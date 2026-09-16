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Volkswagen oživil svůj prototyp XL1. Pod názvem Mission Efficiency chce bořit hranice elektromobility

Michael Chrobok
Michael Chrobok 16. 9. 9:00
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Konceptuální elektromobil Volkswagen Mission Efficiency
  • Koncept Volkswagenu s názvem Mission Efficiency navazuje na legendární prototyp XL1
  • Systém kombinující diesel a plug-in hybrid tentokrát vyměnil za čistou elektřinu
  • Na jedno nabití zvládl v praktickém testu ujet téměř 1300 kilometrů

Německá ikona Volkswagen nebyla vždy jen symbolem dostupného automobilu pro masy. Pod vedením Ferdinanda Piëcha svého času experimentovala v různých ohledech, kupříkladu s řadou konceptuálních supersportů Volkswagen W12, které si se značkou na první dobrou spojí jen málokdo. O překonávání rekordů se ale firma z Wolfsburgu snažila i jinými způsoby, kupříkladu svým konceptem XL1, dieslovým plug-in hybridem, který ujel úctyhodných 100 kilometrů jen na dva litry nafty.

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Dojezd, o kterém se většině elektromobilů může jen snít

Nyní Volkswagen tuto myšlenku oživuje a aktualizuje jí pro dnešní dobu – zapomenout můžeme na hybridní pohon a fosilní paliva, které vystřídala elektřina. Prototyp elektrického kupé s uspořádáním sedadel 2+2 byl postaven na platformě MEB+ společnosti VW a využívá komponenty pohonu předních kol z připravovaných modelů ID. Polo a ID. Cross. Posláním projektu Mission Efficiency je překonávat rekordy – s koeficientem odporu vzduchu pouhých 0,158 prohlašuje tento prototyp Volkswagen za aerodynamicky nejvyspělejší vozidlo na světě schválené pro provoz na veřejných komunikacích. VW také tvrdí, že překonal rekord v energetické účinnosti, když při testovací jízdě konstantní rychlostí 68 km/h po rovném terénu s vypnutými doplňkovými funkcemi, spotřeboval 6,48 kWh energie na 100 kilometrů.

Volkswagen absolvoval s tímto prototypem jízdu dlouhou 1 278,36 kilometrů z Wolfsburgu do Vídně, a to na jedno nabití baterie o kapacitě 54,9 kWh. Elektromobil při tom spotřeboval pouze 6,89 kWh/100 km (7,51 kWh/100 km včetně ztrát při nabíjení) při průměrné rychlosti 67,72 km/h – a přesto dorazil do cíle s dojezdem 164 km. Vzhledem k kapkovitému tvaru prototypu a krytům kol není těžké pochopit, jakým způsobem Mission Efficiency překonává rekordy – z designového hlediska nejspíše sbírat žádná velká ocenění nebude, o to však ale v tomto projektu nejde.

Zajímavostí je, že tohoto dojezdu dokázal Volkswagen jen díky aerodynamice karoserie, neboť samotná technika je víceméně shodná s modelem ID.Polo – s ním má Mission Efficiency společný elektromotor o výkonu 99 kW pohánějící přední kola, vysokonapěťovou baterii, hliníkovou konstrukci a vysoce pevné materiály z uhlíkových vláken. Rozdíl je v efektivitě: při rychlostech nad 80 km/h spotřebuje prototyp o více než 30 procent méně energie než model ID. Polo, a při rychlosti 140 km/h spotřebuje stejné množství energie jako model ID. Polo jedoucí rychlostí 100 km/h.



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A nejde jen o nějakou designovou výzvu, která skončí v šuplíku a upadne v zapomnění. Automobilky napříč celým odvětvím přemýšlí nad tím, jak zvýšit účinnost a odstranit velký neduh elektromobilů, kterým je stále relativně malý dojezd oproti spalovacím vozidlům. Otázkou zůstává, ve kterých částech Mission Efficiency se mohou a budou automobilky inspirovat při výrobě svých budoucích modelů.

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Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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