci jen spát se 48mm hodinkami na ruce není dvakrát komfortní, a to nepatřím mezi lidi, kterým by to bylo na překážku. U Amazfit T-Rex 3 Pro ale musím říct, že jsem byl rád pokaždé, když jsem je mohl sundat nebo sem si je zapomněl dát na spaní na zápěstí. Na tohle si opravdu raději najděte jiné hodinky.
Kde oproti kvalitnějším outdoorovým chytrým hodinkám Amazfity ztrácí, je práce s naměřenými metrikami. Kde vám takový Garmin vše naservíruje jako na stříbrném podnose a jednoduchým číslem vám řekne, co máte či nemáte dnes dělat, Amazfit se snaží o něco podobného. Každou naměřenou metriku vám podrobně vysvětlí a nabídne i přehled zatížení námahou a stavu tréninku, takže budete moci učinit informované rozhodnutí na základě vaší aktivity. Jestli půjde o stejně kvalitní data z dlouhodobého hlediska jako v případě Garminu, ale ukáže až čas.
Systém a aplikace
Začněme operačním systémem hodinek, který je Zepp OS 5. Ten je překvapivě dobře optimalizovaný, nikde se nic neseká a také je přizpůsobený na kompletní ovládání skrze tlačítka, díky čemuž se může rovnat konkurenčním Garminům. Do hodinek lze také instalovat aplikace, nicméně těch je v obchodě pomálu a většinou za moc nestojí – rozhodně zapomeňte na oficiální Spotify a podobné vymoženosti. Pokud ale třeba jezdíte MHD v rámci Jihomoravského kraje, najdete v hodinkách aplikaci Zastávky IDS-JMK.
Jestli byste rádi do hodinek dostali svůj oblíbený playlist, připravte se na návrat do minulosti – neobejdete se totiž bez nahrání jednotlivých skladeb z vlastního archívu. Případně můžete sáhnout po alternativní aplikaci Spotifyer/Music Control/Remotify, skrze kterou můžete synchronizovat své playlisty, avšak na jejich stažení přímo do hodinek zapomeňte. Stejně tak budete mít podobné problémy, pokud Spotify nehovíte, či jestli chcete při sportu poslouchat podcasty.
Mobilní aplikace Zepp nabízí vše podstatné, co byste mohli od párovacího softwaru očekávat. Najdete v ní nejen nastavení hodinek a možnost si stáhnout dodatečné ciferníky či aplikace a upravit si příchozí notifikace, ale především zde najdete celou plejádu naměřených a vyhodnocených metrik, ve kterých se můžete „nimrat“ co je vám libo.
Zajímavostí je Zepp Aura, která vám má vypomoci s lepším vyhodnocením spánku a jeho pozitivních/negativních dopadů. Má to jen jeden háček – jedná se o placenou funkci, která stojí 70 dolarů ročně, tedy nějakých 1800 korun. Jestli vám to za to stojí, nechám na vašem posouzení.
Baterie a výdrž
Bez nadsázky se dá říci, že Amazfit T-Rex 3 Pro jsou k neutahání. Při běžném používání se hodinky chlubí výdrží až 25 dní na jedno nabití, přičemž při aktivním používání je výdrž okolo deseti dní, což ze svého testování mohu potvrdit, a to jsem je nijak nešetřil – takřka každý den jsem zaznamenal minimálně hodinu aktivity (někdy s, někdy bez GPS), neustále jsem měl zapnutý Always-on a přijímal jsem notifikace jako na běžícím páse. I kdybyste měřili aktivitu s pomocí přesné GPS, stále se dostanete až na 38 hodin výdrže. Za tohle si Amazfit zaslouží pochvalu.
S nabíjením je to už o něco horší, ostatně proprietární nabíječka a dobíjení v řádu takřka dvou hodin z 0 na 100 procent není nic, čím by se Amazfit chtěl chlubit, na druhou stranu vzhledem k dlouhé výdrži na nabíječku dost často zapomenete. Těžko tedy tuto skutečnost brát jako nějakou vážnou nevýhodu.
Závěrečné hodnocení
Jak shrnout chytré hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro? Snadno, a těžko zároveň. Jednoduché je shrnutí v tom, že Amazfit vylepšil svůj předchozí model ve všech kritických oblastech, kde ztrácel, a tak se jen těžko hledají nedostatky. Špičkové materiály, vysoká odolnost, LED svítilna, přesné měření se zaměřením na outdoorové aktivity nebo neskutečně dlouhá výdrž – to T-Rex 3 Pro zdobí a na to mohou být právem hrdé.
Naopak méně kvalitní řemínek, nedostatek kvalitních aplikací či nepohodlné měření spánku jsou jen drobné nedostatky jinak velmi kvalitních hodinek. Obzvláště pokud přihlédneme k tomu, že jejich cena je těžko uvěřitelných 9 990 korun, přičemž konkurenční produkty se mnohdy prodávají i za trojnásobek této částky. Amazfit zvládá vše na jedničku po hardwarové stránce, po té softwarové mu ale nějaký ten kousíček ještě chybí, tudíž Garmin i tuto výzvu prozatím ustál. Ale kdo ví, za pár generací může být všechno úplně jinak.
Amazfit T-Rex 3 Pro
Design a zpracování9.7/10
Funkce a výbava9.5/10
Pohodlnost nošení8.4/10
Přesnost měření9.9/10
Výdrž baterie9.9/10
Klady
- povedený design a prémiové materiály
- velmi přesné měření
- možnost ovládat hodinky skrze tlačítka
- skvělá výdrž na jedno nabití
- prvotřídní vyhodnocování naměřených údajů
- dvoubarevná LED svítilna
- cena
Zápory
- dodatečné aplikace za moc nestojí
- pomalé nabíjení
- nepohodlné nošení během měření spánku
- silikonový řemínek by mohl být kvalitnější